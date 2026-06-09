Dos ídolos podrían salir y Alfredo Arias tendría continuidad por dos años: así se mueve el mercado de pases del Junior

Chara está atravesando por su segunda etapa con el equipo barranquillero y tiene contrato hasta diciembre del presente año - crédito Diego Suárez/Infobae

Tras el título del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-1, comienza a moverse el mercado de pases de verano con fuerza. La Copa del Mundo 2026 sería impedimento para grandes noticias, pero no llevaría a una nulidad de movimientos en la temporada de transferencias. Una muestra de ello es el campeón, Junior, que ya define el equipo para defender el título en el segundo semestre del año.

Cuatro jugadores de la plantilla actual finalizan vinculación contractual con el club el próximo 30 de junio del presente año: los ídolos Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, el extranjero Lucas Monzón y Yeison Suárez. Además del director técnico, Alfredo Arias.

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La plantilla completa de Junior de Barranquilla que alcanzó la estrella número doce en su historia - crédito Junior de Barranquilla

La continuidad de Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

Según ha revelado el periodista especializado en mercado de pases del fútbol colombiano, Alexis Rodríguez, Carlos Bacca no será renovado, es decir, no continuará en Junior de Barranquilla. El segundo máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla, por debajo de Iván René Valenciano, con 130 goles en 269 partidos jugados, daría fin a su segunda etapa con el equipo costeño. Bacca fue campeón por primera vez con el Tiburón en la liga apertura 2011, en su primera etapa, además fue el goleador del apertura 2010 con 12 anotaciones y del finalización en el mismo año con el mismo número de goles. También fue el goleador de la Copa en dos ocasiones, la primera en el año 2009 con 11 tantos y la segunda en el 2011 con 8 goles.

El caso de Teófilo Gutiérrez parece no estar definido. A pesar de los distintos reportes periodísticos que indican que Teo no seguirá para el segundo semestre de 2026 en Junior de Barranquilla, el título del equipo habría abierto la posibilidad de que el jugador continúe seis meses más vestido de Tiburón, así lo reveló el periodista Rodríguez. El “Ídolo de la Chinita” se convirtió en el jugador de campo con más títulos en la historia del equipo, al llegar a las siete conquistas. A nivel general alcanzó a Sebastián Viera y José Luis Chunga.

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Junior llegó a 12 estrellas con el bicampeonato conseguido en el segundo semestre del 2025 y el primer bimestre del 2026 - crédito Junior FC

Yimmi Chará y su continuidad en Junior de Barranquilla

Otro de los jugadores que no continuaría en Junior de Barranquilla es Yimmi Chará. A pesar de que no fue mencionado por el reporte de Rodríguez, Infobae pudo conocer que la continuidad del experimentado extremo no es segura. Incluso el propio Chará lo reveló en entrevista el pasado jueves 28 de mayo. Hasta ahí los que no continuarían o cuya duda en continuar vestido de Tiburón es alta.

La continuidad de Lucas Monzón nacería de un deseo del director técnico, Alfredo Arias, de que continúe vestido con la camiseta de Junior de Barranquilla. Monzón, cuya nacionalidad es uruguaya, jugó 13 partidos y 1002 minutos en liga durante el primer semestre de 2026, aportó un gol. El otro jugador que continuaría en el equipo campeón es Yeison Suárez, con quien hoy comenzarán negociaciones para un nuevo contrato de, por lo menos, un año más.

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Alfredo Arias con la copa de campeón del fútbol colombiano, es su segundo título después de haber dirigido a Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali - crédito David Jaramillo/Colprensa

El último miembro del Junior de Barranquilla en duda sobre su continuidad es el director técnico, Alfredo Arias. El entrenador uruguayo tiene el deseo de seguir dirigiendo al equipo y la directiva, como reveló públicamente Fuad Char, dueño del club, está contenta con su gestión. El deseo del técnico y su agencia de representación es que ese contrato se prolongue, por lo menos, dos años más. Todo muy encaminado para que Alfredo Arias siga dirigiendo al bicampeón del fútbol profesional colombiano.

Además, en las altas que sume Junior de Barranquilla para el segundo semestre del 2026, se encontrará Deiber Caicedo, el extremo colombiano con pasado en el fútbol de los Estados Unidos estuvo por fuera de las canchas durante la mayor parte del primer semestre, pero ya recibió el alta médica y el cuerpo técnico podrá disponer de él.

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