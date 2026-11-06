Colombia

Abogada de Laura Sarabia anunció acciones legales contra Felipe Zuleta por asegurar que clonó el celular de Petro: “Nunca ha tenido acceso”

El periodista publicó el libro ‘Las Mujeres de Petro’, en el que afirma que el teléfono del expresidente fue “gemeleado” por la exfuncionaria, quien al parecer llegó a ser su mano derecha. Afirmó, además, que habría creado una alianza con la ex primera dama Verónica Alcocer

La abogada de Laura Sarabia aseguró que el periodista Zuleta no presentó pruebas de que hubiera clonado el teléfono de Gustavo Petro - crédito Europa Press, Chepa Beltran/Europa Press y @zuletalleras/X
La abogada de Laura Sarabia aseguró que el periodista Zuleta no presentó pruebas de que hubiera clonado el teléfono de Gustavo Petro - crédito Europa Press, Chepa Beltran/Europa Press y @zuletalleras/X
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Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, exfuncionaria del gobierno del expresidente Gustavo Petro, informó que, como su apoderada, tomará acciones legales contra el periodista Felipe Zuleta Lleras por el libro que publicó llamado Las Mujeres de Petro. En ese texto, el autor asegura, entre otras cosas, que Sarabia habría clonado el celular del exmandatario y que habría creado una alianza con la ex primera dama Verónica Alcocer.

La jurista indicó que la exembajadora de Colombia en Reino Unido y exministra de Relaciones Exteriores jamás tuvo acceso al teléfono personal del ex jefe de Estado. Además, advirtió que el comunicador no dio a conocer ninguna prueba que sustente las aseveraciones que hizo en el libro.

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Por eso, informó que entre las acciones legales que presentará en contra del periodista habrá una denuncia de carácter penal, la cual radicará ante la Fiscalía General de la Nación.

La abogada Lina Sandoval Echavarría anunció acciones legales contra el periodista Felipe Zuleta - crédito @SandovalLina/X
La abogada Lina Sandoval Echavarría anunció acciones legales contra el periodista Felipe Zuleta - crédito @SandovalLina/X

“@laurisarabia nunca ha tenido acceso al celular del expresidente Gustavo Petro, ni a sus correos electrónicos ni a ninguno de sus servicios de almacenamiento de información. Atribuir delitos sin presentar una sola prueba no solo es irresponsable frente a la opinión pública, sino que tiene consecuencias penales”, explicó.

Según el autor, la supuesta clonación del teléfono de Gustavo Petro por parte de Laura Sarabia, que en algún momento llegó a ser considerada su mano derecha en el Gobierno, está soportada en testimonios de dos mujeres y de una persona que al parecer trabajó cerca del despacho presidencial.

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Pese a que esas declaraciones todavía no han sido corroboradas por las autoridades, Zuleta se mantiene en su postura.

Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, dijo el periodista en diálogo con Blu Radio. Además, aseguró que personas que tenían conocimiento sobre cómo funcionaba entonces la Presidencia se percataron de que el teléfono del exmandatario estaba funcionando inadecuadamente por la supuesta clonación del mismo.

La abogada de Laura Sarabia aseguró que la exfuncionaria jamás tuvo acceso a ninguno de los servicios de almacenamiento de información del expresidente Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La abogada de Laura Sarabia aseguró que la exfuncionaria jamás tuvo acceso a ninguno de los servicios de almacenamiento de información del expresidente Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“En el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) se dieron cuenta, tarde por supuesto. Efectivamente, la empresa operadora confirmó que sí”, afirmó el periodista al medio de comunicación citado.

Por otro lado, el periodista afirmó que, según su investigación, Sarabia ganó poder en la administración Petro y logró volverse “intocable” gracias a varias estrategias que presuntamente implementó.

Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, añadió. De igual manera, indicó que la exembajadora tenía la responsabilidad de reportarle a la ex primera dama Verónica Alcocer “absolutamente todos los movimientos de Gustavo Petro”.

Gabriela Muñoz reaccionó al libro de Felipe Zuleta

La estudiante de Derecho y creadora de contenido Gabriela Muñoz, que trabajó en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), también aparece en el texto publicado por el periodista. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Muñoz dio a conocer su opinión al respecto.

La estudiante de Derecho aseguró que ni su cuerpo ni su dignidad están "en venta" – crédito @gabrielaa.muol/IG

No he leído el libro ni pienso gastar mi dinero comprándolo, así que desconozco qué historia pretende contar sobre mí. Pero sí tengo algo muy claro, y es que mi historia la cuento yo. Y qué impresionante que en Colombia el nombre de las mujeres se convierta en un producto para alimentar el morbo y vender ejemplares”, precisó.

De igual manera, habló sobre el nuevo escándalo que salpica al expresidente Gustavo Petro, relacionado con el presunto pago con contratos de servicios sexuales prestados por mujeres. Muñoz indicó que en ningún momento ha incurrido en esa conducta.

Quiero dejar algo muy claro sobre mí: si alguna vez alguien me hubiese ofrecido un contrato a cambio de acostarme con una persona, yo misma habría sido la primera en denunciarlo. He tenido privilegios, una familia que me ha apoyado, oportunidades para estudiar y la libertad de elegir mi camino, y soy consciente de ello. Pero también tengo algo que para mí no está en venta: mi dignidad, mi cuerpo y mis decisiones”, dijo.

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