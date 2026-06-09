El Ángel que con humildad se convirtió en capitán: la historia que pocos conocen del capitán de Junior de Barranquilla

La historia la reveló el periodista Jorge Bermúdez, director del medio, y consiste en que Ángel aceptó las recomendaciones que le daba Alfredo Arias para que jugara con el equipo - Parche del Fútbol/YouTube

Las imágenes de Fabián Ángel levantando el trofeo como capitán del Junior de Barranquilla son el reflejo de una historia que pocos conocen. Detrás de la celebración, los aplausos y la gloria deportiva, existe un camino marcado por sacrificios, rechazos, perseverancia y, sobre todo, humildad.

El mediocampista boyacense no llegó a la cima de la noche a la mañana. Su relación con el Junior comenzó mucho antes de convertirse en referente del equipo. Con apenas 13 años dejó su natal Sogamoso, Boyacá, para perseguir un sueño que parecía lejano: triunfar en el fútbol profesional vistiendo la camiseta rojiblanca.

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Antes de llegar a Barranquilla, incluso tuvo que enfrentar el rechazo. Cuando apenas tenía 12 años se presentó a pruebas en Patriotas de Boyacá. Sin embargo, no fue aceptado debido a su edad. Para muchos niños, un golpe de ese tipo podría significar el final de una ilusión. Para Ángel fue simplemente una motivación más para seguir insistiendo.

Poco tiempo después apareció la oportunidad en Junior. El club sí apostó por él y comenzó un largo proceso de formación que incluyó múltiples viajes entre Boyacá y Barranquilla. Pasó por las divisiones menores, fue escalando categorías y terminó consolidándose como uno de los talentos surgidos de la cantera tiburona.

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Ángel tiene 25 años y nació en Sogamoso, Boyacá, pero a la edad de trece años llegó a Barranquilla para formarse en el fútbol profesional - crédito @fabian.angel16/Instagram

La historia de humildad entre Alfredo Arias y Fabián Ángel

Sin embargo, según reveló el medio de comunicación Parche del Fútbol, la historia que hoy lo convierte en campeón tuvo uno de sus capítulos más difíciles antes del inicio de esta temporada. Cuando Alfredo Arias asumió la dirección técnica del equipo, Fabián Ángel no aparecía entre las principales alternativas para integrar el plantel que afrontaría el campeonato. El entrenador uruguayo tenía dudas sobre sus características futbolísticas y, en principio, no contemplaba darle un papel relevante dentro del proyecto.

Las diferencias entre ambos eran futbolísticas. Ángel siempre se consideró un volante moderno, de ida y vuelta, capaz de acompañar los ataques y llegar al área rival. Arias, por el contrario, le exigía una función más posicional, más enfocada en el equilibrio y la recuperación. Esa diferencia de conceptos terminó alejándolo de las oportunidades.

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Incluso, la posibilidad de que abandonara el equipo estuvo sobre la mesa. Sin embargo, dentro del club hubo voces que pidieron paciencia. Entre ellas apareció la del experimentado Salvador “el Sabio” Báez, quien recomendó mantener al jugador en la plantilla.

La fotografía. Junior de Barranquilla levanta el título de la estrella número doce en su historia tras vencer a Atlético Nacional. La levantan los capitanes Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez - crédito Dimayor

La argumentación era sencilla: Junior afrontaría doble competencia, Didier Moreno saldría del equipo, Víctor Cantillo y otros mediocampistas presentaban problemas físicos recurrentes y Ángel, con apenas 25 años, ofrecía juventud, despliegue y energía para afrontar una temporada exigente.

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Lejos de entrar en conflicto por la falta de oportunidades, Ángel optó por escuchar consejos. Personas cercanas le recomendaron ser paciente, obedecer las indicaciones del entrenador y aprovechar cualquier espacio que se presentara. En otras palabras, le pidieron humildad. Y eso fue exactamente lo que hizo.

Ángel fue capitán en los cuartos de final del fútbol colombiano con Junior de Barranquilla ante Once Caldas - crédito @fabian.angel16/Instagram

Junior de Barranquilla y los cuartos de final ante Once Caldas

La oportunidad llegó en Manizales. Cuando el equipo necesitó respuestas, Ángel apareció. Entendió el rol que le pedía el cuerpo técnico y comenzó a cumplir una función silenciosa, pero fundamental. Mientras los defensores centrales salían a perseguir delanteros o a presionar lejos de su posición, él era quien cerraba espacios, cubría los huecos y mantenía el equilibrio táctico.

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Su rendimiento terminó por convencer al entrenador. Lo que inicialmente parecía una relación futbolística distante se transformó en una relación de confianza. Arias no solo comenzó a darle continuidad en la formación titular, sino que además tomó una decisión que sorprendió a muchos: entregarle la cinta de capitán. No fue un gesto menor. La designación representaba un reconocimiento a su trayectoria dentro de la institución. Después de más de una década vistiendo los colores rojiblancos, desde las divisiones menores hasta el primer equipo, Ángel encarnaba mejor que nadie los valores de pertenencia y compromiso que el club quería transmitir.

Por eso, cuando llegó el momento de levantar la copa, la imagen tuvo un significado especial. No era únicamente el capitán celebrando un campeonato. Era el niño que salió de Sogamoso persiguiendo un sueño. Era el joven que fue rechazado en unas pruebas y decidió seguir luchando. Era el futbolista que estuvo cerca de no entrar en los planes del entrenador. Era el profesional que aceptó corregir aspectos de su juego y adaptarse a las necesidades colectivas.

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