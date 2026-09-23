Este es el rincón de Cundinamarca que parece flotar entre nubes y atrae a quienes buscan naturaleza a dos horas de Bogotá

Fómeque se consolida como un destino de naturaleza en Cundinamarca ubicado a dos horas de Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fómeque, Cundinamarca, se consolida como un destino de naturaleza a cerca de dos horas de Bogotá, con paisajes montañosos, capas frecuentes de neblina y rutas hacia el Parque Nacional Natural Chingaza. El municipio, conocido como el “Bosque de los Zorros”, atrae a visitantes que buscan caminatas, lagunas, bosques altoandinos y espacios rurales para una salida de fin de semana.

Ubicado en el oriente de Cundinamarca, Fómeque combina zonas de distintas alturas, una condición que favorece la formación de nubosidad y neblina en varios sectores. El municipio cuenta con una guía turística que reúne información sobre sitios de interés, alojamientos, restaurantes, transporte y actividades para planear el recorrido.

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La cercanía con Bogotá permite llegar en vehículo particular, aunque se deben tener en cuenta los peajes de la ruta. También hay opción de viajar en bus desde las terminales de transporte con destino a Fómeque.

Los viajeros pueden acceder al municipio en automóvil particular o mediante buses intermunicipales - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía de Fomequé

Un municipio de montaña cerca de Chingaza

Fómeque se encuentra en una zona montañosa de Cundinamarca y es una de las puertas de entrada al Parque Nacional Natural Chingaza. La cercanía con ese ecosistema permite recorrer paisajes de páramo, lagunas y bosques altoandinos.

El municipio ha despertado interés entre viajeros atraídos por el turismo ecológico y los recorridos al aire libre. La neblina, que aparece con frecuencia por las variaciones de altura del territorio, es una de las características que marca la experiencia de quienes visitan sus caminos rurales y miradores.

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Entre las opciones para hacer senderismo están el Alto de las Cometas, el Alto de las Tres Cruces y el Alto de Muscua. Estos puntos permiten recorrer sectores de montaña y observar parte del entorno natural de Fómeque.

Rutas como el Alto de las Cometas y el Alto de las Tres Cruces integran la oferta de senderismo local - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía de Fomequé

La guía turística local incluye, además, la Cascada La Chorrera de los Balcones, la Serranía de los Órganos, el Sendero Susatia y la Reserva La Joya, en Chingaza. Los visitantes deben planear previamente sus desplazamientos y verificar las condiciones de acceso a cada lugar.

La actividad económica del municipio está relacionada con la agricultura y la ganadería, según la información de la Gobernación de Cundinamarca. Esa relación con el campo también se refleja en los productos, la cocina y los paisajes que rodean el casco urbano.

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Laguna de Chingaza y Embalse de Chuza

La Laguna de Chingaza es uno de los puntos naturales más conocidos del área. Con una extensión de 88 hectáreas, es el espejo de agua más grande del Parque Nacional Natural Chingaza y está rodeada por vegetación propia del páramo.

Los muiscas utilizaban la Laguna de Chingaza como centro de devoción para realizar peregrinaciones y ofrendas - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía de Fomequé

Las temperaturas en este entorno pueden variar entre 4 °C y 21 °C, por lo que los viajeros deben prepararse para cambios de clima durante el recorrido. En sus alrededores hay frailejones, árnicas, musgos de pantano y otras especies de flora.

Según la información turística del municipio, en esta área conviven más de 500 especies de plantas. También se reporta la presencia de aves y roedores, dentro de un ecosistema que requiere cuidado durante las visitas.

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La laguna tuvo relevancia para los muiscas, quienes la consideraban, junto con la Laguna de Siecha, un sitio de devoción. Allí realizaban peregrinaciones, celebraciones y ofrendas vinculadas con la fertilidad de la tierra.

Otro lugar relacionado con el Parque Nacional Natural Chingaza es el Embalse de Chuza, construido en 1983 como parte del Sistema Chingaza. Su función es captar y almacenar aguas provenientes de los páramos de la región.

El embalse abastece aproximadamente el 70% del agua que consumen los bogotanos, además de beneficiar a municipios cercanos de Cundinamarca. En su entorno se mencionan especies como el oso andino, el venado cola blanca, el cóndor de los Andes y diversas aves.

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La EAAB implementa medidas técnicas para evitar el rebose del embalse Chuza ante el aumento de los niveles de agua - crédito Eaab

Qué visitar en el casco urbano de Fómeque

Quienes prefieran un recorrido por el centro del municipio pueden visitar la Parroquia La Inmaculada Concepción, ubicada en el casco urbano. El templo forma parte de los sitios religiosos incluidos en la oferta local, junto con la Capilla La Unión.

El Museo Monseñor Agustín Gutiérrez conserva elementos del patrimonio histórico de Fómeque. La población también cuenta con el Parque Principal Jesús Maestro, el Parque San Isidro y el Parque El Caracol como espacios de encuentro y descanso.

La zona de La Unión aparece entre los sectores turísticos del municipio. Allí, así como en otros puntos rurales, los visitantes pueden encontrar paisajes asociados con la actividad campesina y opciones como pesca deportiva en La Cumbre.

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El casco urbano conserva sitios históricos como el Museo Monseñor Agustín Gutiérrez y la Parroquia La Inmaculada Concepción - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía de Fomequé

La gastronomía local incluye preparaciones como el caldo de bolas, el tamal de picado, el pan de sagú y la picada. Estos platos hacen parte de la oferta para quienes recorren el municipio y buscan conocer productos de la cocina tradicional.

Fómeque ofrece una alternativa de viaje cercana a Bogotá para visitantes interesados en recorridos de montaña, senderismo y paisajes de páramo. La Laguna de Chingaza, el Embalse de Chuza, la Cascada La Chorrera de los Balcones, los miradores y los espacios del casco urbano reúnen parte de los lugares incluidos en la guía turística municipal.