El padre de Luis Andrés Colmenares recordó a su hijo al comenzar octubre, mes en el que falleció el joven: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

El padre de Luis Andrés Colmenares habló del dolor que revive cada año ante la llegada de octubre - crédito @lcolmenaresr / X

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El inicio de octubre reavivó el dolor de la familia de Luis Andrés Colmenares, el estudiante de la Universidad de los Andes que murió a los 20 años en circunstancias que dieron lugar a uno de los procesos judiciales más seguidos en Colombia.

Su padre, Luis Alonso Colmenares, difundió en su cuenta de X un mensaje dirigido a su hijo, en el que describió el peso emocional que adquiere este mes para sus allegados.

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“Hay meses que pesan más que el calendario y este es uno de ellos”, escribió el abogado. En su publicación, expresó que el paso del tiempo no ha reducido la ausencia que dejó la muerte del joven, ocurrida durante la madrugada posterior a una celebración de Halloween cerca del parque El Virrey, en Bogotá.

El mensaje fue compartido cuando faltan pocos días para un nuevo aniversario de la muerte de Colmenares. En el texto, su padre pidió fortaleza para atravesar un período que, según manifestó, vuelve a confrontarlo con el duelo por la pérdida de su primogénito.

Luis Alonso Colmenares difundió un mensaje en la red X sobre el significado del mes de octubre para su familia - crédito @lcolmenaresr / X

“Quisiera despertar en noviembre”, escribió Luis Alonso Colmenares

En el mensaje, el padre del joven se refirió a los años transcurridos desde aquella noche de octubre de 2010 y a la dificultad de enfrentar nuevamente la llegada de este mes.

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“Dieciséis años caminando octubre, y no pasa un día en que el dolor no me recuerde que ya no estás, Luis Andrés”, señaló el togado. Luego añadió: “Solo quien ha perdido un hijo sabe lo que es despertar con el alma rota y aun así levantarse. Hoy, otra vez, quisiera despertar en noviembre”.

La publicación incluyó una oración en la que pidió que su hijo tenga descanso eterno y expresó su expectativa de volver a encontrarlo. “Dios mío, bendícenos con fortaleza y perseverancia para seguir el camino hasta que se haga tu voluntad. Concédele descanso eterno a mi hijo, hasta que volvamos a encontrarnos. Te amo, hijo. Siempre”, escribió.

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El caso de Luis Andrés Colmenares mantiene presencia en la discusión pública colombiana por las investigaciones, testimonios y decisiones judiciales que se acumularon desde su muerte. La familia ha sostenido durante años que continuará en la búsqueda de responsabilidades frente a lo ocurrido.

A casi 16 años de la muerte del joven, su padre pidió fortaleza para afrontar un nuevo octubre - crédito @lcolmenaresr / X

En declaraciones previas a Noticias Caracol, Luis Alonso Colmenares afirmó que mantendrían esa posición. “Como lo hemos dicho desde el primer día, nosotros llegaremos hasta el último día de nuestros días buscando la forma de que, en el caso de Luis Andrés Colmenares, se establezcan responsabilidades”, sostuvo.

La muerte ocurrió tras una celebración de Halloween en Bogotá

Las circunstancias del fallecimiento derivaron en una extensa investigación judicial que atravesó diversas hipótesis y versiones sobre lo sucedido antes de que el joven fuera encontrado en el caño El Virrey. El expediente generó atención nacional y mantuvo durante años a Laura Moreno y Jessy Quintero, sus compañeras de estudios, en el centro de un proceso penal.

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En primera instancia, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá absolvió a las dos jóvenes y determinó que la muerte de Colmenares fue accidental. Más adelante, el 16 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Moreno y confirmó la prescripción en el caso de Quintero.

Durante esa diligencia, el magistrado Carlos Solórzano cuestionó la manera en que la Fiscalía estructuró la acusación contra Moreno. Según expuso, el fiscal no precisó si debía responder como coautora impropia del homicidio de Colmenares o como testigo que habría ocultado información.

La muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrió en octubre de 2010 tras una fiesta de Halloween cerca del parque El Virrey - crédito Mario Franco /Colprensa

El magistrado sostuvo que existió una “valoración errática” de las pruebas disponibles y que la imputación por homicidio no tuvo en cuenta los elementos necesarios para sostener una acusación a título de coautoría. También planteó que la decisión pudo responder al propósito de presionar a Moreno para que señalara a los supuestos responsables materiales de un homicidio.

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La Corte Suprema describió la causa de muerte como asfixia por inmersión

La decisión judicial también detalló los elementos técnicos sobre la causa de muerte de Luis Andrés Colmenares. De acuerdo con lo expuesto en el proceso, el joven murió por asfixia después de aspirar agua del caño.

La conclusión fue considerada compatible con el hallazgo de líquido turbio en las vías respiratorias y el estómago del estudiante. Ese elemento respaldó la hipótesis de una muerte accidental, que había sido establecida en la primera instancia.