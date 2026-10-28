Colombia

Cómo consultar sus aportes a seguridad social en 2026 si es trabajador independiente en Colombia

Los pagos realizados por PILA pueden verificarse y certificarse a través de operadores como Aportes en Línea y Mi Planilla. También existen otras plataformas autorizadas para liquidar y pagar la seguridad socia

Una mujer sentada en un escritorio escribe en una computadora portátil dentro de un aula con monitores en la pared
Los pagos realizados por PILA pueden verificarse y certificarse a través de operadores como Aportes en Línea y Mi Planilla. (NBC 6)
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Los trabajadores independientes en Colombia pueden consultar y descargar los certificados de sus aportes a seguridad social a través de los operadores autorizados de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La consulta permite verificar los periodos pagados y los montos aportados a componentes como salud y pensión, una información especialmente útil para quienes necesitan acreditar pagos anteriores o revisar que sus cotizaciones hayan quedado registradas correctamente.

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Según explicó Caracol Radio, entre los operadores más utilizados están Aportes en Línea y Mi Planilla, aunque existen otras plataformas habilitadas para realizar estos trámites.

La seguridad social en Colombia comprende los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, además de servicios sociales complementarios.

Mientras en una relación laboral convencional el empleador realiza los descuentos y gestiona los aportes correspondientes, los trabajadores independientes deben encargarse directamente de efectuar sus pagos cuando cumplen las condiciones para cotizar.

Persona de espaldas mirando laptop abierta con ofertas de empleo, en escritorio con taza azul, cuadernos y lámpara, ventana al fondo.
Los pagos realizados por PILA pueden verificarse y certificarse a través de operadores como Aportes en Línea y Mi Planilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los aportes en Aportes en Línea y Mi Planilla

En el caso de Aportes en Línea, el usuario debe ingresar al portal del operador y dirigirse al apartado destinado a trabajadores independientes.

Posteriormente debe seleccionar la opción “Certificado de aportes”.

La plataforma solicitará información personal y el periodo que se desea consultar. Una vez diligenciados los datos, el sistema permite generar y descargar el certificado correspondiente a los aportes realizados.

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El documento puede incluir información asociada a pagos realizados mediante PILA y, dependiendo del trámite seleccionado, otros conceptos disponibles dentro de la plataforma.

En Mi Planilla, el procedimiento es similar.

El usuario debe ingresar al portal para independientes y seleccionar la opción “Generar certificados”.

Después debe escoger “Certificado planilla”, verificar que se encuentre seleccionada la modalidad de aporte propio y diligenciar los datos requeridos, incluidos los meses que desea consultar.

Una vez finalizado el proceso, podrá descargar el respectivo certificado.

Estos documentos permiten comprobar que los pagos fueron efectuados y sirven como soporte cuando una entidad, empresa o institución solicita demostrar las cotizaciones realizadas.

Manos de una persona tecleando en una computadora portátil plateada, con una pantalla oscura que muestra una interfaz de conversación digital.
Los pagos realizados por PILA pueden verificarse y certificarse a través de operadores como Aportes en Línea y Mi Planilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo debe pagar seguridad social un trabajador independiente?

De acuerdo con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), un trabajador independiente que esté obligado a cotizar debe encontrarse afiliado a una EPS y a un fondo de pensiones.

La afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a una caja de compensación puede depender de las características de la actividad y del tipo de trabajador.

Posteriormente, los aportes deben liquidarse y pagarse utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, a través de alguno de los operadores autorizados.

El artículo señala que esta obligación aplica para trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, conforme a las reglas que correspondan a cada caso.

Además de Aportes en Línea y Mi Planilla, existen otras plataformas habilitadas para gestionar estos pagos.

Entre los operadores mencionados se encuentran SOI, Asopagos, Fedecajas, Simple y Enlace Operativo.

La mayoría permite realizar la liquidación y el pago directamente desde sus respectivos sitios web.

Para evitar inconsistencias, es recomendable conservar los comprobantes y certificados de cada periodo pagado y revisar periódicamente que los aportes aparezcan correctamente registrados.

En caso de detectar diferencias en los meses cotizados, valores o entidades receptoras, el trabajador debe verificar primero la información registrada ante el operador mediante el cual realizó la planilla.

La consulta periódica de estos certificados también facilita trámites relacionados con pensión, afiliaciones, contratos y acreditación de pagos ante diferentes entidades.

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