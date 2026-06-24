Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026

El momento cuando a Daniel Muñoz le anulan el gol ante Lionel Mpasi en el Colombia vs. RD Congo-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El 23 de junio de 2026, la selección Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a RD Congo en el estadio de Guadalajara con gol de Daniel Muñoz.

De esta forma, los “Cafeteros” se alistan para lo que será el duelo ante Portugal, y que definirá al líder del grupo K en el estadio de Miami, el 27 de junio de 2026.

El rendimiento colectivo tanto de los “Leopardos” como de la “Amarilla” fue uno de los temas de debate en la información que entregó la prensa internacional tras el juego que dejó como gran figura al defensor del Crystal Palace de Inglaterra.

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La prensa de Inglaterra destacó el buen partido de Daniel Muñoz-crédito BBC Londres

La BBC de Londres detalló en su análisis el protagonismo que tuvo Daniel Muñoz, mostrándose sorprendido por el rol que tiene el exdefensor de Águilas Doradas, Atlético Nacional y Genk de Bélgica

“En un equipo que cuenta con figuras como Díaz y James Rodríguez, resulta sorprendente que la mayor amenaza de Colombia en este Mundial provenga de un lateral. Muñoz suma ya dos goles en dos partidos en el torneo, y es comprensible que piense que deberían ser más.

Añadieron las oportunidades ofensivas que tuvo el oriundo de Amalfi, Antioquia al detallar su buena capacidad ofensiva durante el juego, resaltando que es una cualidad de juego que tiene en el Crystal Palace de la Premier League:

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“No es exagerado decir que podría haber marcado un hat-trick contra la República Democrática del Congo. El único gol que marcó llegó tras un rebote, pero ni a él ni a Colombia les importará lo más mínimo, dado que ese tanto selló su clasificación para la siguiente fase. La capacidad ofensiva de Muñoz tampoco debería sorprender a nadie. Ha sido evidente durante toda su etapa en el Palace”, explicaron.

El diario más importante de República Democrática del Congo ser lamentó por la derrota-crédito Actualite

El diario Actualité de Kinshasa explicó el sufrimiento que vivió el cuadro de los “Leopardos” frente a Colombia, reconociendo la superioridad futbolística del equipo dirigido por Néstor Lorenzo:

“El equipo congoleño sufrió durante todo el partido, y esto se hizo evidente desde el principio. Les faltó serenidad y, una vez más, pecaron de precipitarse en sus decisiones, lo que resultó en pases imprecisos que permitieron a Colombia aprovechar la oportunidad. Los colombianos no necesitaron más estímulos y fueron guiados por un equipo congoleño irreconocible comparado con el que disputó su primer partido contra Portugal, a pesar de contar con casi los mismos jugadores y planteamiento táctico”, analizaron.

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Fueron contundentes a la hora de explicar que el partido del equipo de Sébastien Desabre fue uno de los peores en la era del técnico francés bajo el mando de la selección congoleña:

“Es una derrota difícil de explicar dadas las opciones disponibles, pero lo cierto es que fue una de las peores actuaciones de la era Sébastien Desabre. Si bien la clasificación para los dieciseisavos de final aún no está perdida, deberán mejorar significativamente su rendimiento en su próximo partido”, explicaron.

La prensa portuguesa estuvo pendiente del próximo rival de la selección de los Escudos en Miami-crédito Record

Finalmente, el diario Récord de Portugal fue contundente al afirmar que la Tricolor mereció llevarse la victoria en Guadalajara ante RD Congo, explicando la poca producción ofensiva que tuvo el equipo africano durante el partido:

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“Colombia ganó merecidamente. Empezaron el partido muy bien, con varias ocasiones, sobre todo desde fuera del área, pero poco a poco fueron perdiendo ritmo. Aun así, la República Democrática del Congo apenas amenazó la portería contraria, y Mpasi-Nzau siguió retrasando el gol que finalmente llegó con la izquierda de Daniel Muñoz, tras un desvío de Kapuadi. El equipo africano solo dio un susto en los últimos minutos, pero los sudamericanos aseguraron la victoria y la clasificación para la siguiente fase”, analizaron.

La televisión italiana destacó como un equipo experimentado al cuadro "Cafetero"-crédito Sky Sports

Finalmente, Sky Sports de Italia destacó al equipo sudamericano como un cuadro con experiencia de cara a lo que queda del Mundial, destacando a James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias, Luis Javier Suárez y Daniel Muñoz.

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“Y atención con Colombia porque Colombia es un equipo que tiene experiencia, también mucha experiencia en el centro del campo con Rodríguez, pero tiene a un extremo que para mí es único como Luis Díaz, a Suárez que ha hecho muchísimos goles este año con el Sporting Lisboa, a Arias que es otro jugador de gran nivel, a Muñoz. En definitiva, tiene muchos jugadores importantes y es un buen colectivo. Así que atención con Colombia porque es un equipo que, entre los, digamos, menos celebrados podría avanzar en este Mundial"

Así quedó el grupo K del Mundial 2026

Jhon Lucumí y Simon Banza en la disputa de una pelota-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Colombia y Portugal se verán las caras el 27 de junio de 2026 a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Miami, y contará con la transmisión de Dsports, DGO, Gol Caracol, Fútbol RCN, Disney Plus Premium y Paramount Plus.

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