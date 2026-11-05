Ministerio de Salud aclaró si hay riesgo de una epidemia de Ébola en Colombia, tras el diagnóstico de pacientes provenientes de República Democrática del Congo: se verificaron 154 posibles contactos

Ministerio de Salud confirmó que los pacientes provenientes de República Democrática del Congo no estaban infectados con el virus Ébola - crédito Europa Press

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El Ministerio de Salud de Colombia descartó ébola, enfermedad infecciosa grave, en cuatro pacientes que estaban bajo vigilancia epidemiológica, luego de que las pruebas de laboratorio confirmaran que todos tenían malaria por Plasmodium falciparum. Uno de ellos murió el 31 de octubre de 2026 a causa de malaria cerebral.

La actualización, divulgada el miércoles 4 de noviembre de 2026 por la cartera y el Instituto Nacional de Salud (INS), se refiere a los primeros cuatro casos analizados entre ocho personas con antecedente de viaje reciente a la República Democrática del Congo y síntomas compatibles con la alerta sanitaria.

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La cartera, liderada por Ana María Vesga, informó que se ha hecho seguimiento a 154 contactos de los casos sospechosos - crédito Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS procesó muestras de dos pacientes del departamento del Cauca y dos del Huila. Los análisis moleculares descartaron la presencia del virus del ébola en los cuatro casos.

Las pruebas se hicieron mediante RT-PCR, una técnica que permite identificar genes específicos del virus. El procedimiento siguió el protocolo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), transferido con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En cambio, los exámenes confirmaron malaria por Plasmodium falciparum en los ocho pacientes sospechosos. Siete permanecen bajo atención médica y seguimiento clínico, según las autoridades sanitarias.

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Otras cuatro personas continúan bajo monitoreo epidemiológico

La cartera, liderada por Ana María Vesga, informó que se ha hecho seguimiento a 154 contactos de los casos sospechosos - crédito Reuters

De los ocho casos inicialmente notificados, cuatro fueron descartados para ébola por laboratorio y cuatro siguen en seguimiento con pruebas diagnósticas. Las notificaciones proceden de Atlántico, Antioquia, Valle, Huila y Bogotá D. C., donde las autoridades locales activaron sus protocolos de vigilancia.

El Ministerio de Salud informó que se ha hecho seguimiento a 154 contactos de los casos sospechosos. Cuando un paciente es descartado, también se suspende la vigilancia de sus contactos vinculados al evento de ébola.

El Gobierno nacional destacó la participación de las entidades territoriales, los equipos de respuesta inmediata, laboratorios, clínicas y hospitales en la investigación. También señaló que el país mantiene coordinación técnica con los CDC y la OPS/Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud

Evitar el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas enfermas - crédito Reuters

Entidades territoriales:

Fortalecer la vigilancia epidemiológica, la notificación inmediata de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los servicios de salud.

Mantener el seguimiento y la coordinación en los puntos de entrada internacionales del país.

Reforzar la capacidad de respuesta del personal e instituciones de salud para detectar casos sospechosos, realizar aislamiento oportuno y garantizar una atención integral.

Mantener vigilancia sobre las alertas internacionales y las evaluaciones de riesgo.

Garantizar una comunicación continua y clara sobre el riesgo a la población.

Ciudadanía:

Lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

Limpieza y ventilación adecuada de espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado.

Uso de tapabocas si tienen síntomas respiratorios, especialmente cuando estén en contacto con población vulnerable (niños, adultos mayores o personas inmunocomprometidas).

Evitar viajes a las zonas afectadas. Si ha estado en lugares con circulación del virus del ébola o tuvo contacto con personas con síntomas compatibles, informe de inmediato al personal de salud y acuda oportunamente a un servicio médico.

Evitar el contacto con animales silvestres que puedan transmitir la enfermedad, como murciélagos frugívoros y primates, así como el consumo de carne cruda o de origen silvestre no segura.

Evitar el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas enfermas o con síntomas compatibles con ébola.

Consultar oportunamente a los servicios de salud si presenta síntomas como fiebre, debilidad, dolor muscular, diarrea, vómito o sangrado.

Permitir el seguimiento de las autoridades sanitarias en caso de contacto con una persona sospechosa o confirmada, incluido el monitoreo durante 21 días.