Renta Joven 2026: Gobierno confirmó que los pagos del quinto ciclo iniciarán desde el 21 de octubre

Se entregarán hasta 600.000 pesos por permanencia y excelencia - crédito Prosperidad Social

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El Departamento de Prosperidad Social (DPS) iniciará el 21 de octubre el pago del quinto ciclo de Renta Joven, que beneficiará a 95.798 jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad que cursan estudios superiores o formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, precisó que los desembolsos se extenderán hasta el 28 de octubre.

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La inversión total del ciclo asciende a $48.374 millones. El monto cubre los incentivos de permanencia y excelencia del primer semestre de 2026 para 95.544 estudiantes de instituciones de educación superior, además de los pagos correspondientes a junio y julio para 254 aprendices del Sena.

Cómo se calculan los montos por permanencia y excelencia

Quienes no hayan informado un producto financiero recibirán el incentivo mediante giro en los puntos de SuRed, SuperGIROS y su red aliada - crédito Prosperidad Social

Renta Joven es un programa de transferencias monetarias condicionadas del Gobierno colombiano, dirigido a jóvenes de 14 a 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad que estudian programas técnicos, tecnológicos o universitarios.

En su quinto ciclo de 2026, los beneficiarios reciben $400.000 por cumplir con la permanencia académica exigida y pueden sumar otros $200.000 si acreditan buen rendimiento, hasta un tope de $600.000 por persona.

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El incentivo de permanencia aplica tanto para estudiantes de educación superior como para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje. El componente adicional de excelencia académica, en cambio, está reservado a los universitarios que obtuvieron un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre del año.

Renta Joven dispone de dos mecanismos para entregar las transferencias monetarias condicionadas: la modalidad Siif y el giro - crédito Prosperidad Social

Suárez Pérez enmarcó el ciclo de pagos en el propósito general del programa: “En la Patria Milagro queremos reconocer este esfuerzo, el de permanecer, cumplir y seguir apostándole a la educación como una oportunidad para construir un futuro distinto”, afirmó la funcionaria.

Cronograma de pagos según el último dígito del documento

De los 95.798 beneficiarios, 85.773 tienen cuentas activas en el Sistema Integrado de Información Financiera y recibirán el dinero mediante abono directo a cuentas de ahorro o billeteras electrónicas. Los desembolsos se escalonan según el último dígito del documento de identidad.

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El 21 de octubre cobran quienes tengan terminaciones 1, 2 y 3. El 22 de octubre, los que tengan 4, 5 y 6. El 23 de octubre, los que tengan 7, 8, 9 y 0.

Los 10.025 jóvenes restantes, que no cuentan con un producto financiero habilitado, deberán reclamar la transferencia mediante giro entre el 21 y el 28 de octubre en los puntos de SuRed y SuperGiros disponibles en el país.

Esta será la manera en la que se entreguen los giros del programa Renta Joven - crédito Prosperidad Social

La verificación académica que condiciona el pago a los aprendices del SENA

Antes de girar los recursos a los estudiantes del SENA, la entidad realiza una verificación previa de la información académica que reportan las instituciones donde se forman los participantes. Ese cruce de datos es el que habilita el pago de los incentivos de junio y julio incluidos en este ciclo.

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Para la modalidad de abono directo, los datos cargados en el Gestor de Información Financiera deben coincidir de forma exacta con la certificación bancaria del beneficiario. El requisito busca evitar errores en la transferencia y asegurar que el dinero llegue a quien corresponde.

Un operador privado gestiona los giros desde el primer ciclo del año

El pago por giro opera desde el primer ciclo de 2026 a través de SuRed, SuperGiros y su red aliada. Esa operación se desarrolla en virtud del contrato suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unión Temporal de Pago Postal.

Del 21 al 28 de octubre, se entregarán los dineros del programa Renta Joven a miles de estudiantes de diferentes instituciones educativas - crédito Prosperidad Social

Este mecanismo resulta clave para los más de 10 mil jóvenes que aún no tienen un producto financiero registrado ante el programa, ya que les permite acceder al dinero sin necesidad de una cuenta bancaria. El retiro debe realizarse dentro de la ventana fijada para cada ciclo, que en este caso vence el 28 de octubre.

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Renta Joven exige a sus beneficiarios estar matriculados en programas técnicos, tecnológicos o universitarios y mantener las condiciones de pobreza o vulnerabilidad que dieron origen a su ingreso al programa.