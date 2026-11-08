Colombia

Cayó funcionario activo del DNI acusado de ‘hackear’ “abusivamente” sistema de inteligencia del Estado

El Gaula Militar confirmó que Carlos Andrés Oyola habría estado detrás de acciones ilícitas con la Fiscalía y la Unad “con acceso abusivo a información de procesos electorales y a inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional”

El funcionario activo del DNI fue detenido, acusado de filtrar información de inteligencia del Estado - crédito Gaula Militar
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Un funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y al servicio de la Gobernación del departamento del Huila fue capturado en la ciudad de Neiva por su presunta responsabilidad en ataques informáticos contra importantes instituciones del Estado y entidades académicas.

Información suministrada oficialmente por el Gaula Militar este sábado 7 de noviembre de 2026, el operativo se produjo en la madrugada de la jornada, y estuvo a cargo de unidades de dicha institución, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

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Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue capturado en Neiva por una investigación sobre presuntos ataques informáticos - crédito Gaula Militar - (@H75Harry/X)
Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue capturado en Neiva por una investigación sobre presuntos ataques informáticos - crédito Gaula Militar - (@H75Harry/X)

Acorde con el balance entregado, el detenido sería responsable de acciones ilícitas que afectaron a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y a la Fiscalía entre 2017 y 2023.

Incluso, las investigaciones apuntan al presunto acceso irregular, “abusivo” a “información de procesos electorales y a inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional”.

En el señalamiento también se incluyó la presunta posesión de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado (Sicc) en un computador personal.

Medios nacionales, de acuerdo con la fotografía divulgada por la institución, identificaron al capturado como Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas.

De acuerdo con la información conocida, el caso incluiría, adicionalmente, la presunta extracción irregular de información sensible de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El Gaula Militar señaló que el resultado operacional busca proteger los sistemas de información, la seguridad institucional y los datos estratégicos del Estado “frente a las amenazas que buscan vulnerar la integridad de la información y las instituciones del país”.

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Este es el balance del Gaula Militar sobre la captura del hacker - crédito @GaulaMilitares/X
Este es el balance del Gaula Militar sobre la captura del hacker - crédito @GaulaMilitares/X

La investigación también busca determinar las circunstancias en las que se habrían producido los accesos a sistemas vinculados con procesos electorales, así como las posibles afectaciones a la información de inteligencia y contrainteligencia.

Una posible cercanía con el Gobierno Petro

En las redes sociales también circula la versión de la cercanía política del joven con el expresidente Gustavo Petro, siempre que Oyola, en sus perfiles públicos, demostró ser partidario del exmandatario.

El periodista Melquisedec Torres informó que el hoy capturado, en el período 2018 - 2022, hizo parte de la UTL del entonces senador y hoy gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Esta información ya había sido publicada por el comunicador en octubre de 2021, cuando conoció denuncias en contra del funcionario de la DNI sobre presunto maltrato intrafamiliar.

Hay señalamientos de que Oyola es cercano con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, a su vez, cercano con el expresidente Petro - crédito (Presidencia) - (@Melquisedec70/X)
Hay señalamientos de que Oyola es cercano con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, a su vez, cercano con el expresidente Petro - crédito (Presidencia) - (@Melquisedec70/X)

Por su lado, el gobernador del Huila ha demostrado su apoyo al anterior jefe de Estado en distintas oportunidades, aunque se conoce que es militante del Partido Liberal.

Las incapacidades médicas de Carlos Andrés Oyola

La captura ocurrió tras un mes de investigación y seguimiento por parte del CTI, en una clínica de Neiva. Según información obtenida por el medio investigativo El Expediente, de mano de fuentes de inteligencia y contrainteligencia consultadas por la plataforma, Oyola Tovar habría intentado evadir el procedimiento con apoyo de personal del centro médico.

El reporte indicó que la Fiscalía habría emitido una orden de captura contra Oyola Tovar por los presuntos delitos de concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral, y filtración de información de seguridad nacional.

El Expediente también publicó cuatro incapacidades médicas de diez días cada una, expedidas entre el 31 de julio y el 3 de octubre de 2026 por centros médicos de Bogotá y Neiva. Según el medio, una de ellas identifica a la DNI como empleador y cubren parte del período en el que Oyola Tovar no se habría presentado a trabajar.

Las fuentes consultadas por esa publicación calificaron de falsas las incapacidades y cuestionaron la respuesta de la actual dirección de la DNI a solicitudes de apoyo del CTI para ubicar al funcionario.

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