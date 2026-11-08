Incautaron cerca de cuatro toneladas de marihuana en Cauca que serían enviadas a Perú y Chile: 2 personas capturadas

Entre el cargamento decomisado se encontraron 1.186 paquetes de marihuana tipo creepy (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Las autoridades incautaron cerca de cuatro toneladas de marihuana en el departamento del Cauca, durante un procedimiento adelantado por la Policía Nacional contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. El resultado fue anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que la operación dejó dos personas capturadas y tres vehículos inmovilizados.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, el cargamento decomisado alcanzó los 3.997 kilogramos de marihuana, entre los que se encontraban 1.186 paquetes de marihuana tipo creepy. Según la información divulgada, esta sustancia tendría como destino los mercados ilegales de Perú y Chile.

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El procedimiento también permitió el decomiso de diferentes elementos y productos químicos que, de acuerdo con el reporte presidencial, eran utilizados en laboratorios clandestinos para el procesamiento de estupefacientes. Entre el material incautado se contabilizaron 4.542 litros de sustancias químicas, 100 recipientes de soda cáustica y 36 básculas.

A través de una publicación en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella destacó el resultado de la operación y aseguró que las acciones de la fuerza pública están dirigidas a afectar los recursos económicos de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Además de la marihuana, fueron incautados 4.542 litros de sustancias químicas, 100 recipientes de soda cáustica y 36 básculas, elementos que serían utilizados en laboratorios clandestinos para el procesamiento de drogas (captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X)

Sobre el alcance de estos resultados, De la Espriella manifestó que las incautaciones buscan reducir los recursos disponibles para las organizaciones criminales. “Les estamos pegando donde más les duele: en sus finanzas criminales”, expresó en su publicación.

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El mandatario también felicitó a los integrantes de la Policía Nacional que participaron en el procedimiento y relacionó este tipo de operaciones con la afectación de las capacidades económicas y logísticas de los grupos dedicados al narcotráfico. “Cada cargamento incautado representa menos recursos para financiar el terrorismo, comprar armas y sembrar violencia en nuestros territorios”, señaló.

Finalmente, reiteró la posición de su Gobierno frente a las organizaciones criminales y aseguró que las autoridades continuarán adelantando acciones para combatir su presencia en las diferentes regiones del país.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó que este resultado busca afectar las finanzas de las organizaciones criminales, al reducir los recursos que obtienen mediante el tráfico de estupefacientes (@ABDELAESPRIELLA/X)

Otro operativo permitió incautar más de 1.700 kilos de cocaína en Cauca y Nariño

La incautación de marihuana se suma a otros procedimientos contra el narcotráfico reportados durante los últimos días. El 3 de noviembre de 2026, la Armada de Colombia informó sobre el decomiso de 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones desarrolladas en los municipios de López de Micay, en Cauca, y La Tola, en Nariño.

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Según la información entregada por la institución, el cargamento tendría un valor superior a los 81 millones de dólares para las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Asimismo, el resultado de los procedimientos habría impedido la distribución de aproximadamente 4,4 millones de dosis en mercados ilegales internacionales.

Uno de los operativos se desarrolló en el sector de Boca Grande, sobre un afluente del río San Juan de Micay. Allí, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 localizaron 40 bultos que contenían 1.175 paquetes rectangulares.

En este procedimiento también participaron efectivos del Batallón de Infantería de Selva No. 56 del Ejército Nacional y unidades de investigación de la Policía Antinarcóticos. Posteriormente, se practicó una prueba de identificación preliminar que confirmó que el material correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.175 kilogramos.

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Incautación de más de 1,7 toneladas de cocaína en operaciones de la Armada en Cauca y Nariño - crédito Armada Nacional

Sobre la procedencia del cargamento, el coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, indicó que la droga pertenecería a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

El transporte de estupefacientes hacia mercados internacionales constituye una de las actividades utilizadas por las estructuras armadas y organizaciones dedicadas al narcotráfico para obtener recursos económicos y sostener sus operaciones ilegales.

Para ello, estas redes recurren a diferentes mecanismos de almacenamiento, procesamiento y movilización de drogas, así como al uso de vehículos y rutas que facilitan el traslado de los cargamentos entre regiones y hacia otros países. Las autoridades han señalado que los operativos de incautación buscan interrumpir esa cadena logística y afectar las fuentes de financiación de estos grupos criminales.

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