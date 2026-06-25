Arturo Vidal reveló su pronóstico para el partido entre Colombia y Portugal, y Gary Medel soltó una broma: “No te mojaste”

Ambos futbolistas hicieron sus apuestas para el partido más atractivo en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito @elreinadodevidal/Instagram

Arturo Vidal y Gary Medel son dos de los nombres clave en el que fue el ciclo más exitoso en la historia de la Selección de Chile, que conquistó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, ambas ante la Argentina de Lionel Messi.

Hoy, ambos se encuentran retirados de la actividad con la Roja, pero mantienen una presencia activa en redes sociales en pleno furor por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y siguen generando momentos que capturan la atención de los aficionados.

Mientras se desarrolla la última fecha de la fase de grupos, paulatinamente el foco de los aficionados al balompié se va centrando en el partido entre Colombia y Portugal, que definirá el liderato del Grupo K.

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Ya desde los meses previos se evidenció una alta demanda de boletería para el encuentro, tanto por la gran cantidad de aficionados colombianos dispuestos a ver el duelo de la Tricolor con las figuras del cuadro luso, como por el atractivo de ver a Luis Díaz y James Rodríguez enfrentándose a uno de los aspirantes a llevarse el trofeo, liderados por Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

En la antesala del partido, Vidal y Medel coincidieron en una transmisión en vivo en la que debatieron sobre dicho partido. Vidal abrió el debate: “El partido bueno que hay, Colombia vs. Portugal, ¿quién gana?”, comentó, a lo que Medel respondió: “Uf, difícil. Portugal tiene jugadores de clase, están volando. Pero, Colombia igual”, apuntó, reconociendo la dificultad de dar un pronóstico.

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Arturo Vidal y Gary Medel, leyendas de la Selección de Chile, dieron su pronóstico del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026 - crédito Franck Fife/AFP

Ante esto, Vidal fue claro en su postura: “Hay que apoyar a los sudamericanos”. Pese a ello, el “Rey Arturo” tuvo dificultades para dar un resultado. Prueba de ello es que optó por la cautela y se decantó por un 2-2. Ante esto, Medel no dejó pasar la oportunidad de bromear con el capitán: “No te mojaste”, le recriminó entre risas, al ver que su compañero evitaba señalar un ganador.

Poco después, Vidal rectificó: “Vamos con Colombia”, y fue entonces cuando Medel le soltó una broma que no pasó desapercibida, pues señaló que cambió de opinión porque “si no, te pegan en la casa”, provocando las risas de ambos.

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El comentario de Medel hizo referencia directa a Sonia Isaza, empresaria y modelo colombiana con quien Vidal mantiene una relación desde hace varios años.

La broma de Medel hizo referencia a la relación sentimental de Vidal con la colombiana Sonia Isaza - Crédito @niaisazaoficial/Instagram

El once ideal para ganar el Mundial 2026, según Arturo Vidal

Semanas atrás, el actual jugador de Colo Colo hizo una elección de once jugadores sudamericanos con los que, aseguró, se podría ganar el Mundial. Entre los mencionados, el “King” eligió tres nombres de la Selección Colombia: Daniel Muñoz, James Rodríguez y Luis Díaz.

Para la portería, el chileno se inclinó por Emiliano Martínez. En la línea defensiva eligió a Muñoz —que lleva dos goles convertidos en la misma cantidad de juegos disputados en el Mundial— por el costado derecho, el uruguayo Ronald Araujo y el argentino Cristian “Cuti” Romero como centrales, y el ecuatoriano Piero Hincapié por la banda izquierda.

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En la línea de volantes, Vidal se decantó por tres nombres: el argentino Alexis Mac Allister, el uruguayo Federico Valverde, y el colombiano James Rodríguez —con el que Vidal coincidió durante su etapa en el Bayern Múnich—.

Vidal enfrentó a James Rodríguez en varias oportunidades en eliminatorias y Copa América, pero también fue su compañero durante sus días en el Bayern Múnich - crédito Pool/REUTERS

Por último, en ataque Vidal se decantó por dos argentinos, Julián Álvarez y Lionel Messi —actual goleador del Mundial con cinco anotaciones—, a los que sumó a Luis Díaz, hoy por hoy una de las figuras del Bayern Múnich y con un gol convertido en su debut ante Uzbekistán.

Uno de los detalles más comentados en la publicación se relacionó con la ausencia total de futbolistas brasileños. Y es que, con sus elecciones, Vidal dejó por fuera a figuras como Vinícius Júnior, Neymar, Raphinha, Bruno Guimarães o Marquinhos.

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