Cartagena supera los 3,3 millones de visitantes en 2026 y amplía su conexión con mercados internacionales

Cartagena ha registrado un aumento en la llegada de viajeros durante los primeros siete meses de 2026, tanto por vía aérea como terrestre -crédito Piamonte Turismo

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Cartagena llega a 2026 con un movimiento turístico que se refleja en el número de viajeros, el gasto de los visitantes y la expansión de su conectividad. Entre enero y julio, la ciudad recibió más de 2,2 millones de pasajeros por vía aérea y 1,1 millones de personas por carretera, de acuerdo con cifras divulgadas por la Alcaldía.

El crecimiento también se evidencia en el transporte marítimo. Durante los primeros siete meses del año, el Muelle La Bodeguita registró 491.000 visitantes que se dirigieron hacia la zona insular y la bahía, cifra que representa un aumento del 14% frente al mismo periodo anterior.

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El Muelle La Bodeguita movilizó 491.000 visitantes hacia la zona insular y la bahía entre enero y julio de este año -crédito Alcaldía de Cartagena.

La llegada de viajeros por avión aumentó 3% respecto a 2025 y la ocupación de los vuelos domésticos alcanzó el 85%. En el caso del transporte terrestre, el incremento fue de 22%, una dinámica que la administración distrital presenta como parte de la consolidación de la ciudad entre los destinos turísticos del país.

Otro indicador está relacionado con el dinero que dejan los viajeros. Según datos de ProColombia, Cartagena fue la ciudad con mayor gasto turístico entre los mercados de Estados Unidos, Canadá y México. El promedio llegó a US$435 por tarjeta de crédito, por encima de Bogotá, Cali y Medellín.

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El alcalde Dumek Turbay atribuyó parte de este comportamiento a la recuperación de espacios para el disfrute de residentes y visitantes. “El turismo en Cartagena, sin duda, atraviesa por un momento excepcional. Hoy hablamos de nuestra ciudad como un destino que recuperó su brillo y esplendor, de la mano con una oferta inigualable, nuevos espacios públicos para las familias recuperados y parques y plazas que, como nunca antes, se encuentran en las mejores condiciones para el disfrute de todos. Cartagena siempre será el mejor plan y, hoy, más que nunca”, destacó el alcalde, Dumek Turbay en un comunicado de prensa.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó el crecimiento de la actividad turística de la ciudad y la recuperación de espacios públicos para residentes y visitantes - crédito Lina Gasca/Colprensa

La estrategia de promoción es otro de los frentes. Bajo la marca “Cartagena desde siempre”, la ciudad ha participado durante 2026 en 22 actividades entre ferias, misiones comerciales, viajes de prensa y encuentros empresariales. Estas acciones tuvieron presencia en 14 mercados de América y Europa y buscan mantener el flujo de visitantes durante todo el año.

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La conectividad internacional también tendrá novedades. Para diciembre, Cartagena pasará de tener conexiones con cuatro ciudades de Estados Unidos a siete, con más de 40.000 sillas adicionales. A esta ampliación se sumarán rutas hacia Houston, Washington y Orlando. Desde enero de 2027 está prevista además una conexión con Buenos Aires. El turismo de cruceros tendrá igualmente un papel relevante durante la temporada 2026-2027. La programación contempla 171 recaladas de 35 líneas, con una proyección de 413.388 visitantes y un impacto económico cercano a los US$49 millones.

Mientras aumenta el flujo de viajeros, la ciudad adelanta intervenciones en lugares destinados al turismo, la cultura y la recreación. Entre los espacios recuperados o renovados aparecen Parque Apolo, Parque Centenario, Nuevo Chambacú, Parque Espíritu del Manglar, Puerto Duro y el Corredor Histórico del Parque de La Marina.

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La ciudad ampliará en diciembre su conexión aérea con Estados Unidos de cuatro a siete ciudades, con más de 40.000 sillas adicionales -crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La administración distrital prevé continuar este proceso con la primera fase del Gran Malecón del Mar y proyectos como el Distrito Creativo de Manga. La apuesta apunta a ampliar las alternativas culturales, recreativas y turísticas disponibles en Cartagena. A este panorama se suman los reconocimientos obtenidos durante 2026. Cartagena fue elegida Mejor Destino Internacional en los Food and Travel Readers Awards y recibió distinciones de Tripadvisor y Lonely Planet, resultados que fortalecen su presencia en el escenario turístico internacional.

La gastronomía de la ciudad también aparece entre los elementos que han ganado visibilidad. Alquímico ocupó el puesto 9 del mundo y recibió un premio de hospitalidad. Candé obtuvo una certificación de sostenibilidad y Celele mantiene su presencia entre los Latin America’s 50 Best Restaurants.

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