Receso escolar de octubre en Bogotá: fechas, actividades y día de regreso a clases en colegios oficiales de la ciudad

Mientras los alumnos pausan sus actividades lectivas en las instituciones públicas, los docentes y directivos adelantarán jornadas de planeación académica e institucional, antes de iniciar el periodo formal de vacaciones de fin de año - crédito @Educacionbogota / X

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Las vacaciones de octubre en Bogotá para estudiantes de colegios oficiales serán del lunes 5 al lunes 12 de octubre de 2026. Como este último día es festivo, las clases se retomarán el martes 13 de octubre, en los horarios habituales de cada institución.

El receso aplica para niñas, niños y jóvenes de los colegios distritales. Durante esa semana, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) realizará actividades de Vacaciones Recreativas del 3 al 10 de octubre para participantes entre seis y 17 años, con inscripción presencial el sábado 3 de octubre en los parques habilitados.

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Fechas del receso escolar y regreso a clases

Los estudiantes regresarán a clases el martes 13 de octubre, según los horarios definidos por cada colegio. Las actividades académicas del segundo semestre continuarán hasta el 30 de noviembre de 2026. Después de ese periodo estarán previstas las semanas de receso de fin de año y el inicio del calendario de 2027.

La Secretaría de Educación del Distrito invitó a madres, padres y cuidadores a acompañar a los estudiantes durante el año escolar. El llamado busca respaldar procesos de aprendizaje en condiciones seguras dentro y fuera de las instituciones.

El regreso a las aulas ocurrirá el martes 13 de octubre debido a la coincidencia con el festivo del Día de la Raza - crédito Colprensa

El receso de octubre no será un periodo de vacaciones para docentes y directivos docentes. Durante esos días realizarán actividades de planeación y desarrollo institucional, labores que también se programarán entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.

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Los docentes y directivos docentes tendrán vacaciones desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, tras completar las jornadas de desarrollo institucional previstas para el cierre del año escolar.

Vacaciones Recreativas: fechas, edades e inscripción

Las actividades tendrán horario de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 a. m., y de 1:00 a 4:00 p. m. Los sábados funcionarán de 8:30 a 11:30 a. m. La inscripción será presencial y estará sujeta a la disponibilidad de cupos en cada parque o escenario.

Para registrar a un menor, el padre, madre o adulto responsable deberá asistir el sábado 3 de octubre, entre las 9:00 a. m., y las 1:00 p. m., al punto de atención correspondiente. Entre los documentos a presentar destacan los siguientes:

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El instituto distrital de recreación programó talleres de entretenimiento en diversos parques capitalinos, dirigidos a participantes de 6 a 17 años, divididos en grupos infantiles y juveniles para aprovechar la pausa pedagógica - crédito Alcaldía de Bogotá

Certificación de EPS o del sistema de salud subsidiado activo, con vigencia máxima de 30 días.

Fotocopia del documento de identidad o del registro civil.

Consentimiento informado, que será entregado en el parque el día de la inscripción.

Las familias deben presentar la documentación completa al momento de la inscripción. Los cupos se asignarán hasta agotarse en cada uno de los escenarios habilitados.

Parques habilitados para niños de seis a 11 años

Para la categoría de infancia, las actividades se desarrollarán en parques de varias localidades. Entre los puntos dispuestos están Alta Blanca y Urbanización Codabas, en Usaquén; Sucre o Hippies, en Chapinero; Tercer Milenio, en Santa Fe; y Gaitán Cortés, en San Cristóbal.

También habrá jornadas en La Aurora II, en Usme; CEFE Tunal, en Tunjuelito; Clarelandia, en Bosa; Timiza y Cayetano Cañizales, en Kennedy; y Atahualpa, en Fontibón. En Engativá estará habilitado el parque Simón Bolívar, en el sector de la Unidad Deportiva El Salitre.

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Las jornadas recreativas para la infancia de 6 a 11 años abarcarán escenarios como los parques Tercer Milenio y Simón Bolívar - crédito Idrd

En Suba, los puntos serán CEFE Cometas y La Gaitana. La programación también contempla Alcázares, en Barrios Unidos; Esmeralda, en Teusaquillo; El Renacimiento, en Los Mártires; y El Restrepo, en Antonio Nariño.

Otros escenarios para esta población son Milenta Tejar San Eusebio, en Puente Aranda; el Polideportivo Nueva Santafé, en La Candelaria; Bosque San Carlos y el parque Estadio Olaya Herrera, en Rafael Uribe Uribe; además de Sierra Morena y Urbanización La Estancia, en Ciudad Bolívar.

Opciones para adolescentes de 12 a 17 años

Los adolescentes de 12 a 17 años podrán participar en las actividades programadas en cuatro localidades: San Cristóbal, Kennedy, Engativá y Suba. La inscripción se hará bajo las mismas condiciones, el sábado 3 de octubre y con la documentación exigida para la categoría de infancia.

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Los escenarios definidos son el parque Deportivo Primero de Mayo, en San Cristóbal; Timiza, en Kennedy; San Andrés, en Engativá; y Fontanar del Río, en Suba. Las actividades se realizarán entre el 3 y el 10 de octubre.