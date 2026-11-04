El portero colombiano Devis Vásquez pasó de ser descartado por la Roma a ser titular en la Champions League: así lo destacó la prensa italiana

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El 3 de noviembre de 2026, AS Roma cayó en condición de visitante por 3-2 frente al Manchester United en el estadio Old Trafford por la Champions League.

Pero por los lados de Colombia, el debut del barranquillero fue uno de los principales protagonistas para el equipo italiano dirigido por Gianpiero Gasperini.

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El diario deportivo más destacado de Italia detalló el debut del portero colombiano ante el Manchester United-crédito La Gazzetta dello Sport

En la previa del juego entre italianos e ingleses, La Gazzetta dello Sport destacó la oportunidad que tuvo el colombiano tras las bajas de Pierluigi Gollini (portero titular) por una lesión en la espalda:

“Devis Vásquez disputó su último partido de la Serie A el 25 de mayo de 2025: un encuentro entre Empoli y Verona que marcaría el descenso del equipo toscano, defendido por el propio colombiano. Esta noche, se encontrará bajo los palos tras haber sido excluido de la convocatoria y luego convocado de nuevo tras la lesión de Svilar. Y no se trata de una portería cualquiera. Estamos en Old Trafford, el teatro de los sueños, pero también de algunas pesadillas de la Roma. Vásquez sustituirá a Gollini (ausencia por lesión el espalda”, dijeron.

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Además detallaron en su debut que uno de los principales obstáculos que tuvo Devis Vásquez fue el rechazo que hubo desde el comienzo por parte del técnico Gianpiero Gasperini:

“Porque en los amistosos de verano, Gasperini rechazó rotundamente al colombiano y bloqueó la venta de Gollini, que estaba a punto de fichar por el Cremonese. El exjugador del AC Milan perdió protagonismo y acabó cedido al Besiktas, donde solo disputó un partido. Regresó a la Roma en junio, pero no había sitio para él. Gasperini lo dejó fuera de la convocatoria y no llegaron ofertas”, dijeron.

Y destacaron que a pesar del rechazo del técnico de la Roma, el colombiano pudo quedarse para tener una nueva oportunidad de competir un puesto como titular:

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“Pero en el fútbol y en la vida, todo puede cambiar en un instante. Así, durante el parón internacional de octubre, Vásquez fue incluido de forma sensacional en la convocatoria de la liga y de la UEFA. ¿El motivo? La lesión en el dedo del pie de Svilar, pero regresará tras el parón internacional de mediados de noviembre. Una red de seguridad, teniendo en cuenta que detrás de Gollini solo estaba De Marzi, a quien Gasperini apreciaba, pero que no se consideraba preparado para un debut tan exigente, donde el jugador estadounidense corría el riesgo de sufrir un percance. Y entonces aparece Vásquez, que, desde las siluetas del campo B de Trigoria, se enfrentará de repente a Bruno Fernandes y Cunha", detallaron.

La calificación de la prensa italiana a Devis Vásquez

El portero pasó de ser elogiado y criticado por parte de la prensa italaiana-crédito Corriere dello Sport

Manchester United remontó un 0-2 en el segundo tiempo y el portero Devis Vásquez fue protagonista al atajarle en el primer intento el cobro de tiro penal al volante portugués Bruno Fernandes.

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Pero luego, tras la revisión del VAR, el cobro se tuvo que repetir por invasión de campo y a pesar de que estuvo de ser el gran héroe para el cuadro italiano, el atacante brasileño Matheus Cunha lideró la remontada para los “Diablos Rojos” de Inglaterra.

Por esta razón, tras su actuación, el diario Corriere dello Sport lo calificó con cinco puntos:

Devis Vásquez pudo ser la gran figura de la Roma, pero el tiro de Bruno Fernandes tuvo que ser repetido por invasión de campo por parte de sus compañeros-crédito Scott Heppell/ REUTERS

“Vásquez 5 De héroe del penalti, que desafortunadamente para él se repitió y marcó, a artífice de la debacle. El tercer gol dio en su poste”, dijeron.

Próximos juegos del AS Roma: nuevas oportunidades para Devis Vásquez

Devis Vásquez tendrá otras oportunidades para jugar-crédito imágenes en acción vía Jason Cairnduff/REUTERS

Tras el partido de la Champions League, Roma volverá a la acción en la Serie A de Italia cuando el 7 de noviembre de 2026 enfrente al Sassuolo en el estadio Olímpico a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia).

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En Champions League, la “Loba” (apodo del club) volverá a jugar el 25 de noviembre de 2026 en el Parque de los Príncipes a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) ante el París Saint Germain, bicampeón de Europa. A continuación, estos son los partidos que tendrá el cuadro de la capital italiana en noviembre:

7 de noviembre de 2026 - Serie A de Italia: Roma vs. Sassuolo

21 de noviembre de 2026 - Serie A de Italia: Parma vs. Roma

25 de noviembre de 2026 - Champions League: París Saint Germain (Francia) vs. Roma

29 de noviembre de 2026 - Serie A de Italia: Roma vs. Monza