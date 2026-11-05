Abogado de Gustavo Petro se manifestó tras revelación del video del expresidente junto a Deicy Jiménez: “El objetivo principal no reside en su vida personal”

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito @deicyjimenez_/IG

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Luego de que el expresidente Gustavo Petro negó haber usado contratos del Estado para obtener favores sexuales, tras la difusión de un video por parte de Deicy Jiménez, y que presentará ante la Fiscalía como respaldo de su versión sobre una presunta relación íntima con el exmandatario, su abogado defensor Alejandro Carranza, volvió a cuestionar la grabación y aseguró que se estaría desviando la atención luego de la aprobación de Ley de Sometimiento el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Por medio de un mensaje desde su cuenta de X, el jurista afirmó que “existen múltiples coincidencias, la reunión previa de la testigo con Angie Rodríguez, quien es representada por un abogado actualmente afiliado al gobierno, la abogada proveniente de @DELAESPRIELLALA que ahora representa a la testigo estrella”, al referirse a Dina Luz Malo, que reemplazó a Andrés Felipe Caballero.

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El abogado señaló que la autenticidad, integridad, fecha, contexto y alcance del video deben establecerse en el proceso judicial mediante peritajes y con garantías para las partes.

Además, Carranaza recalcó que, aún si se verifican las características del material, este no acredita por sí solo la existencia de contratos, pagos o decisiones administrativas relacionados con los señalamientos.

"No entraremos dócilmente en la noche oscura que empezó desde el reciente 7 de agosto", señaló Carranza al comienzo de su publicación vía X la mañana del jueves 5 de noviembre de 2026 - crédito @HombreJurista/X

La situación tiene un componente adicional, y es que el mismo miércoles, además de la grabación, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se reunió Jiménez, que denunció a la revista Semana una presunta red de explotación sexual y de supuestas entregas de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Ambas anunciaron que coordinarán acciones para aportar nueva información a la justicia sobre hechos que habrían ocurrido en la Presidencia.

El encuentro ocurrió un día después de que Jiménez no declarara ante la Fiscalía General de la Nación, debido a la renuncia de su abogado por motivos de seguridad. La diligencia estaba prevista para el 3 de noviembre, pero deberá ser reprogramada luego de confirmar que la excontratista ya cuenta con representante judicial.

"Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad", señaló Jiménez en el mensaje adjunto que compartió con la grabación desde su cuenta de Instagram el miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito @deicyjimenez_/IG

Rodríguez afirmó que la conversación con Jiménez fue breve, aunque les permitió identificar similitudes entre las acusaciones que cada una ha hecho sobre posibles irregularidades durante la anterior administración.

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“Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, dijo la exdirectora del Dapre al diario El Tiempo.

Las dos mujeres acordaron llevar nuevos datos ante las autoridades, y “trabajar juntas para buscar justicia y verdad”, declaró Rodríguez, y puntualizó que sus señalamientos presentan convergencias que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La reunión habría concluido con varios puntos en común, según el testimonio de Angie Rodríguez - crédtio VickyDavilaH/X - Colprensa

Carranza señaló que se busca no hablar de un presunto escándalo en el Dapre

En otro punto de su mensaje vía X, Carranza dijo que con todo lo anterior “cabe destacar la construcción de falsos testigos” por parte del Dapre “bajo la dirección de Carlos Ruíz”, escribió.

Sumado a lo anterior, el jurista destacó “un silencio generalizado por parte de los medios de comunicación de derecha respecto a la violencia contra las trabajadoras del DAPRE, mientras que promueven una narrativa que busca desacreditar a la mujer progresista”.

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Además, y “en paralelo, se implementan leyes que contribuyen a la profundización de la brecha social y la desigualdad del país”, expuso Carranza en su publicación.

Por estos motivos el abogado volvió a mencionar el video en el que aparece su cliente (Petro), y expuso que “el objetivo principal no reside en su vida personal, sino en la erradicación del progresismo”.

Carranza apuntó a la fiscal Luz Adriana Camargo, al señalar: "¿Dónde están las imputaciones señora Fiscal General contra todos los denunciados por el Presidente Petro cuando ostentaba el cargo?" - crédito @HombreJurista/X

“Pero daremos la batalla. En unas horas estarán radicada la demanda contra la ley de sometimiento que se burla de los niños y que arrodilla la seguridad jurídica del estado ante los narcos y neoparamilitares”, menciona más adelante en su mensaje el penalista.

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Carranza también remitirá los informes de este ataque ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En la parte final de su publicación, Carranza apuntó a la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo, por los resultados de las denuncias que hizo su cliente cuando ocupaba el cargo de jefe de Estado.

“Me preguntó qué espera la @FiscaliaCol para citarnos a ampliar las denuncias contra el Director del @DapreCol Carlos Ruiz por la tortur@ psicológica desplegada mientras que, obsérvese cómo sin competencia para investigar a un senador o aun presidente, sí corren para escuchar una testigo que debe ser sometida a profundo análisis jurídico por sus actuaciones y sus presuntas conductas penales”, escribió el penalista.

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“¿Dónde están las imputaciones señora Fiscal General contra todos los denunciados por el Presidente Petro cuando ostentaba el cargo? No hay un solo avance en nada, y eso muestra solo una cosa, la ultraderecha tenía y tiene coptada la @FiscaliaCol para que nada pase y todo se oculte siempre que beneficie la destrucción del progresismo", agregó Carraza.

Para cerrar, el penalista concluyó que “el mensaje es fuerte y claro: No pasarán. Dios irá delante nuestro”.

El abogado sostuvo que Petro responderá a las acusaciones ante la autoridad judicial competente y rechazó las amenazas y presiones contra las personas involucradas en el proceso. - crédito @HombreJurista/X

El abogado de Petro, emitió un comunicado fechado el 4 de noviembre de 2026 en el que reiteró que su cliente niega haber condicionado o entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales.

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“Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”, sostuvo Carranza.

Por su parte, Petro sostuvo que responderá a los señalamientos ante las autoridades judiciales y pidió que el material audiovisual sea sometido a peritajes antes de extraer conclusiones.

El exmandatario también solicitó protección para Jiménez y las demás personas involucradas en el proceso.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo”, escribió el exjefe de Estado en redes sociales.

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Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, y pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario sostuvo que el registro no demuestra por sí mismo una irregularidad en la contratación pública.

“Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, escribió Petro vía X.

El expresidente aseveró que respetará la reserva ordenada por el magistrado encargado de la actuación y que no discutirá el fondo del caso mediante publicaciones en redes sociales.

“No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, dijo Petro, y sentenció que “la verdad no necesita linchamientos”.