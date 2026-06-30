Militante del Partido Comunista que promovió convocatoria para “hacer invivible este país” durante el Gobierno De la Espriella fue denunciada por terrorismo

Sectores de izquierda anuncian protestas ante la llegada de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La filtración de un video de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) desató una nueva crisis de polarización en el arranque del ciclo político que llevará a Abelardo de la Espriella a la Presidencia en 2026-2030, después de que su secretaria política, Viviana Marín Carmona, llamara a sostener la presión en las calles contra el gobierno entrante y de que varios sectores interpretaran ese mensaje como una estrategia de desestabilización.

El material, difundido en redes sociales, mostró a Marín Carmona exhortando a la militancia de la Juco a mantener la movilización social contra la futura administración. En ese registro dijo: “Hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

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Viviana Marín Carmona sostuvo que desde la izquierda deben unirse para hacer invivible el país a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La dirigente también afirmó: “Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’ (sic)”.

Después de que el video se viralizara en redes sociales, la Corporación Colectivo de Abogados Francisco de Paula Santander denunció a la militante del partido ante la Fiscalía General de la Nación. En la querella, a la que accedió Semana, la entidad solicitó ejercer indagaciones contra Marín Carmona por los delitos de terrorismo e instigación a delinquir.

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“Ahora, la denunciada Viviana Marín Carmona, ha aparecido en redes, después de que se conociera el triunfo de Abelardo De La Espriella, a incitar a sus contertulios de la JUCO y a la sociedad en general, a salir a las calles todos los días y ‘hacerle la vida imposible’ a los colombianos de bien y al Gobierno (...) solo porque su candidato Iván Cepeda no ganó”, indica la denuncia.

Y puntualiza: “Los denunciados complotaron en contra de los colombianos, amenazando con un nuevo ‘estallido social’ por la derrota de su candidato, alcanzaron así el grado de consumación de los punibles mencionados, utilizaron para tal efecto el terrorismo, como en la pretérita oportunidad ocurrió, actuando de manera concomitante de forma dolosa, resultando sus comportamientos social y jurídicamente reprochables, haciéndose acreedores a las condignas sanciones penales”.

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El Centro Democrático denunció una estrategia contra el gobierno entrante

David Toledo denunció intento de desestabilización por parte de la Juco y el Partido Comunista - crédito @DavidToledoOsp/X

La reacción pública llegó desde el Centro Democrático a través del representante a la Cámara por Antioquia, David Toledo, una de las figuras que replicó el video. El militante del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe calificó el contenido como “muy grave” y sostuvo que expone un plan de sectores que identifica como subversivos para enfrentar al próximo gobierno.

Toledo declaró que “se filtró un video donde los grupos subversivos de la Juco y el Partido Comunista Colombiano muestran su estrategia para enfrentar al gobierno legítimo de Abelardo de la Espriella”. En ese mismo pronunciamiento recordó los vínculos históricos del ala juvenil y del Partido Comunista Colombiano con organizaciones armadas como las Farc.

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Ese cruce fijó el eje de la controversia: para el sector opositor a la Juco, el video prueba una intención de alterar la gobernabilidad; para la organización juvenil, el mensaje se enmarca en una convocatoria política a la protesta y a la movilización social.

Viviana Marín Carmona respondió a idea de atacar a Abelardo de la Espriella

Viviana Marín Carmona denunció persecución política y responsabilizó al Centro Democrático por amenazas - crédito @JUCOBTA/X

Después de las acusaciones, Viviana Marín Carmona respondió que el cambio de gobierno abre una etapa de persecución política contra su organización. Su réplica apuntó de manera directa contra Toledo y contra el partido que integra.

“¿Les dijimos o no les dijimos que una vez Abelardo de la Espriella ganara, iniciarían las persecuciones, las perfilaciones e inclusive las amenazas sobre asesinatos?”, sostuvo. Luego añadió: “Se lo decimos a usted, David Toledo, y lo hacemos responsable a usted y al Centro Democrático por cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier integrante de nuestra organización”.

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La secretaria política de la Juco defendió además la movilización como una práctica legítima y como parte de la trayectoria política de la organización. En su respuesta planteó que esas acciones no son nuevas y las vinculó con la oposición a gobiernos que, a su juicio, avanzan contra los derechos de los jóvenes.

“Aunque a usted le parezca indignante que llamemos a la movilización y que hablemos de salir a las calles, pues le queremos contar que esta no es la primera vez que hacemos un ejercicio de movilización frente a un gobierno que nos parece que camina hacia la destrucción de los derechos de las y los jóvenes”, afirmó.

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