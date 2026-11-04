Colombia

Grabaron a un hombre que hizo sus necesidades fisiológicas en las gradas de El Campín durante el concierto de Ryan Castro

El asistente al concierto del artista paisa orinó frente a la vista del público. Una vez concluyó, siguió disfrutando del concierto como si nada hubiera sucedido

El hombre hizo sus necesidades personales frente a cientos de espectadores - crédito @PasaenBogota/X

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El reconocido artista del reguetón antioqueño Ryan Castro reunió a más de 53.000 personas el sábado 31 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, en su primer concierto en formato 360 en la capital.

Fue en este evento en el que el intérprete de género urbano publicó un mensaje en el que recordó el vínculo que construyó con la ciudad antes de alcanzar reconocimiento en la industria musical.

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El cantante afirmó que llegó a interpretar sus canciones en buses, vivió durante un tiempo en La Candelaria y participó en espacios de dancehall y reggae que le permitieron presentarse cuando aún no tenía temas publicados.

El hombre fue grabado mientras realizaba sus necesidades personales - crédito VisualesIA - captura @PasaenBogota/X
El hombre fue grabado mientras realizaba sus necesidades personales - crédito VisualesIA - captura @PasaenBogota/X

Sin embargo, el concierto no fue ajeno a episodios vergonzosos. Con un video difundido por la plataforma informativa Pasa en Bogotá, se publicó la denuncia sobre un asistente al evento que, sin ningún pudor, decidió hacer sus necesidades sanitarias en una de las gradas, pese a que había otras personas cerca.

La grabación registró al hombre de pie en el sector de sillas, en pleno evento, mientras orina. Una vez termina, sigue como si nada, conforme se ve en las imágenes.

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Este sujeto en el concierto se le olvidó dónde quedan los baños y, sin importar la presencia de la gente, mujeres y demás (...)”, se leyó en el mensaje original de la denuncia.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales: “¿Qué esperaban? Es un concierto del tipo más ñero posible"; “Un ñero, en un concierto de reguetón, haciendo vulgaridades y cochinadas? Jamás me lo hubiera esperado (sic)”; “Definitivamente la plaga entre más días, es más detestable, así les ponga un baño limpio con su dotación de papel y toallas, no tienen la mínima cultura de aseo y respeto (sic)”; “Qué cochinada”.

Estos fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes - crédito @PasaenBogota/X
Estos fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes - crédito @PasaenBogota/X

Sencia informó que la grama de El Campín no presentó daños generalizados tras el concierto de Ryan Castro

Por otro lado, la empresa Sencia, administradora del estadio El Campín, presentó un balance sobre la grama del complejo deportivo, en el que se informó que no se registraron afectaciones generalizadas después del concierto que el cantante Ryan Castro ofreció, con un escenario instalado en el centro de la cancha.

La evaluación preliminar de la compañía indicó que el césped mantiene un crecimiento favorable, aunque quedaron algunas marcas superficiales y sectores con decoloración.

Según explicó Sencia a través de un reporte técnico en sus redes sociales, esos cambios se relacionan con la cobertura temporal utilizada durante el espectáculo y con la menor exposición a la luz natural.

Estado de la grama en el estado El Campín según Sencia (Sencia/X - Ryan Castro/Instagram)
Estado de la grama en el estado El Campín según Sencia (Sencia/X - Ryan Castro/Instagram)

La evaluación preliminar evidencia un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas”, señaló la empresa. También informó que las zonas afectadas de forma puntual recibirán tareas específicas de recuperación.

El desmontaje terminó 13 horas después del inicio de las tareas

Sencia indicó que el retiro de la infraestructura comenzó a las 3:00 a. m. posterior al concierto y concluyó a las 4:00 p. m. De acuerdo con la administradora, el desmontaje completo tomó 13 horas.

La condición de la superficie había generado cuestionamientos en semanas recientes, luego de que Millonarios Fútbol Club debió aplazar un partido ante Once Caldas por el deterioro de la cancha.

Este fue el reporte de Sencia sobre el estado de la grama en el estadio El Campín - crédito @SenciaBogota/X
Este fue el reporte de Sencia sobre el estado de la grama en el estadio El Campín - crédito @SenciaBogota/X

El episodio abrió críticas hacia Sencia por la coexistencia de eventos musicales y compromisos del fútbol profesional en el escenario bogotano.

La empresa afirmó que reforzará los trabajos sobre la grama de El Campín durante los tres días previos al regreso de la actividad deportiva. El plan contempla riego controlado, aireación, peinado y corte, de acuerdo con las condiciones que presente cada sector de la superficie.

Millonarios tiene previsto jugar el miércoles 4 de noviembre en el estadio capitalino. Ese encuentro servirá para evaluar el resultado de las labores anunciadas por la administradora tras el concierto de Ryan Castro.

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