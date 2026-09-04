Buscan a Pablo Carrizo, ciudadano argentino desaparecido en El Poblado, exclusivo sector de Medellín, desde finales de agosto

La última vez que fue visto habría sido en el sector de El Poblado, donde cumplía compromisos laborales - crédito @jorgepatino_m/X

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Pablo Carrizo, ciudadano argentino y consultor de restaurantes, bares y hoteles, está desaparecido en Medellín, Antioquia, desde el martes 18 de agosto de 2026. Fue visto por última vez en el exclusivo sector de El Poblado, donde se encontraba para brindar una asesoría profesional a un hotel.

El argentino trabajó como asesor independiente para establecimientos de gastronomía y hotelería. También fue embajador de marca de productos de lujo de Diageo en Colombia. Según su perfil de LinkedIn, es director corporativo de Food & Beverage, consultor de Bar & Beverage y especialista en hospitalidad de lujo. Ha trabajado con cadenas hoteleras, resorts y marcas de alto nivel en Latinoamérica y el mundo.

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Pablo Carrizo, ciudadano argentino, está desaparecido desde el 18 de agosto en Medellín - crédito Pablo Emilio Carrizo Hryc/LinkedIn

La preocupación comenzó cuando Carrizo dejó de comunicarse con su hija, que vive en Cartagena junto a la exesposa del consultor. Según personas cercanas, esa falta de contacto no era habitual, conoció El Tiempo.

Por sus actividades profesionales, se movilizaba con frecuencia entre Bogotá y Medellín. En esta ocasión, había viajado a la capital antioqueña para prestar una asesoría a un hotel.

Esta versión coincide con el testimonio de Juan David Zapata, un amigo del desaparecido que, en diálogo con el medio argentino La Nación, supo de la ausencia de Carrizo por socios de la empresa y la expareja, que los contactaron para saber si sabía algo de él.

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“Empecé a averiguar y luego cuando vi que nadie sabía y bajo la preocupación de la hija y de la exesposa empecé a estar en contacto con las autoridades”, dijo al medio.

La mujer alertó a amigos y conocidos de Carrizo en Colombia, pero ninguno logró confirmar dónde estaba desde el 18 de agosto.

Este es el cartel de búsqueda de Pablo Carrizo - crédito Alcaldía de Medellín

Según Zapata, el empresario extranjero ya tenía un tiempo en Medellín trabajando en la industria de los establecimientos como bares. “Es muy querido en el gremio de bartenderes de Colombia”, sostuvo.

“El salió el 18 de agosto a las 10:11 en su carro (Nissan gris 2017) y desde ese día no se tiene rastro. Ese fue el último día que también tuvo contacto con la mamá de su hija”, concluyó Zapata, citado por el medio argentino.

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Por su parte, las autoridades de la capital antioqueña y distintas figuras públicas del país que conocen a Carrizo ya avanzan con la búsqueda del empresario.

El periodista y presentador Esteban Hernández, por ejemplo, se unió a los mensajes que piden ayuda en la búsqueda del consultor: “Pablo Carrizo está desaparecido hace varios días. Por favor ayudemos a encontrarlo. Es un gran amigo, enamorado de Colombia y gran profesional”.

El caricaturista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, también extendió su mensaje a las autoridades y a la ciudadanía en sus perfiles sociales.

Las personas que tengan información sobre Carrizo pueden comunicarse al número 305 404 5379 - crédito @EstebanH_/X

En redes sociales, además, se está divulgando un cartel oficial de la Alcaldía de Medellín que denuncia su desaparición —no el 18 de agosto, sino el 20 de agosto— y solicita apoyo ciudadano para establecer su paradero. De la misma manera, familiares y personas cercanas al argentino interpusieron una denuncia por su desaparición y solicitaron apoyo ciudadano para establecer su paradero.

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Allí se indica que quienes tengan información pueden comunicarse al número 305 404 5379.

Infobae Colombia acudió a las autoridades nacionales y metropolitanas de Medellín para ampliar la información; no obstante, los datos suministrados son los mismos que se conocen de manera general. Aún no se ha obtenido una respuesta favorable, pese a que el argentino lleva más de dos semanas sin ser localizado.

Incluso, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre hipóstesis sobre los que habría sucedido con el empresario. La familia pidió difundir el caso y solicitó que cualquier dato sea entregado a través de la línea habilitada.

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