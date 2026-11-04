Petro acusó a Felipe Caballero de vulneración de reserva y el abogado lo señaló de ser el motivo de su renuncia: “Son capaces de todo”

El expresidente Gustavo Petro aseguró que el abogado Felipe Caballero dio a conocer detalles falsos de la audiencia en la que declaró Deicy Jiménez - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr y @PipeCab/X

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El expresidente Gustavo Petro denunció la presunta violación de la reserva de una audiencia relacionada con Deicy Jiménez, la mujer que aseguró haber ofrecido servicios sexuales al exmandatario que presuntamente fueron pagados con contratos.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, la diligencia se llevó a cabo el 29 de octubre de 2026 en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según detalló, el magistrado que presidió la audiencia ordenó a los asistentes no filtrar su contenido.

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Sin embargo, al parecer, el abogado Caballero, que entonces representaba los intereses de Jiménez, no cumplió con lo ordenado por el magistrado.

“A pesar de las advertencias del Magistrado el abogado de la declarante el señor Andrés Felipe Caballero @PipeCab salió a difamarme, a hacer aseveraciones que no corresponden y peor a desafiar la orden que dio el honorable magistrado para que tanto partes como declarantes y las evidencias fueran puestas en riesgo”, aseveró.

Deicy Jiménez declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó su denuncia sobre el presunto pago de servicios sexuales en el gobierno de Gustavo Petro con contratos - crédito Luisa González/Reuters

El expresidente aseguró que el no mantener la reserva de lo dicho en esa audiencia constituye un obstáculo para el amparo del debido proceso y la reserva propia del procedimiento. Pese a ello, según indicó, el abogado se pronunció ante los medios de comunicación y, presuntamente, entregó “detalles falsos de la audiencia” y también presentó como “acreditados” hechos que todavía no han sido debidamente valorados por un juez de la República.

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“Por eso le pedí a mi abogado @HombreJurista presentar un memorial ante el magistrado. En él pedimos que la Sala estudie medidas por la violación de la reserva y, si lo encuentra procedente, compulse copias disciplinarias y penales”, informó el mandatario.

Asimismo, indicó que, por medio de ese memorial, se solicitará que se adopten medidas de protección y que se haga el recaudo probatorio de manera inmediata, garantizando la adecuada cadena de custodia.

De igual manera, informó que su abogado, Alejandro Carranza, controvertirá ante la Corte Suprema de Justicia la versión entregada por la declarante en la audiencia. “No acepto que se me condene en los medios antes de cualquier juicio, ni que se manche la honra de las mujeres que trabajaron con dignidad en mi gobierno”, señaló.

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El expresidente Gustavo Petro señaló al abogado Felipe Caballero de haber vulnerado la reserva de una diligencia - crédito @petrogustavo/X

El expresidente también se refirió a la renuncia de Felipe Caballero como abogado de Deicy Jiménez. El jurista afirmó que decidió dejar de representar a la denunciante por motivos de seguridad, algo que el exmandatario Gustavo Petro respaldó: “Nadie debe ser amenazado por participar en un proceso judicial”.

Sin embargo, advirtió que le genera “cierta suspicacia” el hecho de que el abogado renunciara justo en el momento en el que Alejandro Carranza radicó peticiones al juez. “La #verdad se defiende ante los jueces, con pruebas y con #respeto por todas las personas, no en los medios de ultraderecha”, añadió.

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El profesional en Derecho respondió a los señalamientos del expresidente y aseguró que no vulneró la condición de reserva de la que goza la diligencia en cuestión. “Petro, conmigo te equivocas. Sé lo que significa respetar la ley y la orden de los jueces. Tú de eso no sabes”, señaló.

Según explicó, tras finalizar la diligencia, expuso ante la opinión pública aspectos generales de la misma y del caso que se está estudiando, información que, incluso, ya había sido divulgada con anterioridad por la declarante en medios abiertos.

El abogado Felipe Caballero respondió a señalamientos del expresidente Gustavo Petro - crédito @PipeCab/X

De igual manera, afirmó que la denunciante entregará su celular con otros elementos de prueba, algo que fue coordinado fuera de la diligencia y, por tanto, no tendría reserva. “Pero eso debe tenerse bastante asustado. Sabes bien lo que hiciste, aunque seguro de algunos detalles ni te acuerdas, ya sabes por qué”, aseveró.

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“No sé en qué estado estás hoy pero tu “suspicacia” te la estás sacando del sombrero, por decir lo menos, ya que no tengo ni idea de las solicitudes de Carranza. Renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país. Ya nos veremos”.