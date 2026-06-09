Deportes

Millonarios tuvo el mayor promedio de asistencia al estadio en la Liga BetPlay 2026-I: este es el ranking completo

El fútbol colombiano tuvo 1.819.647 espectadores en los estadios durante la Liga BetPlay 2026-I, que resulta en 9.835 espectadores en promedio por partido

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Ellos son algunos de los hinchas que acompañaron a Millonarios durante le primer semestre de la liga colombiana en el año 2026 - crédito @gamnino19/TikTok

Los hinchas de Millonarios fueron los que más acompañaron a su equipo durante la Liga BetPlay 2026-I y así lo demuestra el promedio de asistencia al estadio, en el que el equipo albiazul supera los 29.000 en promedio. A Millonarios se le suma Atlético Nacional como los únicos equipos que superaron la barrera de los 20.000 asistentes en promedio cuando oficiaron como local en liga.

Una distancia de más de 10.000 asistentes en promedio con el tercer lugar, que ocupa el Deportivo Cali. Diferencia considerable entre el equipo bogotano y el medellinense con los demás.

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Los hinchas de Millonarios explotaron tras el título de Independiente Santa Fe- crédito Vizzorimage
Millonarios tuvo, en promedio, 36.343 hinchas alentándolo durante la Liga BetPlay 2026-I- crédito Vizzorimage

Ranking completo de asistencia en promedio al estadio durante la Liga BetPlay 2026-I

  1. Millonarios FC – Estadio Nemesio Camacho (El Campín) | Capacidad: 36.343 | Asistencia total: 292.474 | Promedio: 29.247
  2. Atlético Nacional – Estadio Atanasio Girardot | Capacidad: 45.943 | Asistencia total: 224.015 | Promedio: 24.891
  3. Deportivo Cali – Estadio Deportivo Cali | Capacidad: 52.000 | Asistencia total: 181.517 | Promedio: 18.152
  4. América de Cali – Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Capacidad: 42.300 | Asistencia total: 119.094 | Promedio: 13.233
  5. Independiente Santa Fe – Estadio Nemesio Camacho (El Campín) | Capacidad: 36.343 | Asistencia total: 118.262 | Promedio: 13.140
  6. Once Caldas – Estadio Palogrande | Capacidad: 28.678 | Asistencia total: 116.951 | Promedio: 11.695
  7. Deportivo Pasto – Estadio Departamental Libertad | Capacidad: 20.000 | Asistencia total: 112.989 | Promedio: 11.299
  8. Independiente Medellín – Estadio Atanasio Girardot | Capacidad: 45.943 | Asistencia total: 108.436 | Promedio: 10.844
  9. Atlético Bucaramanga – Estadio Américo Montanini | Capacidad: 28.000 | Asistencia total: 97.128 | Promedio: 10.792
  10. Deportes Tolima – Estadio Manuel Murillo Toro | Capacidad: 28.100 | Asistencia total: 82.760 | Promedio: 8.276
Millonarios superó a Atlético Nacional en el promedio de hinchas en el estadio - crédito Dimayor
Millonarios superó a Atlético Nacional en el promedio de hinchas en el estadio - crédito Dimayor
  1. Junior de Barranquilla – Estadio Romelio Martínez | Capacidad: 9.692 | Asistencia total: 70.383 | Promedio: 7.038
  2. Cúcuta Deportivo – Estadio General Santander | Capacidad: 42.901 | Asistencia total: 61.009 | Promedio: 6.779
  3. Fortaleza CEIF – Parque Estadio Olaya Herrera | Capacidad: 2.500 | Asistencia total: 36.450 | Promedio: 3.645
  4. Alianza FC – Estadio Armando Maestre Pavajeau | Capacidad: 11.500 | Asistencia total: 35.463 | Promedio: 3.940
  5. Llaneros FC – Estadio Bello Horizonte | Capacidad: 15.000 | Asistencia total: 34.000 | Promedio: 3.778
  6. Internacional de Bogotá – Estadio Metropolitano de Techo | Capacidad: 8.000 | Asistencia total: 32.061 | Promedio: 3.562
  7. Jaguares de Córdoba – Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería | Capacidad: 12.000 | Asistencia total: 29.480 | Promedio: 3.276
  8. Águilas Doradas – Estadio Cinquentenario | Capacidad: 4.000 | Asistencia total: 29.125 | Promedio: 2.913
  9. Boyacá Chicó FC – Estadio de La Independencia | Capacidad: 20.630 | Asistencia total: 26.350 | Promedio: 3.294
  10. Deportivo Pereira – Estadio Santiago de las Atalayas | Capacidad: 0* | Asistencia total: 11.700 | Promedio: 1.950

Total asistencia acumulada: 1.819.647 espectadores

Promedio general: 9.835 espectadores por partido.

Los hinchas del Junior de Barranquilla han sido protagonistas de bochornosos incidentes en estadio del fútbol profesional colombiano - crédito Colprensa
Junior tuvo 70.383 hinchas en total en el estadio Romelio Martínez - crédito Colprensa

Posición del campeón Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla no alcanzó a entrar en el top diez de los equipos que más hinchas llevaron al estadio durante el primer semestre de 2026 en la liga colombiana. Eso tiene una explicación y es que ofició como local en el estadio Romelio Martínez y no en su estadio tradicional, que es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La diferencia de la capacidad de público en sus grades entre un escenario y otro es bastante grande, casi 40.000 personas más caben en el estadio Meléndez.

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Incluso, si el promedio fuera porcentual entre la cantidad de hinchas que fueron y la capacidad del escenario, Junior estaría dentro del top tres, porque en promedio 7.000 hinchas fueron a verlo cuando la capacidad del escenario es de 10.000, es decir, en el partido que no llenó, dejó muy pocas sillas vacías.

Cabe recordar que la razón de ese cambio de estadio para oficiar de local se debe a que el estadio Metropolitano se está remodelando para albergar la final de la Copa Sudamericana 2026.

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