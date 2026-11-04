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Alianza FC tomó radical decisión sobre la demanda ante el TAS por los puntos del partido contra América de Cali: dos clubes siguen con el proceso

Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe mantienen su demanda ante el tribunal de arbitraje deportivo, por lo que cuatro puntos siguen en el limbo

El cuadro rojo del Valle del Cauca perdió en su visita al Alianza FC de Valledupar-crédito Richard Dangond/Colprensa
El cuadro rojo del Valle del Cauca perdió en su visita al Alianza FC de Valledupar-crédito Richard Dangond/Colprensa
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América de Cali conserva los siete puntos de sus partidos contra Boyacá Chicó, Jaguares de Córdoba y Alianza FC, después de que este último club desistiera de llevar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la demanda por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado.

La información fue entregada por Jeferson Piña, periodista de RCN Radio en la ciudad de Cali, al que el presidente de Alianza FC, Carlos Orlando Ferreira, le confirmó que desistirán de la demanda tras la prematura eliminación de la Liga BetPlay: “Desistimos, porque nuestra opción de estar en los 8 se perdió”.

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La salida se suma a la de Boyacá Chicó, que el 28 de octubre anunció que no apelaría porque un fallo favorable no cambiaría su descenso a segunda división en 2027. Misma situación de Jaguares de Córdoba, sentenciado a descender a la segunda división a menos que gane los dos partidos que le restan y descontar la diferencia de goles con el Cúcuta Deportivo.

América de Cali venció 2-1 a Fortaleza en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América
América de Cali venció 2-1 a Fortaleza en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América

Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá son los clubes que mantienen la apelación internacional. Las cinco reclamaciones habían sido rechazadas por las instancias locales de la Dimayor, que los equipos pretendían revertir para obtener los tres puntos de cada partido.

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Internacional de Bogotá es el único que ha pagado hasta ahora el trámite ante el TAS, con un aporte de USD 70.000. El club perdió 3-0 frente a América y busca los puntos para clasificar a los cuadrangulares y disputar un cupo a la Copa Sudamericana mediante la reclasificación.

Así va América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios y América de Cali llegan al partido de la fecha 17 dentro de los ocho mejores y con chances de ser protagonistas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Millonarios y América de Cali
Millonarios y América de Cali llegan al partido de la fecha 17 dentro de los ocho mejores y con chances de ser protagonistas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Millonarios y América de Cali

América de Cali visitará a Millonarios el miércoles 4 de noviembre en El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026, en un clásico que puede definir el liderato y acercar al equipo bogotano a los cuadrangulares semifinales. El partido comenzará a las 8:30 p. m. en Bogotá.

América de Cali llegará como segundo de la tabla con 34 puntos, uno menos que Atlético Nacional, que empató como visitante ante Atlético Bucaramanga. Una victoria le devolvería el primer puesto a los dirigidos por el conjunto escarlata.

  1. Atlético Nacional: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. Deportes Tolima: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  19. Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  20. Fortaleza FC: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).

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