Salvatore Mancuso ya no será gestor de paz: el Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó su designación

La Resolución 429 ordena retirar a Mancuso su condición de gestor de paz y comunicar la decisión a las autoridades competentes - crédito Iván Valencia/AP

Guardar

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella retiró la designación de Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz, una condición que le había sido otorgada durante el gobierno anterior.

La determinación fue consignada en un acto administrativo expedido el lunes 21 de septiembre de 2026, mediante el cual se ordenó dejar sin efecto la designación y comunicar la decisión a las autoridades correspondientes. La resolución dispone que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sea la encargada de comunicar el acto administrativo a la autoridad correspondiente, de acuerdo con las competencias establecidas en la legislación vigente sobre la política de paz.

PUBLICIDAD

El documento recuerda que la designación original había sido realizada mediante la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro.

En ese momento, Mancuso fue designado como gestor de paz con el propósito de aportar su conocimiento y experiencia al desarrollo de procesos de desarme colectivo de grupos ilegales que operaban en el país, con énfasis en las zonas en las que había ejercido actividades criminales.

Noticia en desarrollo...