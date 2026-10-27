El bajista de Kbeto Zuleta relató cómo sobrevivió el cantante al accidente del bus en Bosconia: “Fue en cuestión de segundos”

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas (Colprensa)

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Yorky, bajista de la agrupación de Kbeto Zuleta, fue uno de los músicos que salió expulsado del vehículo hacia el río Ariguaní durante el accidente que, según la más reciente actualización de las autoridades, dejó cuatro víctimas mortales y más de 20 heridos en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026.

El músico ocupaba la sexta fila del bus, del lado derecho, justo detrás de Harold Santana, guitarrista de la agrupación que perdió la vida en el choque. Según su relato, los músicos habían terminado una presentación junto a Elder Dayán en Sincelejo, Sucre, y emprendieron el viaje de regreso hacia Valledupar entrada la noche.

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En entrevista con Noticias Caracol, el sobreviviente describió el momento del impacto: “Tipo cuatro de la mañana, más o menos, la mayoría veníamos dormidos. Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto. Y solamente eso fue en cuestión de segundos”. Apenas si alcanzó a despertar antes de encontrarse en el agua: “No más yo medio abrí los ojos cuando sentí fue de una vez el golpe, y cuando me vi fue en el río”, contó.

Yorky explicó que varios de sus compañeros también terminaron en el afluente tras ser expulsados por la parte derecha del bus, mientras que quienes permanecieron atrapados dentro del vehículo sufrieron las lesiones más graves.

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Al momento del accidente, el bajista arrastraba una incapacidad por una cirugía en una pierna, producto de un accidente de motocicleta ocurrido poco más de un mes antes, y contaba con autorización médica del ortopedista para desplazarse con muletas. Esa condición lo obligó a arrastrarse con las manos hasta la orilla del río, con la ayuda de un compañero que lo asistió en la salida del agua.

Los músicos de la agrupación viajaban de regreso a Valledupar tras un concierto junto a Elder Dayán en Sincelejo (@kbetozuleta/Instagram)

Una vez en la ribera, los sobrevivientes comenzaron a buscar a los integrantes que no aparecían.

“Algunos salían caminando, otros venían también arrastrándose. Otros compañeros que quedaron bien ayudaron a sacar a otros que quedaron debajo del agua”, relató Yorky. El baterista de la agrupación quedó sumergido y fue rescatado por otro músico que logró jalarlo a tiempo. “Él estaba bastante mal, pero gracias a Dios ya está bien”, añadió.

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Un torniquete improvisado evitó que Kbeto Zuleta se desangrara

El corista Giovanni Lobo Albear y el guitarrista Harold Santana, dos de los integrantes fallecidos, quedaron atrapados dentro del bus. El bajista contó que, tras ser trasladado a una vivienda cercana al lugar del siniestro, preguntó insistentemente por Santana, con quien había compartido los últimos momentos antes del accidente. “Yo preguntaba por él, porque como yo no lo veía, y bueno, ya un compañero me confirma, Harold falleció”, relató.

El último recuerdo que Yorky guarda del guitarrista es del evento en Sincelejo, donde Santana le tomó una foto junto a Elder Dayán y lo acompañó a saludar a los músicos de la otra agrupación: “Él me ayudaba mucho por el tema de mi incapacidad, yo con mi muleta. Él me dijo: ‘Bueno, vámonos para el bus’. Fue lo que recuerdo”.

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Sobre el estado de Kbeto Zuleta, el bajista reveló que no alcanzó a verlo tras el accidente. Lo último que supo fue que el cantante no cayó al río, sino que terminó sobre la orilla, fuera del agua.

“Un compañero fue quien le hizo el torniquete en la pierna, que gracias a eso Kbeto pudo llegar con vida al centro de salud, porque si no se hubiera desangrado”, afirmó Yorky, quien identificó al responsable de esa maniobra como el encargado de los videos y las fotografías en la agrupación vallenata.

Un integrante del equipo aplicó un torniquete en la pierna del cantante Kbeto Zuleta para evitar una hemorragia fatal (Kbeto Zuleta/Instagram)

Zuleta, de 46 años, fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia tras el accidente. El artista presenta múltiples fracturas, de acuerdo con la información divulgada por su agrupación y el equipo tratante. El cirujano Luis Francisco Romero explicó a periodistas a las afueras del centro asistencial que el personal médico alistaba al paciente para una remisión segura, mientras se completaban los protocolos clínicos y logísticos.

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Tras una reunión entre la familia del cantante y el equipo médico que lo atiende, se decidió trasladarlo a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada bajo manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El padre y el tío del cantante, los maestros Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta, respectivamente, participaron en el encuentro junto con otros hermanos del músico para definir los próximos pasos de su recuperación.

El plan contempla un primer traslado por tierra desde Bosconia hasta el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Allí el cantante abordará una aeronave medicalizada que despegará hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. “El traslado está previsto para las próximas horas en avión ambulancia”, indicó la comunicación oficial de la agrupación, que precisó que los equipos asistenciales preparan las condiciones necesarias para mantener la estabilidad del paciente durante el recorrido.

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El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó la cifra de cuatro víctimas mortales tras el accidente, después de que los primeros informes hablaran de dos fallecidos. La agrupación pidió prudencia frente a las versiones sobre el estado de salud del cantante y de los demás afectados: “Les pedimos abstenerse de difundir información no verificada y remitirse exclusivamente a los boletines oficiales de las instituciones médicas”.

La causa del accidente aún no está clara

El autobús de la empresa Super Star registraba dos comparendos de tránsito por exceso de velocidad y por bloquear una calzada (Colprensa)

Respecto a las causas del siniestro, Yorky aseguró que ni él ni sus compañeros tienen certeza de lo ocurrido. “No sabemos nada. Todo lo que se escucha son rumores, que se pudo haber quedado dormido, que se le atravesó algo, pero no tenemos claro, porque todos veníamos prácticamente durmiendo”, dijo. Precisó que vio al conductor salir caminando del bus, pero que desde entonces no ha tenido contacto con él ni conoce su estado.

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El bajista fue dado de alta del hospital la noche del domingo, alrededor de las 9:00 p. m. Los exámenes de rayos X descartaron fracturas o complicaciones; las lesiones que presenta se limitan a golpes en la espalda y raspones en las piernas. Al momento de la entrevista, estimó que entre dos y tres compañeros permanecían hospitalizados en Bosconia, entre ellos el propio Kbeto Zuleta.

La comunidad se movilizó de inmediato tras el siniestro

El bajista dedicó parte de su testimonio a agradecer a los habitantes de la zona cercana al puente sobre el río Ariguaní, quienes acudieron de forma inmediata tras escuchar el accidente.

“Quiero agradecerles de todo corazón su ayuda. A mí me sacaron en una tabla, cargando, llevando, ayudando y guardando las cosas”, expresó el músico, quien también señaló que lo que cayó al río no pudo recuperarse. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del accidente ocurrido en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que conecta los departamentos de Cesar y Magdalena.

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