Miles de bogotanos amanecieron sin luz por la explosión de varios cables : estos son los barrios afectados

Imagen de referencia. Una explosión en el cableado eléctrico dejó sin luz a miles de familias en el occidente de Bogotá. (@EnelColombia/X)

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Una explosión en el cableado eléctrico dejó sin luz a miles de familias en el occidente de Bogotá desde las 8:00 p. m. del miércoles 11 de noviembre.

La falla, registrada en la avenida Boyacá entre las calles 26 y 63, afectó sectores de Engativá y es investigada ante la hipótesis de un intento de hurto de cobre.

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Los barrios Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental amanecieron sin energía el jueves 12 de noviembre, después de permanecer a oscuras durante buena parte de la noche. En algunas cuadras, la interrupción se prolongó por más de nueve horas.

El daño también provocó represamientos de vehículos en los corredores viales del sector durante las primeras horas de la mañana. Blu Radio reportó dificultades para la movilidad de quienes se dirigían a sus trabajos.

La recuperación del 69% del suministro eléctrico

Imagen de referencia. Los habitantes de barrios como Normandía y Jardín Botánico permanecieron más de nueve horas sin energía eléctrica. (Alcaldía de Bogotá)

Enel Colombia desplegó cuadrillas técnicas en el punto de la falla y trabajó durante la madrugada para recuperar el servicio. Hacia las 2:00 a. m., la empresa informó que había restablecido al menos el 60% de la energía afectada.

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La actualización posterior elevó la recuperación al 69%, mientras continuaban las intervenciones para normalizar el suministro en los sectores que seguían sin luz. Las labores incluyen la reparación y el reemplazo del tendido dañado en la avenida Boyacá.

La causa exacta de la explosión todavía no ha sido confirmada por las autoridades ni por la compañía. La información preliminar indica que una persona habría intentado halar los cables con la presunta intención de extraer cobre, lo que habría causado el cortocircuito y el apagón.

Robos y ataques durante el apagón

Imagen de referencia. El corte de luz provocó represamientos vehiculares y dificultades en la movilidad durante las primeras horas de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de iluminación coincidió con hechos de inseguridad en el barrio Bonanza. Una camioneta fue robada y dos mujeres fueron atacadas por cuatro personas cuando llegaban a su vivienda cerca de las 10:00 p. m..

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Los responsables habrían aprovechado la oscuridad que cubría el sector tras la explosión. Enel Colombia mantuvo personal técnico en el lugar mientras avanzaban los trabajos para restablecer por completo la energía.

Estos son los cortes de luz programados para Bogotá y algunos municipios cercanos

Bogotá, Soacha y Tocancipá programaron cortes de energía para este jueves 12 de noviembre por labores en la red eléctrica. (Enel Colombia)

Los habitantes de Bogotá, Soacha y Tocancipá tendrán cortes programados este jueves 12 de noviembre por trabajos en la red eléctrica. Las interrupciones se concentrarán en Engativá, Puente Aranda, Santa Fe, Usaquén y Usme, además de sectores de los dos municipios de Cundinamarca.

Los residentes deben revisar el horario de su zona y adelantar las actividades que dependan del servicio. Antes del inicio de las labores, conviene desconectar electrodomésticos y otros aparatos eléctricos; durante la suspensión, la nevera debe permanecer cerrada el mayor tiempo posible.

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En Soacha, el corte afectará el barrio Minnesota, en la Universidad de Cundinamarca, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. En Tocancipá, la interrupción será en la vereda Canavita, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.

En Bogotá, Engativá tendrá trabajos en Las Ferias Occidental, entre la calle 77 y la 79 y las carreras 68 y 70, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. También se intervendrá el sector Autopista Medellín, entre las carreras 79 y 81 y las calles 79 y 82, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

En Puente Aranda, el barrio Ortezal tendrá suspensión entre la calle 19 y la 22 y las carreras 38 y 41, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. En Santa Fe, La Capuchina permanecerá sin servicio entre la calle 12 y la 17 y las carreras 12 y 14, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

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En Usaquén, los trabajos se realizarán en San Cristóbal Norte, entre la calle 160 y la 162 y las carreras 7 y 9, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El barrio Santa Teresa tendrá una interrupción entre las carreras 6 y 8 y las calles 166 y 168, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

En Usme, el servicio se suspenderá en El Bosque Sur Oriental Rural I, en la vereda Los Soches; El Porvenir de Los Soches, en la vereda El Porvenir; y El Uval Rural, en la vereda Rincón Grande. Los tres sectores tendrán trabajos de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

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Si los técnicos necesitan entrar a edificios, conjuntos residenciales u oficinas, los residentes deben facilitar el acceso. La identidad de los trabajadores puede verificarse en la línea 601 5 115 115, habilitada para Bogotá y Cundinamarca.