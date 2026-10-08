Miguel Uribe Londoño culpó nuevamente a Gustavo Petro por el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay: “Instigador”

créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Catalina Olaya/Colprensa

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Miguel Uribe Londoño calificó la muerte de su hijo Miguel Uribe Turbay como “un crimen de Estado” y señaló al expresidente Gustavo Petro de tener conocimiento del autor intelectual del asesinato contra el exsenador de la república.

Las afirmaciones fueron realizadas durante un acto de reconocimiento al excandidato presidencial, celebrado en el norte de Bogotá la tarde del miércoles 7 de octubre, donde se llevó a cabo el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, y en el que el excandidato presidencial fue uno de los panelistas.

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Uribe Londoño, sostuvo que su hijo representaba un obstáculo para los intereses políticos de Petro y de personas cercanas a él.

“Gustavo Petro sabe quién mató a Miguel Uribe Turbay”, afirmó Uribe Londoño durante el evento, en el que participaron el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Uribe Londoño señaló a Petro por la falta de protección

El padre del excandidato sostuvo esa misma tarde del miércoles, pero en entrevista con Blu Radio, que a Miguel Uribe Turbay se le habría negado protección y calificó el hecho como un “crimen de Estado”.

Según su intervención, los responsables habrían considerado que silenciar a su hijo facilitaría la continuidad de actividades que él denunciaba. Uribe Londoño afirmó que Petro habría instigado el asesinato y que conocía a las personas involucradas.

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“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, aseveró durante el evento el dirigente político, designado por De la Espriella para ocupar el cargo de embajador de Colombia ante el Reino Unido.

Mientras que en la charla radial, y cuando se le volvió a preguntar sobre cómo asocia al expresidente con el magnicidio de su hijo, Uribe Londoño arremetió de nuevo contra el exmandatario, y hasta recordó algunos mensajes que compartió Petro desde su cuenta de X, en los que, según él, mostraba su incomodidad con Uribe Turbay, que en ese momento ejercía una férrea labor como líder de la oposición desde el Congreso, y que lo llevó a lanzarse como precandidato presidencial del Centro Democrático.

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“Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen. Él se pasó durante mucho rato instigando para que a Miguel lo asesinaran. ‘Miguel es el nieto de un expresidente que torturó a diez mil personas’; ‘El senador Miguel Uribe debe desaparecer’; ”Tienen que desaparecer todos los senadores que votaron en contra de la consulta popular’; ¿Todo eso qué? Eso no se puede quedar así en nada. Y esos son tres trinos de 42. Entonces, él es el instigador del crimen. Petro sabía que iban a matar a Miguel y Petro sabe quién lo mató“, expuso el exsenador.

Miguel Uribe Londoño señaló que Gobierno Petro veía a Miguel Uribe Turbay como un duro adversario para las elecciones presidenciales

Sobre los aparantes motivos por los que señala a Petro, él añadió: “La razón es muy elemental. ¿A quién le convenía que mataran a Miguel? ¡A Petro!“

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De acuerdo con el mismo Uribe Londoño, su hijo “le estaba haciendo la vida muy difícil a Petro porque era el líder de la oposición y él estaba contándole a Colombia entera todo lo que las bestialidades que hacían en esa presidencia entre crímenes y corrupción”.

Incluso, el exconcejal de Bogotá expresó que desde el Gobierno Petro “tenían que salir de él porque además creían que él iba a ganar las elecciones en ese momento”.

No obstante, Uribe Londoño sentenció que “lo que no calcularon nunca es que después viniera un gran líder como el que llegó y derrotara a Petro (que respaldo a Iván Cepeda, del Pacto Histórico), que es el presidente Abelardo de la Espriella”.

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Sobre cómo debería responder el expresidente Petro a raíz de los mensajes que señaló como ejemplo, el padre de Uribe Turbay dijo que tendría que “ser investigado y vinculado como instigador del crimen”.

“Yo le puse una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte porque aquí no hay justicia para el presidente de Colombia. Petro está por encima de la ley”, añadió Uribe Londoño, que también ha apuntado durante la investigación del magnicidio al exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez.

Mientras que en el evento, el exsenador mencionó que el exmandatario habría intentado desviar la investigación para impedir que se estableciera quién dio la orden del crimen.

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Abelardo De La Espriella recibió un reconocimiento en el evento

Durante la ceremonia, el presidente Abelardo De La Espriella recibió el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay 2026.

En su discurso, el mandatario afirmó que el asesinato del excandidato presidencial no quedará en la impunidad y que el Gobierno contribuirá al esclarecimiento de los hechos dentro de los límites de la Constitución y la ley.

De La Espriella sostuvo que las investigaciones no deben detenerse en los autores materiales. “La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo”, dijo.

El presidente afirmó que la justicia ha avanzado en la reconstrucción de una parte de la estructura que intervino en el crimen, pero señaló que aún faltan respuestas sobre quién ordenó el homicidio.

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“Esa verdad tiene que conocerse, con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, agregó el jefe de Estado.

El gobierno instruyó a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para priorizar la búsqueda de los responsables - crédito Presidencia de Colombia

El presidente De la Espriella prometió continuar con la búsqueda de los responsables por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

De La Espriella ratificó ante los asistentes su compromiso de apoyar las acciones que permitan identificar a todos los responsables del asesinato de Uribe Turbay.

El mandatario puntualizó que seguirá persiguiendo a quienes habrían participado en el crimen y expresó confianza en que se determinará quién aportó recursos para ejecutarlo.

El presidente también relató una conversación que, según dijo, tuvo con la familia del excandidato durante su propia campaña presidencial. De La Espriella aseguró que les comentó que, si Uribe Turbay lograba recuperarse tras el atentado, abandonaría su aspiración para respaldarlo.

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“Si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña”, afirmó que les dijo entonces.