Colombia

Exministro Edwin Palma defendió sancionar incumplimientos laborales tras el pedido de De la Espriella de priorizar la orientación a empresas

El exjefe de la cartera de Minas sostuvo que los inspectores deben vigilar y castigar faltas sobre aportes, salarios y jornadas, mientras el presidente mencionó que se debe acompañar a los empresarios para "prevenir errores"

Abelardo de la Espriella y Edwin Palma
Choque de Abelardo de la Espriella y Edwin Palma sobre las funciones de inspección del Ministerio del Trabajo para verificar condiciones laborales en empresas (Colprensa)
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El exministro de Minas Edwin Palma Egea le respondió al presidente Abelardo de la Espriella con respecto a las funciones del Ministerio de Trabajo para inspeccionar empresas. El exfuncionario aseguró que se deben sancionar los incumplimientos laborales porque ejerce funciones de policía administrativa y su intervención busca corregir la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.

Palma sostuvo que la Ley 1610 de 2013, en su artículo 3, define al inspector de Trabajo y Seguridad Social como “autoridad de policía del trabajo”. Según su planteamiento que fue expuesto en la red social X, esa condición le otorga facultades para requerir, inspeccionar, vigilar y sancionar, además de ejercer función coactiva o de policía administrativa.

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La obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, añadió, también se deriva del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia. Ese acuerdo compromete al Estado a velar por la aplicación de las disposiciones de protección de los trabajadores.

La sanción ante aportes, salarios y jornadas incumplidos

Las infracciones laborales no pueden tratarse como simples equivocaciones que se resuelven solo con orientación, planteó Palma. Además, incluyó entre las obligaciones de orden público los aportes a salud, pensión, cesantías y riesgos laborales, así como el salario mínimo y la jornada de trabajo.

También señaló que la doctrina del Ministerio de Trabajo reconoce que sus inspectores “cumplen funciones de control o policía administrativa laboral”. El mecanismo estatal contempla una instancia previa de requerimiento, plazo y orientación para que el empleador corrija las irregularidades. Sin embargo, sostuvo que, si el incumplimiento persiste, corresponde aplicar una sanción.

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Edwin Palma
Edwin Palma explicó las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo y las defendió ante la propuesta de Abelardo de la Espriella de que no sea una "policía" (@PalmaEdwin/X)

La razón, según Palma, es que el vínculo laboral presenta una asimetría entre las partes. “El trabajador es la parte débil”, escribió, y atribuyó a la Constitución y al Código la tarea de convertir al Ministerio en un equilibrador de esa relación.

El exministro también mencionó un estudio de la Universidad de los Andes de 2021, del cual citó que “en Colombia, la ley laboral no se cumple o se cumple muy poco y es un mejor negocio incumplir la ley laboral que cumplirla”, además de que “las condenas irrisorias promueven el incumplimiento de la ley”.

El pronunciamiento del presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó el 27 de octubre, ante funcionarios del Ministerio del Trabajo, que la cartera no debe ser “una suerte de policía, dedicada exclusivamente a inspeccionar, sancionar y multar”. Y añadió que “mi Gobierno quiere que este ministerio acompañe a las empresas, las ayude a prevenir errores, las oriente y les colabore en la construcción de soluciones. Colombia necesita confianza entre los trabajadores y los empresarios”.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que el Ministerio del Trabajo adopte un enfoque preventivo y evite actuar como una policía de sanciones. (Composición fotográfica: Isaac Bechara/Presidencia de Colombia; @MintrabajoCol/X)
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que el Ministerio del Trabajo adopte un enfoque preventivo y evite actuar como una policía de sanciones. (Composición fotográfica: Isaac Bechara/Presidencia de Colombia; @MintrabajoCol/X)

De La Espriella encargó a la ministra de Trabajo, Natalia López, la puesta en marcha de una política nacional de empleo formal. Al explicar el seguimiento previsto para esa tarea, el mandatario señaló: “Con metas claras y resultados que puedan medirse, la ministra se reúne conmigo casi que semanalmente y la idea es que me vaya dando los avances de una política que resulta fundamental para la Patria Milagro”.

El jefe de Estado vinculó esa iniciativa con su propuesta de formalización laboral. En otra intervención ante el personal de la cartera, dijo: “Es imposible pensar en una patria milagro sin que haya empleo formal. Formalizar a punta de incentivos y oportunidades, que es ciertamente diferente”.

El Ministerio del Trabajo mantendrá las tareas de inspección e incorporará herramientas de orientación previa para los empleadores. (@MintrabajoCol/X)
El Ministerio del Trabajo mantendrá las tareas de inspección e incorporará herramientas de orientación previa para los empleadores. (@MintrabajoCol/X)

A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo mencionó que “durante el encuentro, el presidente también planteó la necesidad de modernizar los mecanismos de protección social para responder a las distintas realidades del mercado laboral, especialmente de quienes trabajan por días, temporadas o cuentan con ingresos variables”.

“Entre las prioridades se encuentran el desarrollo de estrategias diferenciadas para el campo y las microempresas, la simplificación de los procesos de afiliación y cotización y la articulación institucional para ampliar el acceso a capacitación, crédito y tecnología”, añadió.

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