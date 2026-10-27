Colombia

El bajista de Kbeto Zuleta relató cómo sobrevivió el cantante al accidente del bus en Bosconia: “Fue en cuestión de segundos”

Según contó el músico, el hijo de Poncho Zuleta permaneció en la orilla del río donde cayó el vehículo y llegó con vida al centro de salud. Una maniobra de primeros auxilios permitió detener la hemorragia que sufrió en una pierna

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas (Colprensa)
Guardar

Yorky, bajista de la agrupación de Kbeto Zuleta, fue uno de los músicos que salió expulsado del vehículo hacia el río Ariguaní durante el accidente que, según la más reciente actualización de las autoridades, dejó cuatro víctimas mortales y más de 20 heridos en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026.

El músico ocupaba la sexta fila del bus, del lado derecho, justo detrás de Harold Santana, guitarrista de la agrupación que perdió la vida en el choque. Según su relato, los músicos habían terminado una presentación junto a Elder Dayán en Sincelejo, Sucre, y emprendieron el viaje de regreso hacia Valledupar entrada la noche.

PUBLICIDAD

En entrevista con Noticias Caracol, el sobreviviente describió el momento del impacto: “Tipo cuatro de la mañana, más o menos, la mayoría veníamos dormidos. Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto. Y solamente eso fue en cuestión de segundos”. Apenas si alcanzó a despertar antes de encontrarse en el agua: “No más yo medio abrí los ojos cuando sentí fue de una vez el golpe, y cuando me vi fue en el río”, contó.

Yorky explicó que varios de sus compañeros también terminaron en el afluente tras ser expulsados por la parte derecha del bus, mientras que quienes permanecieron atrapados dentro del vehículo sufrieron las lesiones más graves.

PUBLICIDAD

Al momento del accidente, el bajista arrastraba una incapacidad por una cirugía en una pierna, producto de un accidente de motocicleta ocurrido poco más de un mes antes, y contaba con autorización médica del ortopedista para desplazarse con muletas. Esa condición lo obligó a arrastrarse con las manos hasta la orilla del río, con la ayuda de un compañero que lo asistió en la salida del agua.

Los músicos de la agrupación viajaban de regreso a Valledupar tras un concierto junto a Elder Dayán en Sincelejo - crédito @kbetozuleta/Instagram
Los músicos de la agrupación viajaban de regreso a Valledupar tras un concierto junto a Elder Dayán en Sincelejo (@kbetozuleta/Instagram)

Una vez en la ribera, los sobrevivientes comenzaron a buscar a los integrantes que no aparecían.

“Algunos salían caminando, otros venían también arrastrándose. Otros compañeros que quedaron bien ayudaron a sacar a otros que quedaron debajo del agua”, relató Yorky. El baterista de la agrupación quedó sumergido y fue rescatado por otro músico que logró jalarlo a tiempo. “Él estaba bastante mal, pero gracias a Dios ya está bien”, añadió.

Un torniquete improvisado evitó que Kbeto Zuleta se desangrara

El corista Giovanni Lobo Albear y el guitarrista Harold Santana, dos de los integrantes fallecidos, quedaron atrapados dentro del bus. El bajista contó que, tras ser trasladado a una vivienda cercana al lugar del siniestro, preguntó insistentemente por Santana, con quien había compartido los últimos momentos antes del accidente. “Yo preguntaba por él, porque como yo no lo veía, y bueno, ya un compañero me confirma, Harold falleció”, relató.

El último recuerdo que Yorky guarda del guitarrista es del evento en Sincelejo, donde Santana le tomó una foto junto a Elder Dayán y lo acompañó a saludar a los músicos de la otra agrupación: “Él me ayudaba mucho por el tema de mi incapacidad, yo con mi muleta. Él me dijo: ‘Bueno, vámonos para el bus’. Fue lo que recuerdo”.

Sobre el estado de Kbeto Zuleta, el bajista reveló que no alcanzó a verlo tras el accidente. Lo último que supo fue que el cantante no cayó al río, sino que terminó sobre la orilla, fuera del agua.

“Un compañero fue quien le hizo el torniquete en la pierna, que gracias a eso Kbeto pudo llegar con vida al centro de salud, porque si no se hubiera desangrado”, afirmó Yorky, quien identificó al responsable de esa maniobra como el encargado de los videos y las fotografías en la agrupación vallenata.

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)
Un integrante del equipo aplicó un torniquete en la pierna del cantante Kbeto Zuleta para evitar una hemorragia fatal (Kbeto Zuleta/Instagram)

Zuleta, de 46 años, fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia tras el accidente. El artista presenta múltiples fracturas, de acuerdo con la información divulgada por su agrupación y el equipo tratante. El cirujano Luis Francisco Romero explicó a periodistas a las afueras del centro asistencial que el personal médico alistaba al paciente para una remisión segura, mientras se completaban los protocolos clínicos y logísticos.

Tras una reunión entre la familia del cantante y el equipo médico que lo atiende, se decidió trasladarlo a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada bajo manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El padre y el tío del cantante, los maestros Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta, respectivamente, participaron en el encuentro junto con otros hermanos del músico para definir los próximos pasos de su recuperación.

El plan contempla un primer traslado por tierra desde Bosconia hasta el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Allí el cantante abordará una aeronave medicalizada que despegará hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. “El traslado está previsto para las próximas horas en avión ambulancia”, indicó la comunicación oficial de la agrupación, que precisó que los equipos asistenciales preparan las condiciones necesarias para mantener la estabilidad del paciente durante el recorrido.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó la cifra de cuatro víctimas mortales tras el accidente, después de que los primeros informes hablaran de dos fallecidos. La agrupación pidió prudencia frente a las versiones sobre el estado de salud del cantante y de los demás afectados: “Les pedimos abstenerse de difundir información no verificada y remitirse exclusivamente a los boletines oficiales de las instituciones médicas”.

La causa del accidente aún no está clara

El autobús de la empresa Super Star registraba dos comparendos de tránsito por exceso de velocidad y por bloquear una calzada - crédito Colprensa
El autobús de la empresa Super Star registraba dos comparendos de tránsito por exceso de velocidad y por bloquear una calzada (Colprensa)

Respecto a las causas del siniestro, Yorky aseguró que ni él ni sus compañeros tienen certeza de lo ocurrido. “No sabemos nada. Todo lo que se escucha son rumores, que se pudo haber quedado dormido, que se le atravesó algo, pero no tenemos claro, porque todos veníamos prácticamente durmiendo”, dijo. Precisó que vio al conductor salir caminando del bus, pero que desde entonces no ha tenido contacto con él ni conoce su estado.

El bajista fue dado de alta del hospital la noche del domingo, alrededor de las 9:00 p. m. Los exámenes de rayos X descartaron fracturas o complicaciones; las lesiones que presenta se limitan a golpes en la espalda y raspones en las piernas. Al momento de la entrevista, estimó que entre dos y tres compañeros permanecían hospitalizados en Bosconia, entre ellos el propio Kbeto Zuleta.

La comunidad se movilizó de inmediato tras el siniestro

El bajista dedicó parte de su testimonio a agradecer a los habitantes de la zona cercana al puente sobre el río Ariguaní, quienes acudieron de forma inmediata tras escuchar el accidente.

“Quiero agradecerles de todo corazón su ayuda. A mí me sacaron en una tabla, cargando, llevando, ayudando y guardando las cosas”, expresó el músico, quien también señaló que lo que cayó al río no pudo recuperarse. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del accidente ocurrido en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que conecta los departamentos de Cesar y Magdalena.

Temas Relacionados

Bajista YorkyKbeto ZuletaAccidente de tránsitoBosconiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Grupo La Fragata lanza dos festivales de ceviche en Bogotá hasta el 20 de diciembre

La compañía prevé recibir más de 14.000 comensales en sus restaurantes Giratorio y Fish Market Calle 77, cuya oferta transforma esta preparación marina en una opción principal con mayor gramaje

El Grupo La Fragata lanza dos festivales de ceviche en Bogotá hasta el 20 de diciembre

Acto terrorista atribuido a las disidencias de las Farc en vía rural en El Patía, Cauca, afectó la movilidad de más de 130 familias

El Ejército responsabilizó de manera preliminar el hecho a la estructura Carlos Patiño y desplegó tropas para verificar la zona ante información sobre un posible traslado de explosivos hacia la vía Panamericana

Acto terrorista atribuido a las disidencias de las Farc en vía rural en El Patía, Cauca, afectó la movilidad de más de 130 familias

Recorte en el Presupuesto que hizo el Gobierno De la Espriella no serviría para ahorrar mucho: informe revela que solo está “en línea con la plata que hay”

Un cálculo de la firma Qnomos distinguió entre las apropiaciones autorizadas y la ejecución efectiva, a partir de los registros de septiembre y las tasas históricas de desembolso

Recorte en el Presupuesto que hizo el Gobierno De la Espriella no serviría para ahorrar mucho: informe revela que solo está “en línea con la plata que hay”

Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

El futbolista colombiano anotó el segundo gol del equipo, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, al minuto 90+3

Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

El Ministerio de Salud pidió auditorías por presuntas irregularidades en la asignación de $885.000 millones para infraestructura sanitaria

La ministra Ana María Vesga acudió a la Contraloría y Procuraduría ante una concentración presuntamente irregular de recursos, antes de la salida del gobierno Petro

El Ministerio de Salud pidió auditorías por presuntas irregularidades en la asignación de $885.000 millones para infraestructura sanitaria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Carolina Cruz reveló la difícil situación con la esposa de su padre que le impide llevarlo a vivir a Bogotá por su alzhéimer: “No podemos hacer nada”

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Deportes

Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

David González termina contrato en diciembre de 2026, pero América de Cali ya analiza una decisión clave mientras pelea por el título y proyecta 2027

Estos son los precios de boletería para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: aliste el bolsillo

Davinson Sánchez recibió elogios en Turquía tras participar en los dos goles del triunfo del Galatasaray sobre Fenerbahce

Batalla campal en la Supercopa Juvenil Sub-20 quedó en video: Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentaron tras el partido y en plena cancha