ELN entregó pruebas de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja: remitió carta y video a delegados de la Cruz Roja

La guerrilla reconoció su responsabilidad en la retención y aseguró que la subteniente se encuentra bien y que respetará sus derechos (ELN)

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó pruebas de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional, quien permanece secuestrada desde el 4 de noviembre de 2026 cuando fue interceptada en Saravena, Arauca. La entrega se realizó el jueves 12 de noviembre, mediante un procedimiento en el que participaron delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En un video divulgado por esa organización guerrillera se observa a uno de sus integrantes entregar a representantes del organismo internacional los documentos y el material audiovisual relacionados con la situación de la oficial. Según explicó el vocero del Frente de Guerra Oriental, la prueba incluye una comunicación escrita por la propia subteniente y un video.

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“Ante la Cruz Roja Internacional, el ELN, Frente de Guerra Oriental, hace entrega de la prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja. Está de puño y letra y hay un videíto ahí”, manifestó el integrante del grupo armado durante la entrega.

En la grabación también se escucha la respuesta de uno de los delegados del CICR, quien recibió el material y señaló que se encargaría de hacerlo llegar a los familiares de la uniformada. “Bueno, muchas gracias. Me encargo de llevarlo a su familia”, expresó el representante del organismo internacional.

La entrega de estas pruebas se produce ocho días después del secuestro de Pantoja Hernández, cuya retención fue reconocida públicamente por el ELN. Mientras tanto, las autoridades continúan las operaciones de búsqueda y las gestiones correspondientes para conseguir su liberación y garantizar su regreso con vida.

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ELN aseguró que hizo seguimiento a la subteniente durante ocho meses

La guerrilla reconoció su responsabilidad en la retención de la subteniente y afirmó que se encuentra bien y que respetará sus derechos mientras permanezca bajo su poder - crédito @dmarcordoba/X

En el pronunciamiento mediante el cual reconoció su responsabilidad en el secuestro, el Frente de Guerra Oriental del ELN afirmó que la operación contra la integrante del Ejército Nacional fue resultado de un trabajo de inteligencia que se habría extendido durante ocho meses.

De acuerdo con la información atribuida al grupo armado, sus integrantes venían realizando labores de seguimiento a la oficial antes de ejecutar la operación en Saravena, Arauca. La guerrilla sostuvo que contaba con información sobre sus movimientos y que la retención fue adelantada por unidades especializadas de esa estructura.

En su comunicado, el vocero del Frente de Guerra Oriental identificó a la víctima como integrante del cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia.

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“El día 4 de noviembre de 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas del Frente de Guerra Oriental, después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández”, indicó el representante de la organización.

El Frente de Guerra Oriental aseguró que realizó labores de seguimiento e inteligencia durante ocho meses antes de ejecutar el secuestro de la integrante del Ejército Nacional (Ejército Nacional)

La estructura guerrillera también aseguró que la subteniente se encuentra bien y manifestó que respetaría sus derechos mientras permanece bajo su poder. Sin embargo, condicionó esa declaración a las circunstancias del conflicto armado que se desarrolla en la región. “Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las fuerzas armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, agregó el vocero del ELN en el comunicado.

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Estas declaraciones fueron emitidas antes de la entrega de las pruebas de supervivencia al CICR. Con el material recibido el 12 de noviembre, el organismo internacional quedó encargado de hacer llegar la documentación y la grabación a los familiares de la subteniente, de acuerdo con lo expresado por su delegado durante el procedimiento.

Gobierno busca cooperación internacional para lograr su liberación

El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que el Gobierno nacional mantiene las labores de búsqueda y adelanta gestiones con Estados Unidos para promover la cooperación de Venezuela en las acciones relacionadas con la liberación de la militar (Ministerio de Defensa)

Mientras se conocen nuevos detalles sobre el secuestro, el Gobierno nacional mantiene las acciones para ubicar a María Camila Pantoja y conseguir su liberación. El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, se refirió al caso y explicó que las autoridades adelantan labores de inteligencia, además de gestiones con Estados Unidos para buscar cooperación de Venezuela.

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Según el funcionario, la intención es que el Gobierno estadounidense contribuya a establecer canales de comunicación con las autoridades venezolanas, con el propósito de que desde ese territorio también se desarrollen acciones que permitan avanzar en la búsqueda de la uniformada. “Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando”, manifestó Mora ante los medios de comunicación.

El ministro agregó que el acercamiento también busca fortalecer la cooperación en asuntos de seguridad en la zona fronteriza. En ese sentido, explicó que el Gobierno espera que la situación política que atraviesa Venezuela permita establecer mecanismos de colaboración que contribuyan a las operaciones de las autoridades colombianas.

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