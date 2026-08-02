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Nuevo giro en el caso Charlie Zaa: Fiscalía ordena investigar al fiscal que cerró el expediente hace ocho años

La medida busca establecer si existieron irregularidades en la decisión de archivar la investigación en 2018, pese a que, según la entidad, existían elementos probatorios para continuar con el proceso de extinción de dominio

La Fiscalía ordenó investigar al funcionario que archivó el expediente relacionado con Charlie Zaa en 2018, mientras continúan las actuaciones sobre el caso. - crédito @zaacharlie/Instagram
La Fiscalía ordenó investigar al funcionario que archivó el expediente relacionado con Charlie Zaa en 2018, mientras continúan las actuaciones sobre el caso. - crédito @zaacharlie/Instagram
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La Fiscalía General de la Nación adoptó una nueva decisión dentro de las investigaciones relacionadas con el cantante Charlie Zaa, cuyo nombre de pila es Carlos Alberto Sánchez, al ordenar que se investigue la actuación del fiscal que hace ocho años archivó el expediente sobre el presunto origen ilícito de parte de su patrimonio.

De acuerdo con El Tiempo, la determinación fue adoptada por el despacho del fiscal Gabriel Jaimes, que actualmente tiene a su cargo el proceso, y se suma a las actuaciones adelantadas recientemente por el ente acusador, entre ellas la ocupación con fines de extinción de dominio de cuatro bienes del artista ubicados en Ibagué y Girardot, avaluados en 45.467 millones de pesos, así como la compulsa de copias para que se investigue penalmente al cantante por los señalamientos sobre un supuesto vínculo con el bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La compulsa de copias contra el fiscal que archivó el caso

De acuerdo con información revelada por el medio ya mencionado, la Fiscalía compulsó copias para que la justicia ordinaria determine si el funcionario que archivó el proceso en 2018 incurrió en alguna conducta punible al haber tomado esa decisión pese a la existencia de elementos probatorios.

Según el documento conocido por el diario, el despacho del fiscal Jaimes señaló: “El despacho ha compulsado copias para que la justicia ordinaria estudie la conducta del fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que había dispuesto archivo previo sobre estos hechos, existiendo material probatorio para proceder en trámites de extinción de dominio con fines de reparación a las víctimas del conflicto”.

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Fuentes consultadas por ese diario indicaron que el fiscal mencionado sería Moisés Sabogal, funcionario con cerca de 30 años de trayectoria en la entidad y quien hizo parte de la Unidad de Justicia y Paz.

De acuerdo con los expedientes citados, el 16 de mayo de 2018 Sabogal archivó el caso, pese a que, según la actual valoración de la Fiscalía, existían elementos suficientes para continuar con las averiguaciones relacionadas con el presunto origen de los bienes atribuidos al artista.

Fiscalia General de la Nación
La Fiscalía busca establecer si existieron irregularidades en la decisión de archivar el expediente, pese a la existencia de elementos probatorios para continuar con el proceso. - crédito Colprensa

Los antecedentes de la investigación

La investigación contra Charlie Zaa tiene origen en declaraciones entregadas por exintegrantes de las AUC durante procesos de Justicia y Paz.

Según la información conocida, algunos desmovilizados señalaron al cantante como un supuesto enlace dentro de una estructura que, presuntamente, habría servido para ocultar bienes obtenidos por Diego José Martínez, alias ‘Daniel’, identificado como cabecilla del bloque Tolima de las AUC.

Entre quienes realizaron esos señalamientos figuran Ricaurte Soria Ortiz, alias ‘Carlos Orlando’, e Indalecio José Sánchez, cuyas versiones fueron incorporadas a las actuaciones preliminares que posteriormente fueron archivadas.

De acuerdo con el diario, esas declaraciones fueron objeto de nuevas verificaciones por parte de las autoridades. En 2024, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron a Girardot para realizar un recuento de las propiedades mencionadas dentro del expediente.

Posteriormente, en 2025, el caso volvió a tomar impulso dentro de la Fiscalía, que continuó recopilando elementos relacionados con las denuncias sobre un presunto testaferrato en favor de alias ‘Daniel’.

Charlie Zaa - Fiscalía General de la Nación
Cuatro bienes ubicados en Ibagué y Girardot permanecen bajo un proceso de extinción de dominio mientras avanzan las investigaciones. - crédito Visuales IA

Los bienes objeto de extinción de dominio

En desarrollo de la investigación, la Fiscalía ocupó recientemente cuatro bienes relacionados con el cantante. Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel.

Las propiedades, ubicadas en Ibagué y Girardot, tienen un avalúo conjunto de 45.467 millones de pesos y actualmente son objeto de un proceso de extinción de dominio.

Las audiencias correspondientes se adelantan ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el magistrado Manuel Bernal ha venido resolviendo las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía respecto de esos inmuebles.

También avanza una investigación penal

Además de la actuación relacionada con la extinción de dominio, el despacho del fiscal Gabriel Jaimes compulsó copias para que Charlie Zaa sea investigado penalmente por los presuntos nexos con el bloque Tolima y con alias ‘Daniel’.

Ahora, la Fiscalía deberá determinar cuál despacho asumirá esa investigación y realizar un análisis preliminar para establecer si existen méritos para adelantar actuaciones penales.

De igual manera, la entidad deberá definir el curso de la investigación contra el exfiscal que archivó el expediente en 2018.

La respuesta del cantante

Tras la ocupación de los bienes, Charlie Zaa rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que el origen de su patrimonio es legal.

En un pronunciamiento divulgado a mediados de julio, el artista sostuvo: “No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá”.

El cantante pidió que el proceso avance respetando las garantías judiciales y manifestó su disposición para atender los requerimientos de las autoridades.

Charlie Zaa
Charlie Zaa negó cualquier vínculo con el paramilitarismo y aseguró que espera que las autoridades esclarezcan los hechos con base en las pruebas. - crédito Infobae - Jesús Avilés

El proceso continúa en diferentes frentes

Con la reciente compulsa de copias, la Fiscalía abrió un nuevo frente dentro del caso al solicitar que se establezca si existieron irregularidades en la decisión que llevó al archivo del expediente hace ocho años.

Mientras esa actuación avanza, el ente acusador continuará con el proceso de extinción de dominio sobre las cuatro propiedades y con la definición del despacho que asumirá la investigación penal derivada de los señalamientos contra el cantante.

Hasta el momento, ninguna de estas actuaciones constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad penal de Charlie Zaa o del exfiscal mencionado, por lo que las investigaciones continúan dentro de las etapas previstas por la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.

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