Jugadores del Deportivo Pereira dieron la cara y explicaron las razones de la crisis pese a la victoria ante Jaguares: “Tuvimos la valentía de estar en la cancha”

El grupo de jugadores liderados por Alexis Márquez salió a dar la cara tras la victoria ante Jaguares de Córdoba-crédito Dimayor/YouTube

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Deportivo Pereira venció a Jaguares por 1-0 el 27 de octubre 2026, en la quinta jornada de la Liga BetPlay (aplazada por el terremoto del 10 de agosto de 2026), pese a que algunos futbolistas acumulan más de tres meses sin recibir pagos.

Tras el encuentro, el plantel “Matecaña” (apodo del Deportivo Pereira) se presentó en conferencia de prensa junto con el entrenador Alexis Márquez para exponer la situación económica del club.

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La presencia de la nómina profesional había quedado en duda antes del partido por los incumplimientos, pero los jugadores decidieron disputar el encuentro en el estadio Hernán Ramírez Villegas y consiguieron los tres puntos.

La falta de pagos expuesta tras el triunfo

La presencia de los futbolistas en el partido estuvo en duda por la falta de pagos de la institución-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El defensor colombiano Walmer Pacheco fue el encargado de expresar la posición del grupo después del partido. El futbolista sostuvo que la victoria tuvo un significado adicional por las dificultades que atraviesa el plantel.

“Lo importante era sumar, asumimos este partido con valentía, a pesar del panorama gris que vivimos en el club (Pereira). A los muchachos, felicitarlos, cuerpo técnico y jugadores porque tuvimos la valentía y el pundonor de salir a la cancha, a pesar de que se nos adeudan las cosas, pero aquí estamos poniendo la cara por una ciudad, por nuestras familias, porque nos gusta el fútbol”, afirmó Pacheco en la conferencia de prensa.

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El defensor también dirigió un mensaje a los aficionados del conjunto matecaña, que habían expresado su respaldo en redes sociales luego del resultado ante Jaguares.

“Esperamos se hayan sentido representados aquí en la cancha con estos valientes, porque fue meramente amor, fue amor por todo lo que ha pasado en la ciudad, volver al Hernán Ramírez Villegas después de año y medio, si no estoy mal, y acá estamos, dando la cara a pesar de todas las dificultades que estamos pasando”, señaló.

Con el triunfo, Pereira llegó a 17 puntos y quedó en el puesto 15, sin posibilidades numéricas de clasificar a los cuadrangulares de fin de año.

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Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Deportivo Pasto entraría en reorganización empresarial, por solicitud de la Acolfutpro a la Superintendencia de Sociedades - crédito Acolfutpro

Deportivo Pereira y Deportivo Pasto afrontan reclamos por salarios impagos al cierre de la temporada 2026 de la Liga BetPlay: el plantel matecaña resolvió jugar ante Jaguares el viernes 30 de octubre pese a su inconformidad, mientras el club nariñense podría completar dos meses sin pagos y enfrenta pedidos de reorganización empresarial y sanciones administrativas.

Los futbolistas del Pereira tienen pendientes dos meses de salario, mientras que el personal administrativo y el cuerpo técnico acumulan tres meses sin cobrar. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) difundió el comunicado del plantel, que inicialmente había evaluado no concentrarse para el encuentro.

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La entidad risaraldense ya atravesaba dificultades financieras desde finales de 2025. Esa situación derivó en sanciones de la FIFA que le impiden inscribir jugadores hasta regularizar sus obligaciones con la plantilla actual y con futbolistas que dejaron el club por falta de pagos.

Dos meses de deuda y pedidos de intervención en Pasto

Jugadores del Deportivo Pereira informaron que jugarán contra Jaguares, aunque mantienen su inconformidad por la falta de salarios - crédito Acolfutpro

Deportivo Pasto pasó de clasificar a los playoffs en el segundo semestre de 2026 a cambiar dos veces de entrenador en tres meses y acumular atrasos laborales. El periodista Felipe Sierra informó que la plantilla profesional completaría dos meses sin recibir sus salarios si el 31 de octubre tampoco se abonaba el pago correspondiente a ese mes.

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“La plantilla profesional del Pasto cumplirá, mañana, dos meses sin pagos. La agremiación ya solicitó prontas respuestas”, escribió Sierra en su cuenta de X. El incumplimiento de octubre no había sido confirmado por el club.

La deuda reportada incluye el salario de septiembre para las plantillas masculina y femenina, además de las liquidaciones pendientes para exjugadoras que dejaron la institución durante 2026. Acolfutpro pidió a la Superintendencia de Sociedades que ordene el sometimiento del club a una reorganización empresarial, conforme a la Ley 1116 de 2026.

Deportivo Pasto le debería a sus jugadores el mes de octubre, que se sumaría al de septiembre, mientras que a la rama femenina le debe también liquidación a exfutbolistas - crédito @PSierraR/X

La agremiación también solicitó al Ministerio del Deporte la suspensión del reconocimiento deportivo de Deportivo Pasto, con base en el artículo 8 de la Ley 1445. El pedido busca que el club garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y el respeto por las condiciones de trabajo de sus futbolistas.

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Al conjunto nariñense le restan cuatro partidos de Liga BetPlay ante Bucaramanga, Jaguares, Junior y Santa Fe. Tras esos encuentros deberá definir asuntos vinculados con su nómina, la continuidad del nuevo entrenador y la cancelación de las deudas antes de exponerse a medidas de la FIFA.