Colombia

Fraudes en transferencias digitales se disparan en Colombia: Bogotá registra el mayor aumento de denuncias

La rápida expansión de los pagos inmediatos plantea nuevos desafíos para bancos y usuarios. Aunque el crecimiento de Bre-B ha facilitado los movimientos de dinero entre entidades financieras, las autoridades insisten en la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para evitar engaños

Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
Bre-B permite realizar transferencias de dinero entre diferentes entidades financieras de manera inmediata y sin cobros adicionales ( (Banco de la República)
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La expansión de las transferencias digitales está planteando nuevos retos para la seguridad del sistema financiero colombiano. En varias ciudades, las denuncias por fraude asociado a movimientos electrónicos crecieron durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con un análisis de BPC, compañía especializada en tecnología de pagos y prevención del fraude, que incorporó información de la Policía Nacional.

El aumento más pronunciado se registró en Bogotá, donde los reportes subieron 141% frente al mismo periodo de 2025. Barranquilla tuvo un incremento de 121%, Cali de 119% y Medellín de 84%. Los datos muestran que el fenómeno se presentó en las cuatro capitales examinadas.

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Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín registraron aumentos en las denuncias por fraude en transferencias electrónicas durante los primeros ocho meses de 2026 (Secretaría Distrital de Seguridad)
Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín registraron aumentos en las denuncias por fraude en transferencias electrónicas durante los primeros ocho meses de 2026 (Secretaría Distrital de Seguridad)

Las cifras corresponden a denuncias por fraude en transferencias electrónicas en general. Por lo tanto, el estudio no establece cuántos casos estuvieron relacionados específicamente con Bre-B, el sistema que permite enviar dinero entre entidades financieras de manera inmediata y sin comisiones.

Pagos más rápidos, controles más exigentes

La implementación de Bre-B comenzó hace poco más de un año y desde entonces se han procesado cerca de 2.000 millones de transacciones por ese mecanismo, según el Banco de la República. Su crecimiento forma parte de una transformación en la manera de mover dinero, con operaciones digitales que se completan en pocos segundos.

Ese ritmo representa un desafío para los bancos. Los controles deben identificar movimientos sospechosos y reaccionar con la misma rapidez con la que se ejecutan los pagos, sin generar demoras ni afectar la disponibilidad del servicio.

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Felipe Gómez, director de ventas regionales para la región Andina de BPC, señaló que las entidades necesitan revisar si sus herramientas están preparadas para responder a ese escenario. “El rápido crecimiento de los pagos inmediatos implica que las entidades financieras deben ser capaces de identificar el fraude y responder a él en los mismos milisegundos que toma completar la transacción. Las áreas de seguridad y de gestión del fraude de las entidades financieras deben evaluar si sus capacidades actuales les permiten detectar y prevenir el fraude en tiempo real sin afectar la disponibilidad ni la velocidad de los pagos”, sostuvo.

El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República
Los expertos advierten que las entidades financieras necesitan fortalecer sus sistemas de seguridad para detectar operaciones sospechosas sin afectar la rapidez de las transferencias (Banco de la República)

Gómez agregó que puede ser necesario contar con equipos especializados en gestión de riesgos, capaces de prevenir operaciones fraudulentas en tiempo real y garantizar la continuidad operativa de las transferencias. El análisis advierte sobre la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y los procesos de vigilancia. La rapidez de los pagos inmediatos exige que la seguridad acompañe cada operación desde el momento en que se inicia.

Recomendaciones para usar Bre-B con seguridad

Ante el crecimiento de los pagos digitales, el Banco de la República ha divulgado medidas para reducir el riesgo de caer en engaños al utilizar Bre-B. Una de las principales advertencias está relacionada con el registro de las Llaves: este trámite no tiene ningún costo adicional y debe hacerse desde la aplicación o el portal oficial de la entidad financiera.

Tampoco es necesario instalar aplicaciones diferentes a las que ofrece el banco. Bre-B no es una entidad financiera independiente ni un banco nuevo, sino un mecanismo del Banco de la República que conecta a las entidades participantes para facilitar las transferencias.

El Banco de la República recordó que el registro de las Llaves no requiere pagos y debe hacerse directamente desde la aplicación o página web del banco (Secretaría Distrital de Seguridad)
El Banco de la República recordó que el registro de las Llaves no requiere pagos y debe hacerse directamente desde la aplicación o página web del banco (Secretaría Distrital de Seguridad)

Otra recomendación es desconfiar de mensajes que soliciten pasos adicionales para completar o confirmar un envío de dinero. Una vez realizada la transferencia, el usuario debe esperar la notificación correspondiente en el banco receptor. No necesita abrir enlaces, responder mensajes de texto ni atender instrucciones recibidas por WhatsApp para validar el movimiento.

Estas indicaciones buscan evitar que los usuarios entreguen información o realicen acciones innecesarias. En un entorno donde las transferencias se concretan casi de inmediato, la prevención depende de los sistemas de detección de las entidades y de que las personas utilicen únicamente canales oficiales y proteger los recursos de los usuarios del sistema financiero.

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