Ejército desmanteló en Boyacá un depósito ilegal de dispositivos explosivos improvisados, pertenecientes al Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN - crédito Ejército Nacional

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El 8 de agosto de 2026, en Socotá, Boyacá, la Primera Brigada de Quinta División del Ejército Nacional de Colombia ubicó un depósito ilegal de explosivos perteneciente al Frente Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Los 20 dispositivos explosivos improvisados fueron destruidos de forma controlada por un Equipo EXDE, evitando así una acción criminal que atente contra la vida e integridad de la población civil y la Fuerza Pública por parte de este grupo armado organizado”, explicó la institución militar en su cuenta de X.

Las autoridades explicaron que los 20 artefactos fueron detonados de manera controlada, evitando una acción criminal contra la población civil y soldados - crédito @COL_EJERCITO/X

La operación se suma a una serie de acciones por parte del Ejército contra el grupo armado. Cabe recordar que el 2 de agosto de 2026 tropas de la Primera Brigada del Ejército localizaron y destruyeron un depósito ilegal del ELN en zona rural de Boyacá, donde hallaron explosivos y granadas que, según el reporte oficial, habrían sido preparados para un posible atentado contra el Batallón de Alta Montaña N.º 2 General Santos Gutiérrez Prieto.

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El hallazgo ocurrió en la vereda El Mosco, en el municipio de Güicán de la Sierra, durante operaciones del Plan Ayacucho Plus. En el lugar, los militares encontraron cuatro granadas, un artefacto explosivo improvisado con sistema de activación por cable de mando y una pancarta alusiva a los 62 años de esa guerrilla.

El Ejército de Colombia atribuyó el depósito ilegal al Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN - crédito Ejército Nacional de Colombia

La institución indicó que las cuatro granadas al parecer iban a ser acondicionadas para ser lanzadas mediante un dron. El material fue destruido de manera controlada por personal militar especializado en desactivación de artefactos explosivos, que neutralizó la amenaza.

“El registro del área” permitió ubicar “una pancarta alusiva a los 62 años del ELN, 4 granadas que al parecer serían acondicionadas para ser lanzadas mediante un dron, así como un artefacto explosivo improvisado con sistema de activación por cable de mando”, señaló el comunicado oficial.

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El informe señala, además, que no se descarta que ese arsenal estuviera destinado a una acción contra las instalaciones de la unidad militar. Según la fuerza militar, la intervención evitó un ataque que habría puesto en riesgo a los soldados y la población civil.

El depósito fue atribuido al frente Adonay Ardila Pinilla

El material incautado se presumía destinado a una acción terrorista contra una unidad militar de Boyacá - crédito Ejército Nacional de Colombia

De acuerdo con el reporte oficial, el depósito pertenecía al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, estructura que opera en esa región del país. La Primera Brigada anunció que mantendrá las operaciones en el departamento e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la seguridad.

El objetivo del despliegue de las fuerzas armadas en Boyacá es proteger a la población, preservar la seguridad del territorio y debilitar las capacidades de los grupos armados organizados. La publicación también recordó que este resultado se suma a otros operativos recientes contra esa estructura.

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Uno de ellos ocurrió en zona rural de Sácama, en Casanare, en límites con Arauca, donde una operación militar dejó a un presunto integrante del grupo armado muerto. En ese procedimiento también fue incautado un dron acondicionado para lanzar explosivos.

La acción se desarrolló con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte oficial, estuvo dirigida contra integrantes del mismo frente y comisiones mixtas de esa estructura.

Durante ese operativo, las tropas decomisaron un dron artesanal, siete baterías, dos granadas de fabricación artesanal, dos minas antipersonal, un arma de fabricación artesanal, 11 proveedores de distintos calibres y más de 2.000 cartuchos. El cuerpo del presunto integrante y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades para los actos urgentes, la identificación del fallecido y las investigaciones judiciales.

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Las autoridades ofrecen hasta $500 millones por información sobre su principal cabecilla

Las autoridades colombianas señalaron que el principal cabecilla del frente Adonay Ardila Pinilla ha sido identificado como Youssef Morales Betancourt, conocido con el alias de Poeta. Esa estructura tiene presencia principalmente en Boyacá, Casanare y Arauca.

Por información que conduzca a su ubicación y captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $500.000.000. La fuerza pública y la Gobernación de Boyacá también identificaron a otros integrantes del grupo por los que se ofrecen recompensas conjuntas de hasta $200.000.000.