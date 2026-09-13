Colombia

El ahorro pensional de los colombianos podría ser utilizado por el Gobierno de De la Espriella para nuevas inversiones, confirmó José Manuel Restrepo

El vicepresidente de la República explicó que la estrategia se enfoca en multiplicar mecanismos accesibles y conectar nuevas fuentes de financiamiento con actores regionales

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, durante el Congreso Regional nuam-Asobolsa, dijo que "el mercado debe ser profundo y capaz de movilizar el ahorro hacia la inversión productiva" - crédito Asobolsa
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El ahorro pensional es el capital que acumulas a lo largo de tu vida laboral mediante cotizaciones obligatorias y rendimientos financieros para garantizar un ingreso en tu vejez. Podría llevar más recursos de largo plazo hacia la inversión productiva en Colombia. Así lo confirmó el vicepresidente José Manuel Restrepo durante el Congreso de Asobolsanuam 2026.

El segundo mandatario dijo que este debe ayudar a ampliar la inversión productiva y no concentrarse solo en títulos de deuda pública (TES). Según el planteamiento, Colombia necesita movilizar ahorro de largo plazo, en especial el administrado por los fondos privados de pensiones, hacia proyectos capaces de generar actividad económica, empleo y crecimiento.

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“Un mercado de capitales debe ser profundo, fuerte, competitivo, capaz de movilizar el ahorro hacia la inversión productiva como nunca antes”, afirmó. Luego explicó una fórmula: “Más ahorro, más ahorro convertido en inversión y más inversión convertida en crecimiento”.

Ubicó el ahorro pensional entre los primeros componentes de la estrategia para elevar el ahorro de largo plazo del país. “¿Cómo convertir ese ahorro en oportunidades de inversión productiva?”, planteó al explicar que la meta no pasa solo por aumentar recursos, sino por dirigirlos hacia actividades productivas.

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
El ahorro pensional obligatorio en los fondos privados en Colombia supera los $491 billones, según Asofondos - crédito Colprensa

Diagnóstico sobre inversión y crecimiento

El vicepresidente anotó que la discusión surge en un momento de debilidad de la inversión en la economía colombiana. También cuestionó que el crecimiento de los últimos cuatro años se haya apoyado en más endeudamiento y déficit fiscal. “Tenemos el peor dato en inversión a PIB en más de cuatro décadas en la historia de Colombia”, puntualizó. Según él, la situación exige una participación más activa del mercado de capitales para recuperar la inversión y sostener el crecimiento.

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Insistió en que el mercado de capitales debe dejar de ocupar un lugar secundario en la financiación de la economía y asumir un papel central en la canalización del ahorro hacia proyectos productivos.

Cómo llevar el ahorro pensional a proyectos productivos

José Manuel Restrepo puso el foco en los fondos privados de pensiones como uno de los vehículos para esa tarea. “Necesitamos estos fondos privados de pensiones trabajando en convertir ese ahorro en proyectos productivos, no solamente en inversión de títulos TES”, afirmó, en referencia a títulos de deuda pública.

Actualmente hay alrededor de 54 a 60 empresas o emisores con acciones locales y globales cotizando activamente en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), reportó Trii - crédito Luisa González/Reuters
Actualmente hay alrededor de 54 a 60 empresas o emisores con acciones locales y globales cotizando activamente en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), reportó Trii - crédito Luisa González/Reuters

Añadió que esa tarea no depende solo de los fondos, sino también de gestores profesionales y del sistema financiero. La idea, agregó, es fortalecer los mecanismos que conectan los recursos de ahorro de largo plazo con las necesidades de financiación de la economía productiva. Según el diagnóstico, Colombia sí cuenta con proyectos y oportunidades de inversión. Lo que falta, señaló, es que los canales entre esos proyectos y los recursos disponibles funcionen con mayor profundidad y alcance.

Condiciones que necesita el mercado de capitales

El segundo componente de la estrategia, explicó, pasa por ampliar el número de empresas que participan en bolsa y desarrollar el denominado segundo mercado: “Necesitamos un mercado de capitales con muchas más empresas listadas en el mismo”.

“No vamos a crecer con una carga tributaria excesiva para la dinámica productiva del país”, afirmó al cuestionar también el impuesto al patrimonio para personas jurídicas: “Tenemos que ser absolutamente conscientes de que no podemos seguir castigando la riqueza”.

Además, enfatizó que el Gobierno trabaja en reducir costos regulatorios y trámites.

La meta económica del Gobierno pasa por convertir el ahorro de largo plazo en un motor real de inversión, empleo y actividad productiva - crédito Leonardo Muñoz/EFE
La meta económica del Gobierno pasa por convertir el ahorro de largo plazo en un motor real de inversión, empleo y actividad productiva - crédito Leonardo Muñoz/EFE

“La simplificación del Estado es otra responsabilidad que hemos adquirido”, señaló al vincular esa tarea con una estrategia más amplia para bajar cargas sobre empresas y ciudadanos. Planteó también que el entorno para invertir exige seguridad física y seguridad regulatoria.

En ese punto mencionó la apuesta del presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar la inseguridad, el narcotráfico, la minería criminal y los problemas de seguridad regulatoria.

Manejo de recursos públicos

Otros frentes de trabajo que mencionó fueron:

  • Integración regional con Chile y Perú: “Tenemos que seguir profundizando en la integración regional. Ustedes lo han venido haciendo: acelerar esa integración con Chile y con Perú”.
  • Ampliar la presencia de los ciudadanos en el mercado de capitales con más educación financiera y con instrumentos de inversión más accesibles: en particular, mencionó los fondos indexados y los ETF nacionales, al tiempo que pidió “motivar al ciudadano a hacerse parte del mercado de capitales”.
  • Mayor exigencia en el manejo de los recursos públicos: “Tenemos que enfrentar de raíz esa corrupción”, dijo al presentar esa tarea como una condición para generar confianza.

El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que estas medidas estarán dentro de las responsabilidades asignadas a la Vicepresidencia y se articularán con distintas carteras vinculadas con la actividad productiva. También anunció salidas a territorio dentro del programa “La Misión Crecimiento”, con una de las primeras actividades previstas en Urabá, en Puerto Antioquia, con participación de ProAntioquia.

“Somos conscientes de que la apuesta de crecimiento de Colombia depende del fortalecimiento del mercado de capitales”, afirmó el vicepresidente.

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