Bogotá podrá usar fotos y videos ciudadanos para sancionar mal parqueo e invasión de andenes: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Acuerdo que contempla reportes ciudadanos sobre infracciones de tránsito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate una norma que permitirá a las autoridades evaluar videos y fotografías ciudadanas para sancionar posibles infracciones de tránsito, entre ellas el mal parqueo, el bloqueo de carriles y la invasión de andenes. El Acuerdo 414 de 2026 aún requiere la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para entrar en vigencia.

La iniciativa, presentada por el concejal Juan David Quintero, ordena a la Administración distrital impulsar una plataforma tecnológica para recibir material gráfico y videográfico captado en la ciudad. Los reportes deberán ser revisados por las autoridades de tránsito, que decidirán si hay lugar a un proceso sancionatorio y a la imposición de un comparendo.

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El proyecto no convierte automáticamente cada grabación en una multa. El texto aprobado establece que las imágenes serán insumos para que la autoridad competente determine, “en cada caso”, si se configura una infracción y si procede una sanción conforme al debido proceso.

La Secretaría de Movilidad deberá impulsar una plataforma de denuncias

La norma señala a la Secretaría Distrital de Movilidad como la entidad encargada de propender por la implementación de una herramienta para recibir denuncias ciudadanas. La plataforma deberá admitir pruebas gráficas y videográficas sobre conductas relacionadas con el mal parqueo y otras infracciones cometidas en el Distrito Capital.

Las imágenes y videos deberán ser evaluados por las autoridades antes de abrir un proceso sancionatorio - crédito @ColombiaOscura_/X

Con ese mecanismo, una persona podría entregar a las autoridades imágenes de vehículos estacionados en sitios prohibidos, que obstruyan la vía o que invadan zonas destinadas a peatones. El alcance también incluye otras faltas de tránsito, por lo que las grabaciones de motos que circulen por andenes podrían ser objeto de evaluación administrativa.

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El acuerdo dispone que la recepción y el análisis de esos reportes deben ajustarse a las normas de protección de datos personales. Además, las autoridades tendrán que verificar las pruebas antes de avanzar en cualquier trámite contra el presunto infractor.

Quintero sostuvo que el proyecto busca que los ciudadanos actúen como apoyo para la identificación de conductas que afectan el tránsito. “La apuesta es clara: convertir la tecnología y la participación ciudadana en herramientas clave para recuperar el espacio público y mejorar la circulación”, afirmó el concejal tras la votación.

Las cámaras privadas podrán conectarse con el Centro Estratégico de Movilidad

El texto aprobado también contempla que el Distrito fomente la interoperabilidad entre el Centro Estratégico de Movilidad y sistemas de videovigilancia de entidades públicas y privadas. La medida incluye cámaras instaladas en centros comerciales, hospitales, clínicas, colegios y universidades, siempre que apunten exclusivamente hacia exteriores o espacios públicos.

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La norma incluye reportes sobre vehículos estacionados en sitios prohibidos y motos que invadan los andenes - crédito Concejo de Bogotá

La conexión permitiría ampliar el monitoreo en sectores donde se presentan estacionamientos indebidos, bloqueos de carriles y otras conductas que reducen la capacidad de las vías. La disposición no ordena una integración automática de todas las cámaras: plantea que la Administración Distrital promueva esos acuerdos bajo condiciones de seguridad de la información y manejo de datos personales.

Según el autor del proyecto, las grabaciones captadas en inmediaciones de establecimientos comerciales podrían facilitar la identificación de posibles infractores. “Se puedan adelantar los trámites necesarios para que reciban su comparendo”, señaló Quintero.

El Concejo de Bogotá relaciona el mal parqueo con el 54% de la congestión

El debate sobre la iniciativa se apoyó en cifras atribuidas a estudios de la Alcaldía. De acuerdo con Quintero, el 54% de la congestión vehicular en Bogotá está asociado al mal parqueo, una práctica que obliga a los demás vehículos a reducir carriles disponibles o hacer maniobras para continuar su recorrido.

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La ocupación indebida de andenes y zonas de circulación peatonal también puede trasladar a los peatones hacia la calzada, con riesgos adicionales para su seguridad. En corredores de alta demanda, los vehículos estacionados en lugares no autorizados afectan la operación del transporte público y la movilidad de bicicletas, motocicletas y automóviles.

El mal parqueo reduce la capacidad de las vías y afecta la circulación de peatones y vehículos en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

Las sanciones por esta conducta muestran la dimensión del problema. Entre enero y octubre de 2025, la Secretaría de Movilidad impuso cerca de 51.000 comparendos por estacionamiento indebido. Chapinero registró 8.546 sanciones y Fontibón, 8.114, de acuerdo con los datos citados durante la discusión del Acuerdo.

En inmovilizaciones, Teusaquillo encabezó el registro con 1.930 casos, seguido por Chapinero, con 1.799. Entre los sectores identificados como críticos figuran la calle 26, entre la avenida Ciudad de Cali y el aeropuerto El Dorado, además de varios puntos de Chapinero y el área comprendida entre las carreras 7 y 11, y las calles 111 y 123.

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Durante enero de 2026, las autoridades han realizado 8.236 intervenciones de recuperación del espacio público e impuesto 81.924 comparendos por esta conducta y más de 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

La medida se apoya en una plataforma nacional de denuncias

La propuesta se articula con el Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos, conocido como Record, una plataforma del Ministerio de Transporte habilitada para recibir pruebas fotográficas o videográficas sobre presuntas infracciones viales.

La norma incluye reportes sobre vehículos estacionados en sitios prohibidos y motos que invadan los andenes - crédito Secretaría de Movilidad

Esa herramienta fue reglamentada mediante la Circular Externa 20244000000157 de 2024 y permite trasladar las denuncias a las autoridades competentes, así como hacer seguimiento a los procesos que eventualmente se inicien. El nuevo Acuerdo busca que Bogotá cuente con un canal distrital y con mayor capacidad de integración tecnológica para atender este tipo de casos.

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El paso pendiente es la sanción de Galán. Una vez el alcalde firme y se publique el acuerdo, comenzará su vigencia, mientras la Secretaría de Movilidad deberá definir la implementación de la plataforma y los mecanismos de conexión con sistemas de cámaras externos.