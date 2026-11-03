Colombia

Ladrones se metieron a una capilla en Antioquia y se robaron objetos religiosos y utensilios de cocina: parroquia pide ayuda a las autoridades

Los responsables forzaron la reja exterior y las cerraduras del recinto de El Espinal para llevarse también utensilios de cocina, según el reporte divulgado por la iglesia

Los responsables del asalto forzaron la reja externa y las cerraduras para ingresar a las instalaciones (psanpedromil/Instagram)
Los responsables del asalto forzaron la reja externa y las cerraduras para ingresar a las instalaciones (psanpedromil/Instagram)
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La capilla de El Espinal fue objeto de un hurto, según denunció la Parroquia El Señor de los Milagros en un comunicado emitido el lunes 2 de noviembre. El templo está ubicado en una vereda de San Pedro de los Milagros, en el norte del departamento de Antioquia.

El ingreso al lugar habría ocurrido después de que personas desconocidas violentaran la reja exterior y las cerraduras. Los responsables sustrajeron elementos religiosos y utensilios de cocina, de acuerdo con el pronunciamiento de la comunidad parroquial.

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La denuncia indica que el robo afectó una capilla rural sostenida con los aportes y el trabajo de los habitantes de la vereda. La Parroquia El Señor de los Milagros pidió a la ciudadanía informar a las autoridades sobre cualquier dato que permita esclarecer el caso, identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

“Como comunidad de fe, expresamos nuestro profundo rechazo frente a los hechos ocurridos en la Capilla de la vereda El Espinal”, señaló la Parroquia El Señor de los Milagros en su pronunciamiento.

La Parroquia El Señor de los Milagros denunció el hurto perpetrado en la capilla de la vereda El Espinal, en San Pedro de los Milagros (psanpedromil/Instagram)
La Parroquia El Señor de los Milagros denunció el hurto perpetrado en la capilla de la vereda El Espinal, en San Pedro de los Milagros (psanpedromil/Instagram)

La institución precisó que los responsables “violentaron la reja externa y las cerraduras para sustraer diversos elementos religiosos y enseres de cocina”.

Para la comunidad parroquial, el impacto del robo trasciende el valor de los objetos sustraídos. El comunicado sostuvo que lo ocurrido afecta “el sentir de una comunidad que, con fe, generosidad y esfuerzo compartido, contribuye al sostenimiento y la dotación de estos espacios al servicio de todos”.

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La parroquia remarcó que los elementos robados representan el aporte de los habitantes que colaboran con el mantenimiento de la capilla y con las actividades que allí se realizan.

“Cada uno de estos elementos representa el compromiso de quienes trabajan por mantener vivos los lugares de encuentro, oración y celebración de nuestra fe”, afirmó la institución.

El hecho delictivo contra el templo rural fue comunicado el lunes 2 de noviembre (psanpedromil/Instagram)
El hecho delictivo contra el templo rural fue comunicado el lunes 2 de noviembre (psanpedromil/Instagram)

La parroquia pidió información para esclarecer el hurto

La Parroquia El Señor de los Milagros convocó a los habitantes de San Pedro de los Milagros a comunicar cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

“Invitamos a permanecer atentos y a informar a las autoridades competentes cualquier dato que contribuya al esclarecimiento de lo sucedido”, indicó el comunicado.

La institución también relacionó el cuidado del templo con la convivencia en la comunidad. En ese sentido, expresó que atacar estos espacios implica desconocer “el valor espiritual y comunitario” que tienen para los fieles.

El pronunciamiento añadió que las capillas rurales son lugares destinados al encuentro, la oración y la fraternidad entre los vecinos. Por eso, la parroquia hizo un llamado al “respeto mutuo y al cuidado de los bienes que pertenecen a la comunidad y están destinados al servicio de todos”.

Los asaltantes sustrajeron elementos religiosos y enseres de cocina de la capilla veredal (psanpedromil/Instagram)
Los asaltantes sustrajeron elementos religiosos y enseres de cocina de la capilla veredal (psanpedromil/Instagram)

El caso se suma a otro hurto denunciado en Belmira

El episodio reportado en El Espinal sería el segundo caso reciente de robo en capillas rurales del Norte de Antioquia. Durante octubre, la comunidad de la vereda Playas, en el vecino municipio de Belmira, denunció el hurto de elementos religiosos de su capilla.

La información disponible no establece si ambos casos tienen relación. Tampoco se informó sobre capturas, recuperación de bienes o avances de las autoridades tras las denuncias presentadas por las comunidades afectadas.

San Pedro de los Milagros es reconocido por su turismo religioso y es conocido popularmente como la “Sixtina de Antioquia”. En ese contexto, la parroquia remarcó la necesidad de cuidar los lugares que cumplen una función religiosa y social en las zonas rurales.

La comunidad rechazó que los daños alcancen a los espacios que los habitantes sostienen con recursos propios y participación cotidiana. El mensaje difundido por la institución pidió preservar el respeto mutuo y evitar acciones contra bienes destinados al servicio colectivo.

La parroquia concluyó su comunicado con una invitación a colaborar con las autoridades. El objetivo, indicó, es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en la capilla de El Espinal y proteger los lugares de fe de nuevas afectaciones.

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