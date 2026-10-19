Se abren inscripciones para financiar doctorados durante el primer semestre de 2027 en Bogotá: conozca los programas y las universidades

La convocatoria otorga hasta 81 créditos condonables dirigidos a quienes comiencen estudios en el primer semestre de 2027 - crédito Freepik

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La convocatoria Roberto Zarama de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) financiará el inicio de doctorados durante el primer semestre de 2027 mediante créditos condonables que cubren hasta el 100% de la matrícula.

La institución informó que el proyecto dispone de hasta 81 créditos condonables para estudiantes admitidos en 27 planes de formación doctoral de siete universidades.

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El programa está dirigido a personas interesadas en comenzar un doctorado en el primer semestre de 2027. Los seleccionados podrán recibir financiación de hasta la totalidad del valor de la matrícula y otros beneficios vinculados al desarrollo de sus estudios, según explicó la entidad distrital.

Los recursos de la convocatoria proceden de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. La propuesta busca respaldar procesos de formación doctoral en áreas científicas, tecnológicas, ambientales, educativas y de salud.

El programa cubre hasta el 100% del valor de la matrícula en 27 planes de estudio distribuidos en siete universidades- crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La convocatoria incluye programas doctorales en siete universidades

La Universidad de los Andes participa con el Doctorado en Ingeniería, que cuenta con tres créditos disponibles dentro del proyecto Roberto Zarama.

La Universidad El Bosque ofrece cinco créditos para el Doctorado en Ciencias Biomédicas y otros cinco para el Doctorado en Salud Pública.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene siete créditos disponibles para su programa doctoral en Ingeniería.

La Pontificia Universidad Javeriana concentra opciones en cuatro áreas. El Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales tiene un crédito disponible.

El Doctorado en Ciencias Biológicas cuenta con dos créditos. A su vez, los doctorados en Estudios Ambientales y Rurales e Ingeniería disponen de un crédito cada uno.

La convocatoria también incorpora una oferta amplia de la Universidad Nacional de Colombia, con alternativas en ciencias, ingeniería, matemáticas, economía, enfermería y ciencias agrarias.

La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías financia los recursos del proyecto - crédito Freepik

La Universidad Nacional reúne programas de ciencia, salud e ingeniería

El Doctorado en Ciencias – Física dispone de tres créditos, la misma cantidad asignada al Doctorado en Ciencias – Química.

El programa doctoral en Ciencias Agrarias también tiene tres créditos disponibles. La misma cifra corresponde al Doctorado en Ciencias Económicas.

En el listado divulgado por ATENEA aparece además una entrada denominada Universidad de La Sabana, con tres créditos disponibles, dentro de la relación de programas asociada a la Universidad Nacional de Colombia.

El Doctorado en Enfermería cuenta con tres créditos. También hay tres créditos para el Doctorado en Ingeniería – Ciencia y Tecnología de Materiales.

La oferta incluye tres créditos para Ingeniería – Sistemas y Computación. El Doctorado en Ingeniería Eléctrica tiene la misma disponibilidad.

El programa de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica cuenta con tres créditos, al igual que el Doctorado en Ingeniería Química.

El Doctorado en Matemáticas completa esta relación con tres créditos disponibles.

Las personas seleccionadas en la convocatoria accederán a otros beneficios para desarrollar su formación doctoral - crédito Ministerio de Educación

La Sabana y la Tadeo Lozano suman opciones en educación, logística y sostenibilidad

La Universidad de La Sabana participa con un crédito para el Doctorado en Biociencias y otro para el Doctorado en Ingeniería.

El programa de Innovación Educativa con Uso de TIC cuenta con siete créditos disponibles. La institución también integra el Doctorado en Logística y Gestión de Suministros, para el que se informa la disponibilidad de un crédito.

La Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ofrece cuatro créditos para el Doctorado en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad.

El Doctorado en Ingeniería de esa universidad cuenta con tres créditos disponibles.

ATENEA precisó que la financiación cubre hasta el total de la matrícula mediante el mecanismo de crédito condonable. El beneficio se aplicará a quienes resulten seleccionados para comenzar los estudios en el período académico previsto.

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La iniciativa concentra programas de doctorado con enfoques diversos, desde la física, la química y las ciencias biomédicas hasta la innovación educativa, la logística, la sostenibilidad y varias ramas de la ingeniería.