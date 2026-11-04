Colombia

Bogotá tendrá desvíos y bloqueos por la Carrera por la Policía 2026: la carrera 57 permanecerá cerrada durante 34 horas

La Secretaría de Movilidad autorizó bloqueos temporales desde el sábado 7 de noviembre en la avenida La Esperanza y sectores del Parkway, por lo que las autoridades distritales aconsejan programar desplazamientos y optar por TransMilenio

Piernas y zapatillas deportivas de varios corredores sobre una calle de asfalto con líneas blancas
La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales y desvíos en Bogotá por la Carrera por la Policía 2026. (crédito Secretaría de Movilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá autorizó cierres viales y desvíos por la duodécima versión de la Carrera por la Policía 2026, que se realizará el domingo 8 de noviembre. Las restricciones comenzarán desde el sábado 7 en algunos puntos del sector de la avenida calle 26 y se extenderán hasta las 6:00 p. m. del domingo.

La competencia tendrá un recorrido de 21 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza de los Héroes Caídos, ubicada en la avenida calle 26 con carrera 57. La ruta pasará por corredores como las avenidas carreras 50, 60 y 24; calles 44 y 53; carrera 19; Parkway; diagonal 61C y transversal 28. La entidad recomendó a conductores y asistentes planear sus desplazamientos con antelación.

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La carrera afectará vías entre la calle 24A y la calle 63

Los cierres más prolongados se concentrarán en el entorno de la salida y la meta. La carrera 57 estará cerrada por completo entre la avenida calle 26 y la calle 44 desde las 8:00 a. m. del sábado 7 de noviembre hasta las 6:00 p. m. del domingo. En la carrera 59, entre 50 metros al norte de la calle 26 y la calle 43, se restringirá el carril oriental de la calzada oriental durante el mismo periodo.

Piernas y zapatillas deportivas de varios corredores sobre una calle de asfalto con líneas blancas
El recorrido de 21 kilómetros de la competencia atlética tendrá como punto de partida y llegada la Plaza de los Héroes Caídos - crédito Secretaría de Movilidad

El domingo, las medidas comenzarán a las 6:00 a. m. La calle 44 estará cerrada en ambas calzadas entre las avenidas carreras 50 y 60 hasta las 12:00 p. m. La misma franja horaria regirá para el cierre total de las dos calzadas de la avenida carrera 60 entre la calle 26 y la calle 44.

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También habrá restricciones sobre la calzada occidental de la avenida carrera 60 entre las calles 44 y 53, hasta las 12:00 p. m. En la avenida carrera 50, el cierre de la calzada occidental entre la avenida calle 24 —avenida La Esperanza— y la calle 44 finalizará a las 9:30 a. m.; el tramo entre calles 44 y 53 se habilitará a las 11:30 a. m.

Estos son los sectores con cierres hasta media mañana

La Secretaría Distrital de Movilidad dispuso cierres hasta las 9:30 a. m. en la calzada norte de la calle 24A, entre las carreras 50 y 57; en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26, entre carreras 60 y 50; y en las calzadas orientales de las carreras 60, 59, 57 y 54, entre la calle 24A y la avenida calle 26.

Piernas y zapatillas deportivas de varios corredores sobre una calle de asfalto con líneas blancas
La carrera 57 permanecerá cerrada entre la avenida calle 26 y la calle 44 desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo - crédito Secretaría de Movilidad

En el sector de la calle 53, las restricciones tendrán horarios distintos. La calzada norte entre las avenidas carreras 50 y 24 permanecerá cerrada hasta las 11:15 a. m. La calzada sur entre las carreras 28 y 24 estará restringida hasta las 10:30 a. m. A esa hora también se prevé la reapertura de la carrera 28, entre la calle 53 y la calle 53B Bis; la calle 53B Bis, entre la avenida carrera 30 y la carrera 28; la transversal 28 y la diagonal 61C.

La avenida carrera 24 estará cerrada en ambos sentidos entre la calle 53 y la calle 45 hasta las 10:00 a. m. En el mismo horario se restringirán la calzada occidental del Parkway, entre la calle 45 y la carrera 19, y ambos sentidos de la carrera 19 entre la diagonal 35 Bis y la calle 32.

Los principales desvíos se harán por las carreras 68 y 24

Quienes se movilicen de oriente a occidente por la avenida calle 24 y busquen conectar con la calle 26 por las carreras 54, 57, 59, 60 o 66A deberán seguir por la avenida calle 24, tomar la avenida carrera 68 hacia el norte y continuar por la avenida calle 26 al oriente.

Piernas y zapatillas deportivas de varios corredores sobre una calle de asfalto con líneas blancas
La avenida carrera 68 y la calle 63 funcionarán como los principales corredores de desvío para el tránsito de vehículos - crédito Secretaría de Movilidad

Para los vehículos que circulen por la avenida calle 26 de oriente a occidente y pretendan tomar la carrera 60, el desvío será continuar por la calle 26 y seguir hacia el norte por la carrera 68. Los conductores que vayan de norte a sur por la carrera 50 podrán usar la calle 63 o la calle 53 hacia el occidente y luego tomar la carrera 68 al sur.

En el corredor de la calle 53, el tránsito de occidente a oriente deberá avanzar por la carrera 60 hacia el norte y tomar la calle 63 al oriente. En sentido contrario, la opción autorizada será la carrera 24, la transversal 24 y la calle 63. Para llegar desde la avenida NQS hacia la calle 53B o la calle 53B Bis, los vehículos deberán continuar por la NQS, conectar con la calle 63B y seguir por la carrera 24 al sur.

La recomendación es usar transporte público y rutas alternas

La Secretaría de Movilidad sugirió a los asistentes llegar en Sitp o TransMilenio y evitar el vehículo particular. También recomendó priorizar los trayectos a pie, en bicicleta o mediante transporte público durante la jornada.

Piernas y zapatillas deportivas de varios corredores sobre una calle de asfalto con líneas blancas
Los conductores que viajen hacia el sur por la avenida NQS no contarán con conexión hacia las avenidas calles 80, 72 y 68 - crédito Secretaría de Movilidad

Como alternativas para atravesar las zonas intervenidas estarán la avenida NQS en sentido sur-norte, la avenida Circunvalar en ambos sentidos, la carrera 68 hacia el sur, la avenida Boyacá y la calle 63. Los usuarios que circulen de norte a sur por la NQS, entre la calle 92 y la calle 63, deberán programar sus viajes: durante la actividad no tendrán conexión hacia las avenidas calles 80, 72 y 68.

Las autoridades solicitaron atender la señalización temporal y las instrucciones del personal de tránsito, de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en los puntos con afectaciones.

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