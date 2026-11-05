Así reaccionaron los políticos a video de Deicy Jiménez con el que buscaría probar que tuvo relaciones íntimas con el expresidente Petro: “Debe pagar ante la justicia”

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

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El miércoles 4 de noviembre de 2026, Deicy Jiménez difundió en Instagram un video con una voz y un rostro que atribuye al expresidente Gustavo Petro, en medio de sus denuncias sobre contratos a cambio de favores sexuales en la anterior administración.

La mujer afirmó que la publicación respalda su versión y pidió protección para ella y su familia. “Confío en la justicia”, señaló. En una entrevista con Vicky Dávila, Jiménez aseguró que conoció a Petro cuando era senador y que después recibió contratos estatales. También denunció una supuesta red de mujeres.

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Dirigentes políticos reclaman verificar grabación difundida por Deicy Jiménez - crédito @Sandra_ForeroR/X - @WilsonRuizO/X - Prensa Jennifer Pedraza

Tras la divulgación del video anterior, la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, fue una de las primeras figuras en referirse al material. “¿Empiezan a llegar las pruebas?”, escribió en un mensaje en el que aludió a señalamientos formulados previamente por Jiménez contra el exmandatario.

Forero sostuvo que la mujer había denunciado que Petro, según su versión, pagaba encuentros sexuales con contratos del Gobierno. La concejal afirmó que, de comprobarse esas acusaciones, el caso debería avanzar ante la justicia por un eventual uso de recursos públicos para fines particulares.

Sandra Forero pidió que el caso avance ante la justicia - crédito @Sandra_ForeroR/X

La integrante del Concejo de Bogotá señaló que el material divulgado por Jiménez podría aportar elementos a una investigación sobre las acusaciones. “Debe pagar ante la justicia”, expresó Forero.

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El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela también se pronunció sobre la grabación. Consideró que el contenido “podría ser relevante” para revisar las denuncias relacionadas con supuestos contratos otorgados a cambio de favores sexuales.

Ruiz Orejuela sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes establecer la autenticidad del archivo, su contexto y su posible valor dentro de un proceso. “Espero que estos hechos se esclarezcan pronto”, manifestó.

Wilson Ruiz pidió verificar el video difundido por Deicy Jiménez y su posible valor judicial - crédito @WilsonRuizO/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila afirmó que Jiménez había tomado la decisión de publicar el video en su cuenta de Instagram como respaldo de su testimonio.

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Según Dávila, la denunciante había acusado al entonces presidente de recibir servicios sexuales de mujeres a quienes, presuntamente, se les habrían asignado contratos.

Dávila reprodujo un mensaje atribuido a Jiménez, quien sostuvo que divulgaba el contenido para demostrar que decía la verdad y pidió garantías de seguridad para ella y sus familiares. En la publicación, la mujer responsabilizó a Petro si llegara a ocurrirle algo a ella o a su entorno.

Vicky Dávila pidió protección para Deicy Jiménez y su familia - crédito @VickyDavilaH/X

La comunicadora reclamó medidas de protección para la denunciante y solicitó que las instituciones actúen frente a los señalamientos. “Nada le puede pasar”, escribió al pedir que se indague el material difundido.

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La senadora del Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, calificó como grave la acusación sobre una posible utilización de la Presidencia y de contratos financiados con dinero público para obtener favores sexuales.

La congresista planteó que, si los hechos son corroborados, podrían constituir un caso de explotación sexual e instrumentalización de mujeres desde una posición de poder.

“Si se comprueba, estamos ante una forma de explotación sexual y abuso de poder inadmisible. Ninguna persona que utilice su poder político para someter a mujeres puede escudarse en un discurso progresista”, sostuvo Pedraza.

Jennifer Pedraza calificó las denuncias como posibles hechos de abuso de poder - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza pidió que el video sea tratado como un eventual elemento probatorio y que las autoridades esclarezcan lo ocurrido, identifiquen responsables y aseguren la integridad de Jiménez. La legisladora acompañó su mensaje con la etiqueta “#YoTeCreo”.

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Senadores del Pacto Histórico cuestionaron la difusión del video

La senadora del Pacto Histórico, Johana Osorio, ofreció una lectura distinta. Afirmó que el archivo no demostraba las acusaciones difundidas contra el exjefe de Estado y cuestionó la cobertura periodística sobre el caso.

Johana Osorio aseguró que el video difundido no prueba las acusaciones contra Gustavo Petro - crédito @JohanaOsorioM_/X

Osorio señaló que, si la grabación es auténtica, su circulación podría implicar una vulneración del derecho a la intimidad. También consideró que la controversia podría utilizarse para desplazar la discusión sobre asuntos económicos y tributarios.

“Les venderán una cortina de humo para desviar la atención mientras le van metiendo IVA a la canasta familiar y le regalan el país a los grandes capitales”, afirmó.

El exministro Daniel Rojas calificó de ataque la circulación de la grabación atribuida a Petro - crédito @DanielRMed/X

El exministro de Educación Daniel Rojas Medellín, quien integró el Gobierno de Petro, sostuvo que el video “no prueba nada”. Además, calificó como un ataque la divulgación de contenidos contra el exmandatario y relacionó la polémica con críticas a propuestas sobre impuestos a los alimentos.

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