Abelardo de la Espriella llegó con chaleco antibalas a Santa Marta y patrulló las calles: “Vamos por todos esos bandidos”

El presidente recorrió el barrio Cristo Rey junto a integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que continuará la acción contra Los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta y acompañó a integrantes de la Fuerza Pública durante un patrullaje por las calles de la ciudad, en medio de la situación de orden público derivada de las amenazas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El mandatario publicó un video en el que aparece con chaleco antibalas mientras recorre el barrio Cristo Rey, en la capital del Magdalena. En las imágenes, explicó que se encontraba en el sector junto con uniformados que adelantaban labores de patrullaje.

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“Bueno, estoy aquí en el barrio Cristo Rey, en Santa Marta, y estamos directamente con nuestra fuerza pública patrullando todos los barrios”, afirmó De la Espriella en la grabación.

Durante el mensaje, el presidente se refirió a las organizaciones armadas que mencionó en su pronunciamiento y aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones de la Fuerza Pública contra estas estructuras.

“Estos miserables de los Pachenca, de los Conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del Clan del Golfo, no van a rodear al pueblo colombiano”, expresó.

Luego, De la Espriella afirmó que los habitantes de la región cuentan con el respaldo del Gobierno y cerró su mensaje con una advertencia dirigida a los grupos señalados.

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“Y quiero que sepan que hay un presidente que los va a defender con toda la determinación. Vamos por todos esos bandidos sin ninguna contemplación”, sostuvo.

Presidente había ordenado militarizar Santa Marta

El desplazamiento del mandatario a Santa Marta se produjo después de que anunciara la militarización de la ciudad, una decisión que atribuyó a las amenazas y acciones que, según su pronunciamiento, fueron protagonizadas por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Horas antes, De la Espriella había dirigido un mensaje a los habitantes de Magdalena y La Guajira, en el que relacionó la situación con las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra esa organización.

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“Como consecuencia de la acción decidida de nuestra Fuerza Pública, dando de baja a los bandidos de las autodefensas Conquistadores de la Sierra, estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta”, manifestó.

De acuerdo con el mandatario, los integrantes de la estructura habían amenazado a comerciantes, pobladores y transportadores, además de cometer diferentes acciones que, según su versión, afectaban la seguridad en la zona.

Ante ese escenario, informó que impartió una orden específica para reforzar la presencia de las autoridades en la capital del Magdalena.

“He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella recorrió las calles de Santa Marta acompañado por integrantes de la Fuerza Pública, en medio de las medidas anunciadas por el Gobierno ante las amenazas atribuidas a las ACSN. - crédito captura de video

Gobierno reportó capturas en Santa Marta y Riohacha

En el mismo pronunciamiento, el presidente informó sobre personas detenidas en Santa Marta y Riohacha.

“En este momento, tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha. Y vamos por el resto, con toda la contundencia del Estado”, señaló.

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De la Espriella sostuvo que las autoridades continuarían las acciones contra los integrantes de la estructura y manifestó que esa era la instrucción impartida a los mandos militares y policiales.

“Aquí, el que no se someta, será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente, que lo único que quiere es trabajar”, declaró.

El mandatario agregó que la orden había sido transmitida al mando de la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en Santa Marta.

“Esa ha sido mi orden clara, expresa y contundente a todo el mando militar y a todo el mando policial. Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide, nunca pierde”, sostuvo.

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El pronunciamiento terminó con otra advertencia dirigida a quienes no acaten la orden de las autoridades: “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde. ¡Firme por la patria!”.

El presidente informó que viajará a la ciudad de Santa Marta tras ser objeto de amenazas por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego del anuncio de un paro armado en la zona - crédito Abelardo de la Espriella / X

ACSN anunció paro armado de 48 horas en Magdalena

La decisión anunciada por el Gobierno se produjo después de un comunicado atribuido al Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el que la organización informó sobre un paro armado de 48 horas en todo el departamento del Magdalena.

Según el documento, la medida tendría especial incidencia en la Troncal del Caribe, Santa Marta y la zona bananera. La organización también indicó que los establecimientos comerciales no deberían permanecer abiertos durante el periodo anunciado.

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“Por los fuertes ataques que desde esta tarde se vienen presentando por medio del gobierno en la Sierra Nevada contra nuestra organización, decretamos paro armado en todo el departamento del Magdalena por 48 horas, en especial la Troncal del Caribe, la ciudad de Santa Marta y la zona bananera”, señaló el comunicado atribuido a la estructura.

El anuncio fue difundido después de los operativos de la Fuerza Pública en la Sierra Nevada contra integrantes de las ACSN.

El ACSN anunció un paro armado de 48 horas en Magdalena, con afectación anunciada para la Troncal del Caribe, Santa Marta y la zona bananera. - crédito @andresgilcaribe/X