Deportes

El portero colombiano Devis Vásquez pasó de ser descartado por la Roma a ser titular en la Champions League: así lo destacó la prensa italiana

Pese a tener una noche de terror en Inglaterra al atajar un tiro penalti que se repitió, en la previa del juego ante Manchester United, se destacó la oportunidad que tuvo el portero con paso en el Club Leones de Itagüí al debutar en el torneo de clubes más importante del mundo

Guardar

El 3 de noviembre de 2026, AS Roma cayó en condición de visitante por 3-2 frente al Manchester United en el estadio Old Trafford por la Champions League.

Pero por los lados de Colombia, el debut del barranquillero fue uno de los principales protagonistas para el equipo italiano dirigido por Gianpiero Gasperini.

PUBLICIDAD

El diario deportivo más destacado de Italia detalló el debut del portero colombiano ante el Manchester United-crédito La Gazzetta dello Sport
El diario deportivo más destacado de Italia detalló el debut del portero colombiano ante el Manchester United-crédito La Gazzetta dello Sport

En la previa del juego entre italianos e ingleses, La Gazzetta dello Sport destacó la oportunidad que tuvo el colombiano tras las bajas de Pierluigi Gollini (portero titular) por una lesión en la espalda:

“Devis Vásquez disputó su último partido de la Serie A el 25 de mayo de 2025: un encuentro entre Empoli y Verona que marcaría el descenso del equipo toscano, defendido por el propio colombiano. Esta noche, se encontrará bajo los palos tras haber sido excluido de la convocatoria y luego convocado de nuevo tras la lesión de Svilar. Y no se trata de una portería cualquiera. Estamos en Old Trafford, el teatro de los sueños, pero también de algunas pesadillas de la Roma. Vásquez sustituirá a Gollini (ausencia por lesión el espalda”, dijeron.

PUBLICIDAD

Además detallaron en su debut que uno de los principales obstáculos que tuvo Devis Vásquez fue el rechazo que hubo desde el comienzo por parte del técnico Gianpiero Gasperini:

“Porque en los amistosos de verano, Gasperini rechazó rotundamente al colombiano y bloqueó la venta de Gollini, que estaba a punto de fichar por el Cremonese. El exjugador del AC Milan perdió protagonismo y acabó cedido al Besiktas, donde solo disputó un partido. Regresó a la Roma en junio, pero no había sitio para él. Gasperini lo dejó fuera de la convocatoria y no llegaron ofertas”, dijeron.

Y destacaron que a pesar del rechazo del técnico de la Roma, el colombiano pudo quedarse para tener una nueva oportunidad de competir un puesto como titular:

“Pero en el fútbol y en la vida, todo puede cambiar en un instante. Así, durante el parón internacional de octubre, Vásquez fue incluido de forma sensacional en la convocatoria de la liga y de la UEFA. ¿El motivo? La lesión en el dedo del pie de Svilar, pero regresará tras el parón internacional de mediados de noviembre. Una red de seguridad, teniendo en cuenta que detrás de Gollini solo estaba De Marzi, a quien Gasperini apreciaba, pero que no se consideraba preparado para un debut tan exigente, donde el jugador estadounidense corría el riesgo de sufrir un percance. Y entonces aparece Vásquez, que, desde las siluetas del campo B de Trigoria, se enfrentará de repente a Bruno Fernandes y Cunha", detallaron.

La calificación de la prensa italiana a Devis Vásquez

El portero pasó de ser elogiado y criticado por parte de la prensa italaiana-crédito Corriere dello Sport
El portero pasó de ser elogiado y criticado por parte de la prensa italaiana-crédito Corriere dello Sport

Manchester United remontó un 0-2 en el segundo tiempo y el portero Devis Vásquez fue protagonista al atajarle en el primer intento el cobro de tiro penal al volante portugués Bruno Fernandes.

Pero luego, tras la revisión del VAR, el cobro se tuvo que repetir por invasión de campo y a pesar de que estuvo de ser el gran héroe para el cuadro italiano, el atacante brasileño Matheus Cunha lideró la remontada para los “Diablos Rojos” de Inglaterra.

Por esta razón, tras su actuación, el diario Corriere dello Sport lo calificó con cinco puntos:

Devis Vásquez pudo ser la gran figura de la Roma, pero el tiro de Bruno Fernandes tuvo que ser repetido por invasión de campo por parte de sus compañeros-crédito Scott Heppell/ REUTERS
Devis Vásquez pudo ser la gran figura de la Roma, pero el tiro de Bruno Fernandes tuvo que ser repetido por invasión de campo por parte de sus compañeros-crédito Scott Heppell/ REUTERS

“Vásquez 5 De héroe del penalti, que desafortunadamente para él se repitió y marcó, a artífice de la debacle. El tercer gol dio en su poste”, dijeron.

Próximos juegos del AS Roma: nuevas oportunidades para Devis Vásquez

Devis Vásquez tendrá otras oportunidades para jugar-crédito imágenes en acción vía Jason Cairnduff/REUTERS
Devis Vásquez tendrá otras oportunidades para jugar-crédito imágenes en acción vía Jason Cairnduff/REUTERS

Tras el partido de la Champions League, Roma volverá a la acción en la Serie A de Italia cuando el 7 de noviembre de 2026 enfrente al Sassuolo en el estadio Olímpico a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia).

En Champions League, la “Loba” (apodo del club) volverá a jugar el 25 de noviembre de 2026 en el Parque de los Príncipes a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) ante el París Saint Germain, bicampeón de Europa. A continuación, estos son los partidos que tendrá el cuadro de la capital italiana en noviembre:

  • 7 de noviembre de 2026 - Serie A de Italia: Roma vs. Sassuolo
  • 21 de noviembre de 2026 - Serie A de Italia: Parma vs. Roma
  • 25 de noviembre de 2026 - Champions League: París Saint Germain (Francia) vs. Roma
  • 29 de noviembre de 2026 - Serie A de Italia: Roma vs. Monza

Temas Relacionados

Devis VásquezAS RomaChampions LeagueManchester United vs. AS RomaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

La lista de 24 jugadores dada inicialmente por la Federación Colombiana de Fútbol se redujo a 23 con la desconvocatoria del jugador colombo-argentino

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe mantienen su demanda ante el tribunal de arbitraje deportivo, por lo que cuatro puntos siguen en el limbo

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

Richard Ríos viajó de urgencia a Brasil para tratar la lesión en el tobillo: Palmeiras facilitará la sede para sus sesiones de terapia

El volante de la selección Colombia no tuvo lesiones óseas, pero se evalúa un posible compromiso ligamentario en el tobillo tras el contusión en el partido con el Al Ittihad

Richard Ríos viajó de urgencia a Brasil para tratar la lesión en el tobillo: Palmeiras facilitará la sede para sus sesiones de terapia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

Richard Ríos viajó de urgencia a Brasil para tratar la lesión en el tobillo: Palmeiras facilitará la sede para sus sesiones de terapia