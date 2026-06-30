Colombia

Militante del Partido Comunista que promovió convocatoria para “hacer invivible este país” durante el Gobierno De la Espriella fue denunciada por terrorismo

El recurso contra Viviana Marín Carmona fue interpuesto por la Corporación Colectivo de Abogados Francisco de Paula Santander

Guardar
Google icon

Sectores de izquierda anuncian protestas ante la llegada de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La filtración de un video de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) desató una nueva crisis de polarización en el arranque del ciclo político que llevará a Abelardo de la Espriella a la Presidencia en 2026-2030, después de que su secretaria política, Viviana Marín Carmona, llamara a sostener la presión en las calles contra el gobierno entrante y de que varios sectores interpretaran ese mensaje como una estrategia de desestabilización.

El material, difundido en redes sociales, mostró a Marín Carmona exhortando a la militancia de la Juco a mantener la movilización social contra la futura administración. En ese registro dijo: “Hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

PUBLICIDAD

Viviana Marín Carmona sostuvo que desde la izquierda deben unirse para hacer invivible el país a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X
Viviana Marín Carmona sostuvo que desde la izquierda deben unirse para hacer invivible el país a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La dirigente también afirmó: “Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’ (sic)”.

Después de que el video se viralizara en redes sociales, la Corporación Colectivo de Abogados Francisco de Paula Santander denunció a la militante del partido ante la Fiscalía General de la Nación. En la querella, a la que accedió Semana, la entidad solicitó ejercer indagaciones contra Marín Carmona por los delitos de terrorismo e instigación a delinquir.

PUBLICIDAD

“Ahora, la denunciada Viviana Marín Carmona, ha aparecido en redes, después de que se conociera el triunfo de Abelardo De La Espriella, a incitar a sus contertulios de la JUCO y a la sociedad en general, a salir a las calles todos los días y ‘hacerle la vida imposible’ a los colombianos de bien y al Gobierno (...) solo porque su candidato Iván Cepeda no ganó”, indica la denuncia.

Y puntualiza: “Los denunciados complotaron en contra de los colombianos, amenazando con un nuevo ‘estallido social’ por la derrota de su candidato, alcanzaron así el grado de consumación de los punibles mencionados, utilizaron para tal efecto el terrorismo, como en la pretérita oportunidad ocurrió, actuando de manera concomitante de forma dolosa, resultando sus comportamientos social y jurídicamente reprochables, haciéndose acreedores a las condignas sanciones penales”.

El Centro Democrático denunció una estrategia contra el gobierno entrante

David Toledo denunció intento de desestabilización por parte de la Juco y el Partido Comunista - crédito @DavidToledoOsp/X
David Toledo denunció intento de desestabilización por parte de la Juco y el Partido Comunista - crédito @DavidToledoOsp/X

La reacción pública llegó desde el Centro Democrático a través del representante a la Cámara por Antioquia, David Toledo, una de las figuras que replicó el video. El militante del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe calificó el contenido como “muy grave” y sostuvo que expone un plan de sectores que identifica como subversivos para enfrentar al próximo gobierno.

Toledo declaró que “se filtró un video donde los grupos subversivos de la Juco y el Partido Comunista Colombiano muestran su estrategia para enfrentar al gobierno legítimo de Abelardo de la Espriella”. En ese mismo pronunciamiento recordó los vínculos históricos del ala juvenil y del Partido Comunista Colombiano con organizaciones armadas como las Farc.

Ese cruce fijó el eje de la controversia: para el sector opositor a la Juco, el video prueba una intención de alterar la gobernabilidad; para la organización juvenil, el mensaje se enmarca en una convocatoria política a la protesta y a la movilización social.

Viviana Marín Carmona respondió a idea de atacar a Abelardo de la Espriella

Viviana Marín Carmona denunció persecución política y responsabilizó al Centro Democrático por amenazas - crédito @JUCOBTA/X

Después de las acusaciones, Viviana Marín Carmona respondió que el cambio de gobierno abre una etapa de persecución política contra su organización. Su réplica apuntó de manera directa contra Toledo y contra el partido que integra.

“¿Les dijimos o no les dijimos que una vez Abelardo de la Espriella ganara, iniciarían las persecuciones, las perfilaciones e inclusive las amenazas sobre asesinatos?”, sostuvo. Luego añadió: “Se lo decimos a usted, David Toledo, y lo hacemos responsable a usted y al Centro Democrático por cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier integrante de nuestra organización”.

La secretaria política de la Juco defendió además la movilización como una práctica legítima y como parte de la trayectoria política de la organización. En su respuesta planteó que esas acciones no son nuevas y las vinculó con la oposición a gobiernos que, a su juicio, avanzan contra los derechos de los jóvenes.

“Aunque a usted le parezca indignante que llamemos a la movilización y que hablemos de salir a las calles, pues le queremos contar que esta no es la primera vez que hacemos un ejercicio de movilización frente a un gobierno que nos parece que camina hacia la destrucción de los derechos de las y los jóvenes”, afirmó.

Temas Relacionados

Partido Comunista ColombianoAbelardo de La EspriellaTerrorismoFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

La funcionaria declaró ante la Procuraduría y sostuvo que las ofensas del ministro del Interior afectan a quienes administran justicia, no solo a su situación individual dentro del expediente disciplinario

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger

La entidad distrital advirtió que la intensidad se sentirá más en zonas altas y cerca de los cerros orientales, y recomendó revisar fachadas, tejas de zinc, cubiertas plásticas y cableado

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

La parodia del momento en que la ‘influencer’ comparte la noticia a Kris R y a sus hijos conquistó lasplataformas digitales, con guiños a la cultura digital y a celebridades del entretenimiento

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Rodrigo Lara criticó la Paz Total de Petro tras escándalo por ‘pacto secreto’ con el Clan del Golfo para frenar bombardeos: “Artimaña del Gobierno”

Gobierno de De La Espriella pedirá ayuda de Estados Unidos para investigar la gestión de la actual administración y su política de seguridad

Rodrigo Lara criticó la Paz Total de Petro tras escándalo por ‘pacto secreto’ con el Clan del Golfo para frenar bombardeos: “Artimaña del Gobierno”

Gerson Bermont confirmó que la Supersalud realizó auditoría sorpresa en la Secretaría de Salud: “Protección preventiva de la Procuraduría”

El anuncio del secretario de Salud de Bogotá fue confirmado a través de su cuenta oficial de X, afirmando que son “respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos”

Gerson Bermont confirmó que la Supersalud realizó auditoría sorpresa en la Secretaría de Salud: “Protección preventiva de la Procuraduría”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Reviven video de Karol G hablando sobre Iván Duque y su gobierno tras la polémica por la carta que dedicó a Abelardo de la Espriella

Sara Uribe habría reaccionado a la reconciliación de Andreina Faillo y Fredy Guarín: “Me tocará hacerme otra limpia”

Yina Calderón arremetió contra la mexicana Wendy Guevara tras su paso por Telemundo: “La máscara se le está cayendo”

Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

Deportes

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026

Campeón del mundo con Argentina en México 86 puso a Colombia en la lista de candidatos en el Mundial del 2026: “Está para pelear”