Colombia

Idartes se pronunció por polémica de Chelo Hop tras pisotear bandera de Israel en Hip Hop al Parque: “Rechaza todo acto de odio y xenofobia”

La entidad señaló que la actuación de la artista es de su exclusiva responsabilidad y aclaró que no representa la posición oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá ni de las instituciones distritales

Rapera Chelo Hop pisoteó bandera de Israel en el festival Hip Hop al Parque - crédito @EyeonPalestine/X

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) se pronunció tras la controversia generada por la presentación de Chelo Hop en Hip Hop al Parque, donde la rapera pisó una bandera de Israel sobre el escenario y expresó su respaldo a Palestina.

En un comunicado, la entidad señaló que los Festivales al Parque son espacios para la libertad creativa y de expresión, pero indicó que rechaza “todo acto de odio y xenofobia”. Además, precisó que la actuación de la artista no representa la postura del Gobierno distrital.

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El hecho ocurrió el sábado 24 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, durante la primera jornada de la edición 28 de Hip Hop al Parque. En videos difundidos en redes sociales se observa una bandera israelí en la tarima mientras la artista la pisa. Durante su intervención también se escucha la consigna “Libre Palestina”.

Idartes dijo que el acto fue responsabilidad exclusiva de la artista

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de Idartes, manifestó que los escenarios culturales de la ciudad deben garantizar la libertad artística. No obstante, estableció una diferencia entre ese principio y las acciones que puedan promover hostilidad o xenofobia.

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Sus escenarios culturales y Festivales al Parque son espacios para la libertad creativa y de expresión, pero rechaza enfáticamente todo acto de odio y xenofobia en cualquier lugar en el que los mismos se produzcan”, señaló la entidad.

Idartes agregó que “el acto de la artista, del cual ella es la única responsable, no representa de ninguna manera la posición del Gobierno distrital”. También reiteró que las expresiones, opiniones y actuaciones de los artistas invitados a escenarios institucionales no comprometen la posición oficial de la Alcaldía, la Secretaría de Cultura ni el Instituto Distrital de las Artes.

El pronunciamiento se conoció luego de los cuestionamientos que surgieron en plataformas digitales y entre representantes políticos y diplomáticos. Mientras algunos usuarios interpretaron la acción como una expresión de solidaridad con Palestina, otros cuestionaron el uso de la bandera israelí en un evento cultural acompañado con recursos públicos.

Idartes rechazó acto de Chelo Hop contra bandera de Israel en Hip Hop al Parque - @Idartes/Instagram
Idartes rechazó acto de Chelo Hop contra bandera de Israel en Hip Hop al Parque - @Idartes/Instagram

La embajadora de Israel en Colombia pidió un rechazo público

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, rechazó el episodio y solicitó una condena pública de las autoridades distritales y nacionales.

Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia, durante una presentación el pasado sábado en Hip Hop al Parque”, expresó la diplomática en sus redes sociales.

Aisen comparó lo ocurrido con una eventual agresión contra los símbolos nacionales de Colombia fuera del país. “¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El respeto no puede tener dobles estándares”, escribió.

La representante diplomática etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán, a Idartes y a su directora, María Claudia Parias. En su mensaje, sostuvo que “la libertad de expresión no debe ser excusa para promover el irrespeto entre las naciones”.

Con el comunicado de Idartes, el Distrito fijó su posición institucional y aclaró que no respalda la acción de la artista.

- crédito @VivianAisen/X
- crédito @VivianAisen/X

Andrés Barrios pidió explicaciones a la Alcaldía de Bogotá

El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal también se refirió al caso. El cabildante cuestionó que el episodio hubiera ocurrido durante un festival financiado con recursos públicos y pidió explicaciones a la Alcaldía, Idartes y la Secretaría de Cultura.

¿Qué clase de mensaje se promueve al pisotear la bandera de Israel en un escenario distrital? ¡Qué irrespeto!”, afirmó Barrios en redes sociales.

El concejal calificó el hecho como una muestra de “intolerancia y antisemitismo” y preguntó quién autorizó la presentación, qué controles existían y qué medidas adoptarán las entidades responsables. Además, anunció que promoverá control político desde el Concejo de Bogotá.

Andrés Barrios Bernal sobre presentación de Chelo Hop en Hip Hop al Parque - crédito @ABarriosBernal/X
Andrés Barrios Bernal sobre presentación de Chelo Hop en Hip Hop al Parque - crédito @ABarriosBernal/X

Chelo Hop presentó una canción de su próximo álbum

La presentación de Chelo Hop ocurrió mientras daba a conocer una canción de su próximo álbum, Anatomía. Según lo expuesto por la artista durante su intervención, el tema plantea un mensaje de paciencia y resistencia para movimientos populares en distintas partes del mundo.

La composición también hace referencia al año 2030 como un punto de partida para un orden global sin genocidio palestino ni fascismos en el poder.

Chelo Hop es el proyecto musical de la rapera bogotana Karol Restrepo González, quien trabaja junto con el productor AstrallBass. La artista fue una de las propuestas distritales seleccionadas para participar en Hip Hop al Parque 2026.

De acuerdo con la descripción divulgada por Idartes, su propuesta aborda temas relacionados con la identidad, la resistencia, las experiencias de las mujeres y problemáticas sociales.

Hip Hop al Parque se realizó el 24 y 25 de octubre bajo el lema “En la esquina se escribe la historia”. Según cifras divulgadas por la Alcaldía de Bogotá, el festival reunió a más de 77 mil asistentes.

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