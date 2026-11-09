Colombia

Bogotá ofrecerá cerca de 3.000 vacantes para personas con y sin experiencia: más de 1.000 estarán disponibles en tres ferias de empleo

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico concentrará cerca de 1.200 puestos en tres jornadas presenciales y habilitará otros 1.746 en el Servicio Público de Empleo para diversos perfiles educativos y de experiencia

Bogotá dispone de 2.946 oportunidades laborales a través de ferias presenciales y la plataforma del Servicio Público de Empleo. (crédito Secretaría de Desarollo Económico)
Bogotá dispone de 2.946 oportunidades laborales a través de ferias presenciales y la plataforma del Servicio Público de Empleo. (crédito Secretaría de Desarollo Económico)
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Bogotá pondrá a disposición 2.946 oportunidades laborales durante esta semana, de las cuales cerca de 1.200 estarán disponibles en tres ferias presenciales organizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La oferta incluye cargos para personas con distintos niveles educativos, experiencia previa y condiciones poblacionales, como jóvenes, mujeres, mayores de 50 años, migrantes y personas con discapacidad.

Las vacantes restantes, 1.746 en total, se pueden consultar en la plataforma del Servicio Público de Empleo. Antes de postularse, las personas deben revisar los requisitos específicos de cada cargo. La información sobre las jornadas y las oportunidades también se difundirá a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

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Tres jornadas concentrarán cerca de 1.200 puestos de trabajo

La primera feria estará dirigida a población migrante y ofrecerá 500 puestos de trabajo. Se realizará el jueves 12 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., en la Plaza de Mercado de Las Cruces, ubicada en la calle 1F #4-60.

Entre los perfiles requeridos en esta jornada se encuentran operador o operadora de bus, operador o operadora de tienda y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, además de otros cargos. La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la actividad busca conectar a las empresas privadas con migrantes que buscan incorporarse al mercado laboral.

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La feria laboral de la Plaza de Mercado de Las Cruces ofrece 500 puestos de trabajo dirigidos a la población migrante. (crédito Secretaría de Desarollo Económico)
La feria laboral de la Plaza de Mercado de Las Cruces ofrece 500 puestos de trabajo dirigidos a la población migrante. (crédito Secretaría de Desarollo Económico)

“En Bogotá creemos que el talento y las capacidades de las personas no tienen fronteras. Por eso, trabajamos para que la población migrante encuentre oportunidades para incorporarse al mercado laboral”, afirmó López Uribe.

Ese mismo jueves habrá otra feria en la localidad de Fontibón, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. La atención será en las oficinas 215 y 216 del Centro Empresarial Dorado Plaza, en la avenida calle 26 #85D-55. Allí se habilitarán 100 vacantes para asesoría comercial en punto de venta y en el sector financiero, cajas, servicio al cliente, bodega y seguridad de almacén.

La tercera jornada se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en la transversal 126 #133-32, localidad de Suba. En este punto se ofrecerán más de 600 empleos en comercio, ventas, logística, almacenamiento, producción, construcción, infraestructura, electricidad, mantenimiento, transporte, salud, servicio al cliente y áreas administrativas y profesionales.

La oferta incluye puestos para bachilleres y personas sin experiencia

De las 1.746 vacantes publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo, 954 están dirigidas a personas con formación de primaria, secundaria o bachillerato. La convocatoria contempla opciones para quienes buscan su primera experiencia laboral o no cuentan con estudios técnicos o profesionales.

El Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana reúne más de 600 ofertas laborales en sectores como logística, salud y construcción. (Secretaría de Desarollo Económico)
El Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana reúne más de 600 ofertas laborales en sectores como logística, salud y construcción. (Secretaría de Desarollo Económico)

También hay 606 puestos destinados a jóvenes de entre 18 y 28 años; 357 para mujeres; 365 para personas mayores de 50 años; 273 para personas con discapacidad; 185 para aspirantes sin experiencia y 205 para profesionales. Una misma vacante puede aplicar a más de uno de estos grupos.

Entre los cargos disponibles figuran:

  • Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas
  • Tecnólogo en Atención Prehospitalaria
  • Médico de consulta
  • Auxiliar de enfermería
  • Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca
  • Conductor de ambulancia
  • Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Ejecutivo comercial
  • Ejecutivo comercial B2B
  • Asesor de ventas
  • Asesor bancario
  • Líder de tienda
  • Auxiliar logístico
  • Montacarguista
  • Operario de producción
  • Agente de servicio al cliente
  • Cocinero
  • Mesero de eventos
  • Mecánico
  • Técnica o técnico electricista
  • Maestro de obra
  • Soldador
  • Operador de grúa pórtico
  • Ingeniero de calidad
  • Técnico en latonería y carrocería

ABC para asistir a las ferias y postularse a las vacantes

A. Consulte la oferta. Revise las vacantes disponibles en la plataforma del Servicio Público de Empleo y verifique las condiciones de formación, experiencia y demás requisitos del cargo.

B. Prepare su hoja de vida. Lleve sus datos laborales y académicos actualizados a las jornadas presenciales. Quienes necesiten apoyo podrán recibir orientación ocupacional y acompañamiento para registrar su hoja de vida.

C. Acuda al lugar y horario indicados. Las ferias de Las Cruces, Fontibón y La Gaitana se realizarán el 12 y 13 de noviembre. No se informó un proceso de inscripción previa para asistir.

La Unidad Móvil de Empleo presta servicios gratuitos de orientación ocupacional y registro de hojas de vida en Suba. (crédito Alcaldía de Bogotá)
La Unidad Móvil de Empleo presta servicios gratuitos de orientación ocupacional y registro de hojas de vida en Suba. (crédito Alcaldía de Bogotá)

Además, entre el 9 y el 14 de noviembre, la Unidad Móvil de Empleo atenderá en el Centro de Encuentro de Víctimas La Gaitana, junto al Cade La Gaitana. El servicio será gratuito y ofrecerá orientación ocupacional, registro de hojas de vida, información sobre puestos y asesoría para fortalecer el perfil laboral. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Las jornadas coinciden con una reducción del desempleo en la ciudad. Bogotá registró una tasa de desempleo de 7,6% entre julio y septiembre de 2026, frente al 8,1% del mismo trimestre de 2025. La cantidad de personas ocupadas aumentó en 69.815 y llegó a 4.390.744, impulsada principalmente por comercio y reparación de vehículos, administración pública, educación, salud, transporte y almacenamiento.

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