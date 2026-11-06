Colombia

¿Cómo estará el clima en Medellín este 6 de noviembre?

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 6 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Medellín.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este viernes 6 de noviembre, se prevé que en Medellín habrá un 88% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 26.5 centígrados y una mínima de 17.4°. La nubosidad será del 84%.

La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, la ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

PUBLICIDAD

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

Medellín tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
Medellín tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deicy Jiménez publicó nuevo mensaje en sus redes sociales sobre las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro: “Esto no se trata de si un señor culea o no”

La extrabajadora sexual, de 26 años, señaló que su único interés es que Colombia tenga conocimiento sobre los manejos detrás de la anterior administración

Deicy Jiménez publicó nuevo mensaje en sus redes sociales sobre las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro: “Esto no se trata de si un señor culea o no”

Activista del Pacto Histórico le pidió al partido que evalúe medida disciplinaria contra Gustavo Petro por escándalo de los “sexocontratos” de Deicy Jiménez: “Hay que investigar”

Juliana Beltrán Moya reclamó protección para Jiménez como presunta víctima y garantías de debido proceso y presunción de inocencia para el exmandatario, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzan en actuaciones para verificar los hechos denunciados

Activista del Pacto Histórico le pidió al partido que evalúe medida disciplinaria contra Gustavo Petro por escándalo de los “sexocontratos” de Deicy Jiménez: “Hay que investigar”

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

El delantero samario entró en el segundo tiempo de la remontada del cuadro de Glasgow en el segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Gobierno de Abelardo de la Espriella expulsó a más de 80 venezolanos detenidos por presuntos delitos, especialmente en Bogotá: fueron embarcados en un avión con destino a la frontera

El contingente fue llevado a la base militar de Catam y viajará en avión a Cúcuta, donde continuará el trámite para cruzar la frontera hacia territorio del país vecino por tierra

Gobierno de Abelardo de la Espriella expulsó a más de 80 venezolanos detenidos por presuntos delitos, especialmente en Bogotá: fueron embarcados en un avión con destino a la frontera

Conoce el clima de este 6 de noviembre en Cartagena de Indias

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Conoce el clima de este 6 de noviembre en Cartagena de Indias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Deportes

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia