Bogotá tendrá desvíos y bloqueos por la Carrera por la Policía 2026: la carrera 57 permanecerá cerrada durante 34 horas

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales y desvíos en Bogotá por la Carrera por la Policía 2026. (crédito Secretaría de Movilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá autorizó cierres viales y desvíos por la duodécima versión de la Carrera por la Policía 2026, que se realizará el domingo 8 de noviembre. Las restricciones comenzarán desde el sábado 7 en algunos puntos del sector de la avenida calle 26 y se extenderán hasta las 6:00 p. m. del domingo.

La competencia tendrá un recorrido de 21 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza de los Héroes Caídos, ubicada en la avenida calle 26 con carrera 57. La ruta pasará por corredores como las avenidas carreras 50, 60 y 24; calles 44 y 53; carrera 19; Parkway; diagonal 61C y transversal 28. La entidad recomendó a conductores y asistentes planear sus desplazamientos con antelación.

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La carrera afectará vías entre la calle 24A y la calle 63

Los cierres más prolongados se concentrarán en el entorno de la salida y la meta. La carrera 57 estará cerrada por completo entre la avenida calle 26 y la calle 44 desde las 8:00 a. m. del sábado 7 de noviembre hasta las 6:00 p. m. del domingo. En la carrera 59, entre 50 metros al norte de la calle 26 y la calle 43, se restringirá el carril oriental de la calzada oriental durante el mismo periodo.

El recorrido de 21 kilómetros de la competencia atlética tendrá como punto de partida y llegada la Plaza de los Héroes Caídos - crédito Secretaría de Movilidad

El domingo, las medidas comenzarán a las 6:00 a. m. La calle 44 estará cerrada en ambas calzadas entre las avenidas carreras 50 y 60 hasta las 12:00 p. m. La misma franja horaria regirá para el cierre total de las dos calzadas de la avenida carrera 60 entre la calle 26 y la calle 44.

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También habrá restricciones sobre la calzada occidental de la avenida carrera 60 entre las calles 44 y 53, hasta las 12:00 p. m. En la avenida carrera 50, el cierre de la calzada occidental entre la avenida calle 24 —avenida La Esperanza— y la calle 44 finalizará a las 9:30 a. m.; el tramo entre calles 44 y 53 se habilitará a las 11:30 a. m.

Estos son los sectores con cierres hasta media mañana

La Secretaría Distrital de Movilidad dispuso cierres hasta las 9:30 a. m. en la calzada norte de la calle 24A, entre las carreras 50 y 57; en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26, entre carreras 60 y 50; y en las calzadas orientales de las carreras 60, 59, 57 y 54, entre la calle 24A y la avenida calle 26.

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La carrera 57 permanecerá cerrada entre la avenida calle 26 y la calle 44 desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo - crédito Secretaría de Movilidad

En el sector de la calle 53, las restricciones tendrán horarios distintos. La calzada norte entre las avenidas carreras 50 y 24 permanecerá cerrada hasta las 11:15 a. m. La calzada sur entre las carreras 28 y 24 estará restringida hasta las 10:30 a. m. A esa hora también se prevé la reapertura de la carrera 28, entre la calle 53 y la calle 53B Bis; la calle 53B Bis, entre la avenida carrera 30 y la carrera 28; la transversal 28 y la diagonal 61C.

La avenida carrera 24 estará cerrada en ambos sentidos entre la calle 53 y la calle 45 hasta las 10:00 a. m. En el mismo horario se restringirán la calzada occidental del Parkway, entre la calle 45 y la carrera 19, y ambos sentidos de la carrera 19 entre la diagonal 35 Bis y la calle 32.

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Los principales desvíos se harán por las carreras 68 y 24

Quienes se movilicen de oriente a occidente por la avenida calle 24 y busquen conectar con la calle 26 por las carreras 54, 57, 59, 60 o 66A deberán seguir por la avenida calle 24, tomar la avenida carrera 68 hacia el norte y continuar por la avenida calle 26 al oriente.

La avenida carrera 68 y la calle 63 funcionarán como los principales corredores de desvío para el tránsito de vehículos - crédito Secretaría de Movilidad

Para los vehículos que circulen por la avenida calle 26 de oriente a occidente y pretendan tomar la carrera 60, el desvío será continuar por la calle 26 y seguir hacia el norte por la carrera 68. Los conductores que vayan de norte a sur por la carrera 50 podrán usar la calle 63 o la calle 53 hacia el occidente y luego tomar la carrera 68 al sur.

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En el corredor de la calle 53, el tránsito de occidente a oriente deberá avanzar por la carrera 60 hacia el norte y tomar la calle 63 al oriente. En sentido contrario, la opción autorizada será la carrera 24, la transversal 24 y la calle 63. Para llegar desde la avenida NQS hacia la calle 53B o la calle 53B Bis, los vehículos deberán continuar por la NQS, conectar con la calle 63B y seguir por la carrera 24 al sur.

La recomendación es usar transporte público y rutas alternas

La Secretaría de Movilidad sugirió a los asistentes llegar en Sitp o TransMilenio y evitar el vehículo particular. También recomendó priorizar los trayectos a pie, en bicicleta o mediante transporte público durante la jornada.

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Los conductores que viajen hacia el sur por la avenida NQS no contarán con conexión hacia las avenidas calles 80, 72 y 68 - crédito Secretaría de Movilidad

Como alternativas para atravesar las zonas intervenidas estarán la avenida NQS en sentido sur-norte, la avenida Circunvalar en ambos sentidos, la carrera 68 hacia el sur, la avenida Boyacá y la calle 63. Los usuarios que circulen de norte a sur por la NQS, entre la calle 92 y la calle 63, deberán programar sus viajes: durante la actividad no tendrán conexión hacia las avenidas calles 80, 72 y 68.

Las autoridades solicitaron atender la señalización temporal y las instrucciones del personal de tránsito, de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en los puntos con afectaciones.