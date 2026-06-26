Carlos Antonio Vélez aseguró que Colombia busca sostener su mejor versión frente a Portugal en el Mundial 2026: “Podemos aspirar a algo”

El periodista Carlos Antonio Vélez analiza un partido del Mundial entre Portugal y Colombia, con sus jugadores emblemáticos Cristiano Ronaldo y James Rodríguez al fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección Colombia llega al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 para enfrentar a Portugal como líder del grupo K, sin embargo, las declaraciones del periodista Carlos Antonio Vélez pusieron el foco en una fragilidad concreta: el equipo puede competir contra cualquiera si logra sostener más tiempo sus mejores minutos y corrige su falta de definición, dos factores que asoman como la tensión central antes del duelo del sábado 27 de junio.

El dato competitivo es preciso: la Tricolor suma seis puntos tras sus victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, mientras el seleccionado portugués debutó con un empate frente al conjunto africano y luego goleó a Uzbekistán.

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Ese escenario deja a Colombia con dos resultados útiles para cerrar arriba la zona, porque la victoria le asegura el primer puesto y el empate también le alcanza para terminar en la cima.

En ese marco, Vélez planteó una lectura menos atada al resultado previo y más centrada en la duración del rendimiento. En su intervención para Win Sports, el periodista dijo: “Si Colombia mantiene mucho más tiempo los primeros veinte minutos del juego contra Congo, podemos aspirar a algo”.

Selección Colombia - Mundial 2026 - Partido ante RD Congo - crédito Ulises Ruiz

La observación no se quedó en una idea general sobre el nivel del equipo. El comunicador delimitó un umbral concreto para medir la posibilidad de competir ante rivales de mayor exigencia y vinculó esa mejora con el cruce inmediato frente a Portugal, uno de los favoritos del torneo.

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Carlos Antonio Vélez marcó los 20 minutos como la medida del problema y de la oportunidad

El periodista Carlos Antonio Vélez también comentó que el margen del conjunto nacional ante un adversario de ese nivel depende de cuánto pueda prolongar el tramo en el que mostró su mejor versión. “Si no, va a ser difícil. No imposible, imposible no hay nada, pero difícil, sí”, sostuvo.

Luego llevó esa idea a una escala más precisa de tiempo de juego: “Si Colombia supera los veinte minutos, o sea, en vez de veinte, treinta, cuarenta, puede pelearle a cualquiera”. La frase fija una tesis clara sobre el presente del equipo: el techo competitivo existe, pero todavía aparece por lapsos.

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La selección Colombia llega al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, para enfrentar a Portugal como líder del grupo K - crédito selección Colombia

Colombia se jugará ante Portugal algo más que el cierre de la fase de grupos. El equipo de Néstor Lorenzo defenderá el liderazgo del grupo K y buscará un cuadro más favorable para sostener su objetivo de disputar los ocho partidos del Mundial 2026.

Frente a lo anterior, Vélez advirtió que esa aspiración depende de una mejora concreta en la continuidad del rendimiento y en la eficacia dentro del área.

La definición apareció como la principal deuda antes del cruce con Portugal

Carlos Antonio Vélez identificó otro punto sensible del funcionamiento ofensivo. “Y tiene que mejorar la definición. El problema de Colombia es definir”, afirmó.

La crítica se extendió a la zona final de las jugadas. En la misma conversación, el periodista agregó que el equipo necesita “un poquito más de claridad en nuestro nueve”, una observación dirigida al último tramo de ataque, donde Colombia debe transformar sus llegadas en ventaja real.

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En la imagen aparecen Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, y dos jugadores de la Selección Colombia que defenderán sus ataques: Daniel Muñoz y Davinson Sánchez - crédito EFE/Reuters

Portugal llega después de haber empatado con RD Congo en el debut y de haber respondido con una goleada sobre Uzbekistán, una secuencia que confirma una capacidad de castigo superior si el adversario no resuelve sus ocasiones.

Vélez no redujo el examen del equipo a la producción ofensiva. También valoró cómo respondió Colombia en los pasajes incómodos del partido anterior, aunque dejó una advertencia para lo que viene.

“En los momentos de crisis, gestionar, aunque me parece que Colombia no gestionó mal. Sostenerlo es vital”, señaló. La idea vuelve sobre el mismo eje: el desafío no pasa solo por alcanzar un buen nivel, sino por mantenerlo sin interrupciones.

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La frase final de su análisis cerró esa advertencia con una proyección directa al choque del sábado. “Colombia no puede pestañear dentro de lo que se viene, que es mucho más exigente. Portugal, la otra, es un equipo distinto”.