En imágenes: así luce Villa de Leyva, Boyacá, bajo el humo del incendio forestal que afectó a más de 200 hectáreas

El gabinete del gobernador Carlos Amaya informa sobre las acciones articuladas para controlar el incendio en Villa de Leyva - crédito @GobBoyaca/X

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Un incendio forestal de grandes proporciones registrado en el municipio de Villa de Leyva consumió más de 290 hectáreas de vegetación nativa en el cerro San Marcos, convirtiéndose en una de las emergencias ambientales más complejas reportadas en el departamento de Boyacá en 2026.

La conflagración inició el sábado 19 de septiembre alrededor del mediodía en el sector de La Marmolera y avanzó de manera elíptica impulsada por vientos de alta velocidad y elevadas temperaturas.

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Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación de Boyacá señalaron que existen indicios sobre una presunta intervención humana en el origen del fuego, atribuida a una quema no controlada o a una acción intencional. Por este motivo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional abrieron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del incidente.

En su cuenta de X, el ministro Fabio Arjona señaló: “De acuerdo con información preliminar de la Ungrd, el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes. La prioridad es proteger la vida, a las comunidades y nuestro patrimonio natural”

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Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército participan en las labores de atención, con un despliegue superior a 250 personas - crédito Lina Gasca/Colprensa

La emergencia generó afectaciones directas en bosques secos, matorrales y frailejones del cerro San Marcos, amenazando la cuenca hídrica y la biodiversidad del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Ante el avance del humo y las llamas, las autoridades locales evacuaron preventivamente a cuatro familias del sector rural y realizaron retiros parciales de huéspedes en establecimientos hoteleros periurbanos.

Para atender la contingencia, la Alcaldía de Villa de Leyva decretó los estados de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta, facilitando el despliegue de más de 250 efectivos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército.

Las operaciones terrestres han sido respaldadas por cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) equipados con sistemas Bambi Bucket para efectuar descargas sobre las áreas montañosas de difícil acceso.

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Así combaten el incendio en Villa de Leyva La emergencia en el cerro San Marcos ha movilizado a más de 250 personas y varios helicópteros

Desde la Administración departamental, el gabinete del gobernador Carlos Amaya se trasladó a la zona para coordinar las labores operativas e institucionales. La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, detalló el alcance del dispositivo desplegado en el territorio.

“Por instrucción del gobernador del departamento, el ingeniero Carlos Amaya, continuamos atendiendo la contingencia de incendio en el municipio de Villa de Leyva. Articulamos esfuerzos en conjunto con Policía y Ejército Nacional. Son más de doscientos hombres y mujeres los que desde el sábado están atendiendo esta contingencia”, informó por medio de un video compartido en las plataformas digitales.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Pública de Boyacá, Leandro Álvarez, explicó las acciones logísticas previstas para frenar el avance del fuego cerca de las infraestructuras de la zona: “Vamos a evaluar las afectaciones posibles en vivienda, en algunos hoteles que tenemos reporte. Estamos listos con bancos de maquinaria necesarios si se requiere hacer zanjas de corona, de acuerdo a la instrucción que ha dado Bomberos, para poder hacer un corte en el sentido que va el fuego”.

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Las llamas han impactado bosques secos, matorrales y frailejones del cerro San Marcos, una zona de importancia ambiental para la región - crédito @UNIAGRARIA/X

En cuanto al impacto ecológico en la zona protegida, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Claudia Carolina Coy, confirmó las tareas de rescate de la fauna afectada en coordinación con las autoridades ambientales de la región: “Se está apoyando en articulación con parques naturales y el municipio y Corpoboyacá el tema de atención a fauna silvestre”.

En materia asistencial, la secretaria de Salud de Boyacá, Gloria Yaneth Manrique, precisó las medidas preventivas dispuestas para garantizar la atención hospitalaria en el municipio.

“Desde la Secretaría de Salud del departamento, una vez conocimos el suceso aquí en el municipio de Villa de Leyva, se activaron todos los protocolos en el Centro Regulador de Urgencias, dando el apoyo que requiere el hospital local y articulando con toda la red de prestación de servicios del departamento de Boyacá”, sostuvo la secretaria Manrique.

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El incendio también generó preocupación por sus posibles efectos sobre la fauna silvestre y la cuenca hídrica, además de su cercanía con áreas protegidas - crédito Lina Gasca/Colprensa

A su vez, la secretaria de Turismo de Boyacá, Laura Andrea Bello, se refirió a la restricción temporal de eventos y al acompañamiento brindado al sector hotelero y comercial de la localidad: “Hemos venido evaluando las diferentes actividades organizadas tanto por la alcaldía como por las entidades privadas, a fin de suspenderlas o de cancelarlas, priorizando la vida”.

“Queremos contarles a todos los empresarios, a los hoteleros, a los dueños de las agencias y operadoras de turismo del municipio que estamos trabajando para poder retornar a las actividades. Sin embargo, en este momento el mensaje es: ‘Primero la vida’”, puntualizó Bello.

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Con corte al lunes 21 de septiembre, los organismos de socorro lograron controlar entre el 50% y el 60% del incendio forestal, manteniendo esquemas de vigilancia sobre los puntos térmicos para evitar reactivaciones por efecto del viento.