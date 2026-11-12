Colombia

Robaron vehículo oficial de la Defensoría del Pueblo en la vía Panamericana: autoridades alertaron a la comunidad

Se trata de una Toyota TX blanca, de placas OJX965, que tiene logos visibles de la institución en diferentes partes de su carrocería

Imagen de referencia. La camioneta fue reportada como hurtada en jurisdicción de Santander de Quilichao, sobre el corredor vial que comunica a Popayán con Cali (@DefensoriaCol/X)
Imagen de referencia. La camioneta fue reportada como hurtada en jurisdicción de Santander de Quilichao, sobre el corredor vial que comunica a Popayán con Cali (@DefensoriaCol/X)
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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta dirigida a los habitantes del departamento del Cauca y a los conductores que se movilizan por la vía Panamericana, tras confirmarse el hurto de una camioneta oficial asignada a esa entidad en el tramo que comunica a las ciudades de Popayán y Cali.

El robo del vehículo se registró en inmediaciones del peaje de Cachimbal, sector ubicado en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento caucano, zona considerada de tránsito constante para el transporte de carga y pasajeros entre el suroccidente y el centro del país.

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A través de la red social X, el organismo defensor de los derechos humanos comunicó los hechos para advertir a la población civil sobre la pérdida de control del vehículo oficial: “Alertamos a la comunidad del Cauca y a quienes transitan por la vía Panamericana”.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el hurto de una camioneta Toyota TX blanca en la vía Panamericana, cerca del peaje de Cachimbal, en el Cauca (@DefensoriaCol/X)
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el hurto de una camioneta Toyota TX blanca en la vía Panamericana, cerca del peaje de Cachimbal, en el Cauca (@DefensoriaCol/X)

En el mismo reporte oficial, la entidad entregó las características técnicas de identificación del automotor sustraído para facilitar su ubicación por parte de la fuerza pública y evitar que sea utilizado para suplantar labores humanitarias.

Informamos sobre el hurto de una camioneta institucional Toyota TX, de color blanco y placas OJX965, ocurrido cerca del peaje de Cachimbal, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, sobre la vía que comunica a Popayán con Cali”, posteó la Defensoría del Pueblo.

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Las autoridades advirtieron que el riesgo radica en que la carrocería mantiene los distintivos de misión médica y humanitaria propios de la institución, lo que podría generar confusión entre las comunidades rurales y los viajeros que circulan por las carreteras de la región.

Al respecto, la comunicación difundida por el organismo precisó la ubicación exacta de los emblemas oficiales en la estructura del vehículo: “El vehículo tiene logosímbolos grandes y visibles de la Defensoría del Pueblo en las puertas laterales, el capó, el techo y la puerta trasera”.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a las autoridades en caso de ver el vehículo por el departamento - crédito Defensoría del Pueblo
Imagen de referencia. La entidad pidió a los habitantes del Cauca y a los viajeros estar atentos ante la posible circulación del vehículo reportado como hurtado (Defensoría del Pueblo?)

Debido a que estos emblemas permiten el paso por corredores rurales y zonas con presencia de actores armados ilegales, la entidad hizo un llamado preventivo para que los pobladores no asocien los desplazamientos de este automotor con misiones de verificación o acompañamiento institucional.

Sobre este punto, la entidad que lidera Iris Marín enfatizó ante la opinión pública que el carro quedó por fuera de su operación reglamentaria: “Pedimos a la ciudadanía estar alerta a este vehículo, que no se encuentra prestando funciones de la Defensoría del Pueblo”.

La sustracción del carro oficial en el corredor de la vía Panamericana representa una situación recurrente que afecta la movilidad de las comisiones humanitarias en el norte del Cauca, región donde operan diversas estructuras armadas ilegales que disputan el control de rutas estratégicas entre este departamento y el Valle del Cauca.

Se espera que los organismos de seguridad del Estado y las unidades de policía de carreteras activen los protocolos de búsqueda y rastreo en los municipios aledaños a Santander de Quilichao, incluyendo los desvíos hacia las zonas montañosas de Caloto, Toribío, Jambaló y Buenos Aires, con el propósito de interceptar el vehículo antes de que sea trasladado hacia sectores de difícil acceso.

Defensoría del pueblo
El reporte de la Defensoría del Pueblo busca facilitar la identificación del vehículo institucional entre quienes se movilizan por la vía Panamericana (@DefensoriaCol/X)

¿Por qué había una camioneta de la Defensoría del Pueblo en ese lugar?

La presencia del vehículo institucional en el sector del peaje de Cachimbal obedece a los desplazamientos habituales que realizan los funcionarios de la Defensoría del Pueblo por las principales vías del territorio nacional para cumplir con sus mandatos constitucionales.

A través de estas rutas estratégicas, como la vía Panamericana que conecta los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, los equipos regionales se trasladan hacia zonas urbanas y rurales con el objetivo de atender solicitudes de las comunidades, acompañar jornadas de diálogo social y verificar situaciones que puedan vulnerar los derechos humanos.

Estos recorridos permanentes en automotores identificados con los emblemas de la entidad permiten garantizar el acceso directo de los defensores comunitarios a poblaciones apartadas, facilitando la recepción de denuncias, la mediación en conflictos territoriales y la activación de rutas de atención humanitaria en todo el país.

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