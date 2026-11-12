Fiscalía acusó a exgobernador del Cesar por presuntas irregularidades en La Casa en el Aire, una obra inconclusa con inversión de $14.462 millones

Francisco Ovalle fue acusado como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La acusación no constituye una condena ni determina su culpabilidad (@FESVALLENATO/X)

Guardar

El exgobernador del Cesar Francisco Fernando Ovalle Angarita,fue llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la contratación de la primera fase del parque La Casa en el Aire, una obra proyectada en homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona y que no fue terminada, pese a que contó con una inversión total de $14.462 millones.

La acusación formal fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le atribuyó al exmandatario departamental la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los hechos investigados están relacionados con las decisiones adoptadas durante su administración para sacar adelante la contratación, aprobación y financiación de la iniciativa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación, el 29 de noviembre de 2018 fue suscrito el contrato 1613 con un consorcio, por un valor inicial de $6.398 millones. Para la ejecución de las obras se estableció un primer desembolso equivalente al 40% del valor del contrato, una vez se firmara el acta de inicio, documento que fue suscrito el 20 de diciembre de ese mismo año.

Posteriormente, el contrato tuvo una adición presupuestal de $3.042 millones. La inversión total destinada al proyecto llegó a $14.462 millones, incluidos recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), que aportó $1.285 millones para su financiación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las evidencias recopiladas durante el proceso investigativo permitieron establecer posibles deficiencias en diferentes etapas de estructuración de la obra, particularmente en los requisitos relacionados con su viabilidad, sostenibilidad y planeación.

Advertencias técnicas y presuntas irregularidades en la contratación

Las falencias identificadas durante la planeación habrían incidido en la funcionalidad de la infraestructura y ocasionado suspensiones en la construcción, sobrecostos y dificultades para garantizar la sostenibilidad de la obra (Procuraduría)

Uno de los aspectos centrales de la investigación corresponde a las observaciones realizadas por entidades del orden nacional durante la revisión del proyecto. Según la Fiscalía, estas instituciones emitieron conceptos desfavorables y formularon advertencias técnicas que debían ser atendidas antes de continuar con el proceso contractual.

Las observaciones estaban relacionadas con las condiciones de estructuración, financiación y viabilidad de la iniciativa. No obstante, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, Ovalle Angarita habría continuado con el procedimiento de adjudicación, aprobado la financiación y suscrito el contrato, pese a las advertencias que habían sido formuladas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que la intervención del entonces gobernador fue determinante para conseguir los recursos destinados a la construcción del parque y avanzar con la contratación. Por esa razón, su actuación hace parte de los aspectos examinados por el ente investigador para establecer su presunta responsabilidad en las irregularidades identificadas.

Según la Fiscalía, la intervención de Francisco Ovalle Angarita fue determinante para gestionar los recursos, aprobar la financiación y suscribir el contrato de construcción del parque La Casa en el Aire, pese a las advertencias técnicas formuladas por entidades nacionales (Gobernación del Cesar)

Las evidencias recopiladas señalan que el exgobernador habría desatendido las observaciones técnicas y los conceptos desfavorables emitidos por entidades nacionales antes de continuar con la contratación y aprobar los recursos para la obra.

La investigación también identificó que las deficiencias presentadas durante la etapa de planeación tuvieron incidencia en las condiciones de funcionamiento de la infraestructura. Estas dificultades estuvieron relacionadas con las suspensiones que se registraron durante la construcción, los sobrecostos y los problemas para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

PUBLICIDAD

Los hallazgos hacen parte de los elementos que sustentan la acusación contra el exmandatario, quien deberá responder ante la justicia por las decisiones que habría adoptado durante el proceso de contratación de la primera fase de La Casa en el Aire.

Contrato terminó unilateralmente sin completar la primera fase

En agosto de 2023, el contrato fue terminado unilateralmente sin que se completara la primera fase del parque, pese a los recursos invertidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del proyecto estuvo marcado por dificultades que impidieron completar las obras previstas. Pese a los recursos comprometidos y al tiempo transcurrido desde el inicio de los trabajos, la infraestructura no llegó a cumplir con el propósito establecido en su etapa de planeación.

Finalmente, en agosto de 2023, el contrato fue terminado de manera unilateral, sin que se hubiera completado la primera fase del parque. Para ese momento, la iniciativa ya había contado con una inversión de $14.462 millones, incluidos los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

PUBLICIDAD

La terminación del contrato se produjo después de las dificultades registradas durante la ejecución, entre ellas las suspensiones de las obras y los problemas derivados de las falencias identificadas en la estructuración del proyecto.

El parque La Casa en el Aire había sido concebido como un espacio de homenaje a Rafael Escalona, uno de los compositores representativos de la música vallenata. Sin embargo, la primera fase de la infraestructura quedó inconclusa, pese a los recursos destinados para su construcción.