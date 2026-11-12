El Gobierno reforzará el ahorro de agua, energía y gas ante la posible extensión de la sequía por El Niño: en qué departamentos habría problemas

Fenómeno de El Niño de 2026 y 2027 sería el más fuerte de los últimos 30 años en Colombia - Ministerio de Vivienda

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El 12 de noviembre se confirmó que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, por su significado en inglés) estima en un 61% la probabilidad de que la sequía generada por el fenómeno de El Niño se extienda hasta mayo de 2027 en Colombia, con diciembre de 2026 y enero de 2027 como los meses potencialmente más críticos.

Ante ese escenario, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, informó que mantendrá las medidas del Plan Energía YA y reforzará el llamado a sostener el ahorro de agua, energía y gas.

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La Noaa sustentó esa proyección, mientras el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipa menos lluvias y temperaturas más altas en distintas zonas del país. El Gobierno nacional sostiene el Plan Energía YA con acciones orientadas a proteger el suministro eléctrico, las fuentes hídricas y la preparación de los territorios.

Y es que el Ideam confirmó la presencia de El Niño el 8 de octubre, luego de un proceso de coordinación estatal que comenzó desde agosto. “Los meses más críticos serían diciembre de 2026 y enero de 2027”, señala la previsión oficial, que prevé un debilitamiento del fenómeno durante el primer trimestre de 2027. Ese debilitamiento tendría una probabilidad del 79%, pero no implicaría una recuperación inmediata de las reservas de agua.

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“Que el fenómeno se debilite no significa que haya terminado”, advierte el documento, dado que ríos, embalses y otras fuentes hídricas tardarían varios meses en recuperar sus niveles.

A pesar de que el fenómeno finalice en mayo de 2027, los efectos pueden tener afectación hasta el segundo semestre del año - Ministerio de Minas y Energía

Menos lluvias y temperaturas más altas en varias regiones

Ahora, por medio de un comunicado conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ideam, Ministerio de Minas y Energía, XM, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se informó que “el fenómeno no supone que las lluvias desaparezcan por completo, aunque noviembre forma parte de una segunda temporada de precipitaciones que no se comportaría de forma habitual”.

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Los efectos variarán según la región, el momento del año y las condiciones locales de cada territorio. Por ejemplo, el Ideam prevé déficit de lluvias durante los próximos días de noviembre en:

Huila.

Tolima.

Cundinamarca.

Norte de Santander.

Santander.

Sectores de Antioquia.

En contraste, los que egistrarían precipitaciones superiores a lo normal son:

Cauca

Nariño

Sur de Chocó

También se esperan aumentos puntuales de temperatura por encima de los niveles habituales en:

Región Caribe.

Sectores del eje cafetero.

Huila .

Tolima.

Meta.

Vichada.

Casanare.

Arauca figuran.

“La previsión apunta a un retorno gradual de las lluvias normales hacia mayo de 2027, aunque los impactos sobre el agua disponible podrían extenderse hasta el segundo semestre”, dice el documento. Además, expone que “la recuperación lenta de los ríos limitaría la velocidad con que se recargan los embalses que alimentan el sistema eléctrico”.

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Embalses y sistema eléctrico bajo seguimiento

Con corte al 11 de noviembre, el embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzaba el 78,74% de su volumen útil, por debajo de la meta de superar el 80% al 30 de noviembre. Los aportes hídricos equivalían al 55,49% de la media histórica, según los indicadores que analiza XM para coordinar la operación del sistema. Asimismo, el tablero de XM registró una reducción de 53 GWh-día promedio en el consumo eléctrico de la última semana frente a la demanda de referencia. La entidad evalúa además la disponibilidad de generación y la evolución de la demanda para informar las condiciones del sistema.

Bajo el Plan Energía YA, el Ministerio de Minas y Energía coordina medidas para reforzar la confiabilidad del suministro con información climática y seguimiento técnico. HidroItuango ya utiliza la totalidad de su embalse, mientras que los mantenimientos de Chivor y Guavio no serán simultáneos.

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“El plan también amplió la capacidad para transportar gas por Cartagena y permitió que los camiones de combustible destinados a las plantas térmicas circulen durante fines de semana y festivos. Además, el Gobierno respaldó un crédito de hasta $1,2 billones para que Air-e continúe prestando el servicio a sus usuarios”, indicó.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja con las autoridades ambientales en la protección de fuentes hídricas, ecosistemas y la prevención de incendios forestales.

A su vez, la Ungrd coordina la preparación territorial ante posibles problemas de abastecimiento de agua, afectaciones a los medios de vida y eventuales interrupciones de servicios esenciales. “La Ungrd avanza en 20 medidas de conocimiento, reducción del riesgo y preparación de respuesta frente al fenómeno de El Niño 2026-2027. El objetivo es reforzar las capacidades locales en los territorios expuestos a las consecuencias de la temporada seca”, indicó.

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Incentivo para pequeños productores

El Ministerio de Agricultura dispuso un incentivo del 30% para pequeños productores que inviertan en pozos profundos con paneles solares y sistemas de riego. También destinó recursos para producir 12.500 toneladas de heno, forrajes y paquetes nutricionales dirigidos a pequeños ganaderos con menos de 50 reses.

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La cartera agrícola contempla alivios financieros mediante el reperfilamiento de deudas y la ampliación de plazos para los productores afectados. Estas medidas buscan que las unidades agropecuarias puedan afrontar las dificultades generadas por la reducción de lluvias.

De igual manera, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas con riesgo alto o muy alto. La entidad emitió orientaciones para fortalecer acueductos, proteger fuentes hídricas y preparar alternativas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.

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Medidas para el campo, el agua y el ahorro doméstico

La campaña “Recursivos por naturaleza” convoca a hogares, empresas y entidades públicas y privadas a reducir el consumo de recursos durante la temporada seca. Entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., el llamado es a usar menos electricidad, apagar luces innecesarias y subir un grado la temperatura del aire acondicionado.

Las recomendaciones incluyen cocinar con las ollas tapadas para disminuir el uso de gas y cerrar la llave durante el aseo personal. “El gas que se ahorra en los hogares ayuda a que haya más disponible para las plantas térmicas”, señala la campaña sobre el respaldo a la generación eléctrica cuando disminuyen los aportes de agua.

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El Gobierno ratificó la importancia de consultar la información oficial y el tablero de seguimiento del consumo eléctrico de XM. La recuperación de las reservas dependerá de que las medidas institucionales y los hábitos de ahorro se mantengan mientras ríos y embalses recuperan sus niveles.