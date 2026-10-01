Colombia alista el lanzamiento de un tercer satélite tras la salida de órbita del Chiribiquete: avanza en el desarrollo de capacidades espaciales

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Juan Jaime Martínez, estimó que la construcción y el lanzamiento del nuevo satélite tendrán un costo aproximado de 15 millones de dólares - crédito X

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Colombia avanza en la preparación de un nuevo satélite que será enviado al espacio luego de la salida de funcionamiento del FACSAT-2 Chiribiquete, que hasta su reingreso a la atmósfera era el único artefacto colombiano que permanecía en órbita.

El anuncio fue realizado por el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Juan Jaime Martínez, quien explicó a los medios de comunicación que la institución trabaja actualmente en el desarrollo del denominado FACSAT-3.

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El oficial señaló que el proyecto contempla inicialmente la construcción del satélite y posteriormente su lanzamiento. De acuerdo con la información entregada, la FAC ya cuenta con recursos garantizados para la construcción del nuevo dispositivo, mientras adelanta la búsqueda de financiación para cubrir el costo de ponerlo en órbita.

La iniciativa se conoce pocos días después de que se confirmara oficialmente el final de la vida orbital del FACSAT-2 Chiribiquete, situación que generó cuestionamientos por parte de integrantes de la comunidad científica debido a la falta de información pública durante los meses posteriores a su inoperatividad.

La institución sostuvo que el proceso obedeció al decaimiento natural de la órbita, acelerado por el incremento de la actividad solar.

La apuesta por desarrollar capacidades espaciales propias

La construcción del FACSAT-3 ya cuenta con recursos garantizados, pero la Fuerza Aeroespacial Colombiana todavía busca financiación para cubrir el costo de ponerlo en órbita - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Durante la declaración, el general Martínez explicó que el desarrollo de satélites hace parte de las funciones que la Fuerza Aérea busca fortalecer en los ámbitos espacial, aéreo y del ciberespacio.

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“La Fuerza Aérea Colombiana tiene una misión específica: el espacio, el ciberespacio y el aire, y utiliza sus recursos para cumplir la misión que tiene para responderle a todos los colombianos. En la parte espacial, nosotros destinamos recursos propios para garantizar este proyecto de ciencia y tecnología y el desarrollo que debe tener Colombia en la construcción de nanosatélites proyectados a otros satélites de mayor envergadura”, señaló.

El comandante explicó que el objetivo de largo plazo es que Colombia pueda contar con un satélite de comunicaciones propio, capaz de integrar diferentes capacidades del territorio nacional. Para llegar a ese punto, indicó, el país ha optado por desarrollar progresivamente conocimientos y capacidades en la construcción y operación de estos dispositivos.

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El anuncio del FACSAT-3 se produjo después de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmara que el FACSAT-2 Chiribiquete concluyó su vida orbital y reingresó a la atmósfera terrestre - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

“Y finalmente, ¿cuál es el sueño? Tener el satélite colombiano, un satélite de comunicaciones que permita integrar al país. Pero hay que tener un aprendizaje. Algunos países de la región fueron directamente a tener su satélite, lo trataron de controlar y se perdió”, afirmó.

Martínez agregó que el proceso colombiano ha sido gradual y que los proyectos desarrollados hasta ahora buscan generar experiencia para que, cuando el país tenga la capacidad de colocar un satélite propio en órbita, pueda operarlo con medios nacionales.

“Colombia ha empezado desde gatear, pararse, caminar y ya empezamos a dar unos pasos más avanzados, donde el control y la construcción hacen que se garantice para el país tener un satélite. Para cuando tengamos la capacidad de colocar un satélite propio en órbita, poderlo utilizar con nuestras propias capacidades y no depender de otros países. Esa es la importancia”, manifestó.

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La Fuerza Aeroespacial explicó que el desarrollo de estos proyectos busca fortalecer progresivamente las capacidades de Colombia para construir, controlar y operar satélites sin depender de otros países - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Sobre la financiación, el comandante precisó que los recursos destinados a la construcción ya están garantizados, pero que todavía se requiere completar la financiación correspondiente al lanzamiento. “Estamos buscando los recursos para el lanzamiento, pero aquí, como les digo, en algún momento la empresa privada, las universidades, se unen a la Fuerza Aérea y podemos sacar adelante un proyecto de país”, indicó.

Consultado sobre el costo estimado del proyecto, el general Martínez calculó que la construcción y el lanzamiento representarían alrededor de 15 millones de dólares. “En total serían quince millones de dólares aproximadamente, entre la construcción y el lanzamiento, pero es un paso a paso. En este momento ya estamos en el diseño para la construcción del satélite y estamos pendientes de conseguir los otros recursos para finalmente hacer el lanzamiento de este primer satélite del programa FACSAT-3”, respondió.

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