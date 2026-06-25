Programación de la Copa BetPlay 2026: día y hora de los partidos de Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali

En medio de la Copa del Mundo 2026, la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor dio a conocer la programación oficial de la Copa BetPlay 2026 para la Fase 1B, es decir, para la que prosigue a la fase de grupos que disputaron los equipos eliminados del Todos Contra Todos, tanto de la Liga BetPlay 2026-I, como del Torneo BetPlay 2026-I.
Esta Fase 1B será disputada por los equipos que disputaron los play-off de la Liga BetPlay I: Atlético Nacional, Inter de Bogotá, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto. Y por los equipos que jugaron los cuadrangulares del Torneo BetPlay-I: Internacional F.C. de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena, Barranquilla FC, Bogotá FC y Tigres.
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Día y hora para los partidos del fútbol colombiano
La programación en día y hora para los cruces entre esos equipos, para los duelos de ida, quedó definida de la siguiente forma:
Martes 21 de julio
- Atlético Nacional vs. Tigres FC - Hora: 6:20 p. m. Estadio: Por definir
- Deportivo Pasto vs. Bogotá FC - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Departamental Libertad
- Internacional de Bogotá vs. Internacional FC Palmira - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Metropolitano de Techo
- América de Cali vs. Real Cartagena - Hora: 8:30 p. m. Estadio: Pascual Guerrero
- Once Caldas vs. Envigado FC - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Palogrande
- Deportes Tolima vs. Deportes Quindío - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Manuel Murillo Toro
Miércoles 22 de julio
- Junior de Barranquilla vs. Boca Juniors de Cali - Hora: 7:30 p. m. Estadio: Romelio Martínez
Por definir
- Santa Fe vs. Unión Magdalena - Hora y estadio: Por definir
Y para los de vuelta:
Martes 28 de julio
Deportes Quindío vs. Deportes Tolima - Hora: 6:15 p. m. Estadio: Centenario
Bogotá FC vs. Deportivo Pasto - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Metropolitano de Techo
Tigres FC vs. Atlético Nacional - Hora: 8:30 p. m. Estadio: El Campín
Miércoles 29 de julio
Internacional FC Palmira vs. Internacional de Bogotá - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Francisco Rivera
Real Cartagena vs. América de Cali - Hora: 8:00 p. m. Estadio: Jaime Morón
Boca Juniors de Cali vs. Junior de Barranquilla - Hora: 5:30 p. m. Estadio: Romelio Martínez
Jueves 30 de julio
Envigado FC vs. Once Caldas - Hora: 3:30 p. m. Estadio: Polideportivo Sur
Por definir
Unión Magdalena vs. Santa Fe. Hora y estadio: Por definir
Tigres F.C. vs. Atlético Nacional sí se jugará en el Campin
Otra de las novedades que produjo esta programación emitida por la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR fue la confirmación de lo anticipado por Infobae Colombia, respecto al estadio en el que se disputará el partido de vuelta entre Tigres F.C. y Atlético Nacional. El Estadio Nemesio Camacho el Campin será el epicentro de ese duelo, siendo novedad porque Tigres oficia como local en el Estadio Metropolitano de Techo, no en el Campin.
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Sin embargo, entendiendo el rival y la capacidad de convocar una gran cantidad de hinchas para el partido, el equipo gestionó la posibilidad de jugarlo en el Campin que cuenta con capacidad para 45.000 espectadores, Techo solo llega a 10.000.
Octavos de final Copa BetPlay 2026
Los ganadores de esos enfrentamientos clasificarán a los octavos de final, en donde ya están instalados:
- Real Cundinamarca - Enfrentará al ganador de Inter de Bogotá vs. Inter de Palmira.
- Llaneros - Enfrentará al ganador de Deportes Tolima vs. Deportes Quindío.
- Deportivo Pereira - Enfrentará al ganador de América de Cali y Real Cartagena.
- Millonarios - Enfrentará al ganador entre Junior de Barranquilla y Barranquilla F.C.
- Deportivo Cali - Enfrentará al ganador entre Atlético Nacional y Tigres de Bogotá.
- Deportivo Independiente Medellín - Enfrentará al ganador entre Bogotá F.C. y Deportivo Pasto.
- Alianza de Valledupar - Enfrentará al ganador entre Envigado y Once Caldas.
- Fortaleza - Enfrentará al ganador entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena.
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