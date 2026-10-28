Colombia

Falleció Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en un apartamento en Neiva

La canina recibió atención médica tras el impacto con la baranda de un balcón del edificio residencial en el que se registraron las llamas

La perrita se lanzó al vacío para guarecerse de las llamas que se generaron en un apartamento en Neiva, Huila - crédito @PlataformaALTO/X
Guardar

Molly, la canina que se lanzó desde un quinto piso para huir de las llamas en un conjunto residencial de Neiva, Huila, murió el 27 de octubre de 2026 a causa de las lesiones que sufrió durante la caída y de las quemaduras provocadas por el incendio.

La mascota recibía atención veterinaria desde el 26 de octubre, cuando quedó atrapada en un balcón, en medio de un incendio registrado en un apartamento del quinto piso del conjunto Torres de Alejandría, en el oriente de Neiva. La información sobre su muerte fue difundida por la Plataforma ALTO.

PUBLICIDAD

El animal recibió atención médica durante varias horas, pero las quemaduras y los traumatismos provocados por el impacto resultaron fatales tras la emergencia del 26 de octubre - crédito @PlataformaALTO/X
El animal recibió atención médica durante varias horas, pero las quemaduras y los traumatismos provocados por el impacto resultaron fatales tras la emergencia del 26 de octubre - crédito @PlataformaALTO/X

De acuerdo con la organización, Molly presentaba quemaduras en entre el 70% y el 80% de su cuerpo, además de lesiones ocasionadas por el impacto. Durante la caída, golpeó una baranda cuya punta le produjo un hematoma y una perforación en el tórax.

Vecinos intentaron amortiguar la caída con una sábana

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que la perra, rodeada por el humo y las llamas, cruzó la baranda del balcón y se lanzó al vacío. Varios residentes del conjunto sostuvieron una sábana en la parte baja del edificio para intentar reducir el impacto. Sin embargo, la cuadrúpeda chocó contra la estructura de otro balcón antes de caer al suelo. Los vecinos la auxiliaron y coordinaron su traslado urgente a una clínica veterinaria.

PUBLICIDAD

Durante las primeras horas de atención, el pronóstico mantenía una expectativa limitada. El veterinario que atendió a la perra relató que había mostrado algunas reacciones favorables: “Movió la colita y saludó un poco”.

La plataforma animalista explicó en redes sociales que este tipo de traumatismos puede empeorar después de varias horas, cuando se hacen visibles lesiones internas y daños en los tejidos que no se detectan de inmediato.

Pese a los procedimientos realizados por el equipo médico, Molly no sobrevivió. “Por más que hicimos lo necesario para que volviera, no fue posible”, señalaron desde el centro veterinario, según la publicación de la organización.

La mascota estaba buscando refugio de las llamas y resolvió saltar al vacío - crédito @PlataformaALTO/X

Tras el incendio en el complejo residencial, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva acudió al conjunto residencial y controló las llamas, que dejaron daños materiales en la vivienda afectada.

En Colombia ahora los cuidadores de mascotas se unen a la celebración del Día de Muertos de las Mascotas

Cada 27 de octubre, el Día de Muertos de las Mascotas reúne a familias que recuerdan a sus animales fallecidos mediante altares, fotografías, flores y objetos que formaron parte de su vida cotidiana.

La fecha, asociada de forma popular a las celebraciones mexicanas de comienzos de noviembre, ha ganado presencia en distintos países de América Latina, incluido Colombia.

Para muchas personas, la muerte de un perro, un gato u otro animal de compañía supone la pérdida de un integrante del hogar. La conmemoración propone un espacio simbólico para nombrar esa ausencia, compartir recuerdos y rendir homenaje al vínculo construido durante años.

Altar con flores de cempasúchil, velas, fotos de mascotas, papel picado y figuras luminosas de perros y un gato en un patio con columnas.
Un altar de Día de Muertos dedicado a animales de compañía reúne flores de cempasúchil, velas, retratos y representaciones luminosas de perros y gatos en un patio interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicaron expertos a Señal Colombia, la costumbre se inspira en elementos del Día de Muertos de México, una celebración que honra la memoria de los seres fallecidos y que tiene antecedentes en prácticas funerarias de pueblos indígenas mesoamericanos. Con el tiempo, esas tradiciones se integraron con ritos católicos.

En dicha cultura, los animales también ocupaban un lugar dentro de algunas creencias de la cultura mexica. El perro estaba relacionado con el tránsito de las almas hacia el Mictlán, el inframundo al que llegaban los muertos después de atravesar distintas pruebas, de acuerdo con esa cosmovisión.

Esa asociación histórica ayuda a explicar la presencia de perros y otras mascotas en los altares contemporáneos. Sin embargo, la fecha específica del 27 de octubre no responde a una celebración ancestral única ni a un calendario universalmente establecido.

Temas Relacionados

Perrita MollyIncendio en apartamento de NeivaNeivaIncendioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

El extremo colombiano también afirmó que su compañero, Juan Manuel Rengifo, es el jugador que más le gusta de la Liga BetPlay 2026-II

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

JEP revocó libertad condicionada de ‘Yako’, señalado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Kendry Téllez Álvarez, exintegrante de las Farc-EP, perdió el beneficio tras incumplir de manera prolongada sus obligaciones con la justicia transicional. La magistratura ordenó su recaptura

JEP revocó libertad condicionada de ‘Yako’, señalado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Exministro Edwin Palma defendió sancionar incumplimientos laborales tras el pedido de De la Espriella de priorizar la orientación a empresas

El exjefe de la cartera de Minas sostuvo que los inspectores deben vigilar y castigar faltas sobre aportes, salarios y jornadas, mientras el presidente mencionó que se debe acompañar a los empresarios para "prevenir errores"

Exministro Edwin Palma defendió sancionar incumplimientos laborales tras el pedido de De la Espriella de priorizar la orientación a empresas

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas sobre Cúcuta Deportivo: nuevo equipo parcialmente clasificado

Las anotaciones de Andrés Ricaurte al minuto 33 y de Mosquera al 45 le dieron la victoria al equipo antioqueño, con la que sacó a Once Caldas del grupo de los ocho

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas sobre Cúcuta Deportivo: nuevo equipo parcialmente clasificado

La receta para lograr la posta cartagenera de tradición con su salsa autóctona y el sabor de antaño, dulzón y especiado que la caracteriza

Es una preparación que vino de las manos de los primeros pobladores de la ciudad caribeña. Saberla preparar es un requisito para conservar la memoria de uno de los platos estrella de La Heroica

La receta para lograr la posta cartagenera de tradición con su salsa autóctona y el sabor de antaño, dulzón y especiado que la caracteriza
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Megaland Bacano 2026 se mueve de El Campín al Vive Claro: también cambia de fecha

Bogotá estrenará su primer Festival Carranguero con dos jornadas gratuitas para celebrar el folclor campesino: todo lo que debe saber

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Deportes

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas y el empate del Junior: Once Caldas salió del grupo de los ocho

Corinthians vs. Santa Fe: hora y canal de televisión para ver a las cardenales en semifinales de Copa Libertadores Femenina

Hernán Darío Herrera lamentó que Dayro Moreno no lo llamara tras su salida de Once Caldas, pese a que lo respaldó en el club

La tabla de reclasificación de la Liga BetPlay ‘está que arde’: Santa Fe y América pelean por la Copa Libertadores