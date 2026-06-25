Deportes

Programación de la Copa BetPlay 2026: día y hora de los partidos de Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali

La División Mayor de Fútbol Colombiano Dimayor dio a conocer cómo se desarrollará la Fase 1B del torneo, que comenzarán el 21 de julio

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La Liga BetPlay iniciará el fin de semana del 16 de enero en el 2026 - crédito Dimayor
La Fase 1B de la Copa BetPlay 2026 comenzará el 21 de julio - crédito Dimayor

En medio de la Copa del Mundo 2026, la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor dio a conocer la programación oficial de la Copa BetPlay 2026 para la Fase 1B, es decir, para la que prosigue a la fase de grupos que disputaron los equipos eliminados del Todos Contra Todos, tanto de la Liga BetPlay 2026-I, como del Torneo BetPlay 2026-I.

Esta Fase 1B será disputada por los equipos que disputaron los play-off de la Liga BetPlay I: Atlético Nacional, Inter de Bogotá, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto. Y por los equipos que jugaron los cuadrangulares del Torneo BetPlay-I: Internacional F.C. de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena, Barranquilla FC, Bogotá FC y Tigres.

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Afiche del título de Atlético Nacional de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional
Afiche del título de Atlético Nacional de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

Día y hora para los partidos del fútbol colombiano

La programación en día y hora para los cruces entre esos equipos, para los duelos de ida, quedó definida de la siguiente forma:

Martes 21 de julio

  • Atlético Nacional vs. Tigres FC - Hora: 6:20 p. m. Estadio: Por definir
  • Deportivo Pasto vs. Bogotá FC - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Departamental Libertad
  • Internacional de Bogotá vs. Internacional FC Palmira - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Metropolitano de Techo
  • América de Cali vs. Real Cartagena - Hora: 8:30 p. m. Estadio: Pascual Guerrero
  • Once Caldas vs. Envigado FC - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Palogrande
  • Deportes Tolima vs. Deportes Quindío - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Manuel Murillo Toro

Miércoles 22 de julio

  • Junior de Barranquilla vs. Boca Juniors de Cali - Hora: 7:30 p. m. Estadio: Romelio Martínez

Por definir

  • Santa Fe vs. Unión Magdalena - Hora y estadio: Por definir

Y para los de vuelta:

Martes 28 de julio

Deportes Quindío vs. Deportes Tolima - Hora: 6:15 p. m. Estadio: Centenario

Bogotá FC vs. Deportivo Pasto - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Metropolitano de Techo

Tigres FC vs. Atlético Nacional - Hora: 8:30 p. m. Estadio: El Campín

Miércoles 29 de julio

Internacional FC Palmira vs. Internacional de Bogotá - Hora: 7:00 p. m. Estadio: Francisco Rivera

Real Cartagena vs. América de Cali - Hora: 8:00 p. m. Estadio: Jaime Morón

Boca Juniors de Cali vs. Junior de Barranquilla - Hora: 5:30 p. m. Estadio: Romelio Martínez

Jueves 30 de julio

Envigado FC vs. Once Caldas - Hora: 3:30 p. m. Estadio: Polideportivo Sur

Por definir

Unión Magdalena vs. Santa Fe. Hora y estadio: Por definir

Tigres de Bogotá quiere recibir a Atlético Nacional en el estadio el Campin - crédito Atlético Nacional
Tigres de Bogotá logró lo que quería: recibir a Atlético Nacional en el estadio el Campin - crédito Atlético Nacional

Tigres F.C. vs. Atlético Nacional sí se jugará en el Campin

Otra de las novedades que produjo esta programación emitida por la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR fue la confirmación de lo anticipado por Infobae Colombia, respecto al estadio en el que se disputará el partido de vuelta entre Tigres F.C. y Atlético Nacional. El Estadio Nemesio Camacho el Campin será el epicentro de ese duelo, siendo novedad porque Tigres oficia como local en el Estadio Metropolitano de Techo, no en el Campin.

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Sin embargo, entendiendo el rival y la capacidad de convocar una gran cantidad de hinchas para el partido, el equipo gestionó la posibilidad de jugarlo en el Campin que cuenta con capacidad para 45.000 espectadores, Techo solo llega a 10.000.

Este es el fixture completo de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor
Este es el fixture completo de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor

Octavos de final Copa BetPlay 2026

Los ganadores de esos enfrentamientos clasificarán a los octavos de final, en donde ya están instalados:

  • Real Cundinamarca - Enfrentará al ganador de Inter de Bogotá vs. Inter de Palmira.
  • Llaneros - Enfrentará al ganador de Deportes Tolima vs. Deportes Quindío.
  • Deportivo Pereira - Enfrentará al ganador de América de Cali y Real Cartagena.
  • Millonarios - Enfrentará al ganador entre Junior de Barranquilla y Barranquilla F.C.
  • Deportivo Cali - Enfrentará al ganador entre Atlético Nacional y Tigres de Bogotá.
  • Deportivo Independiente Medellín - Enfrentará al ganador entre Bogotá F.C. y Deportivo Pasto.
  • Alianza de Valledupar - Enfrentará al ganador entre Envigado y Once Caldas.
  • Fortaleza - Enfrentará al ganador entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena.

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